Rămășițele țarului Samuel revin în Bulgaria după decenii de dispute cu Grecia

Bulgaria recuperează rămășițele țarului Samuel, descoperite în urmă cu 60 de ani pe teritoriul Greciei, după decenii de negocieri între cele două țări. Transferul este marcat de ceremonii ample și onoruri de stat, inclusiv o escortă cu avioane de luptă și 21 de salve de tun, potrivit The Guardian.

Rămășițele, descoperite în urmă cu 60 de ani într-o zonă din Grecia aflată în apropierea graniței, vor fi transportate cu un avion militar la Sofia, capitala Bulgariei, unde vor fi primite cu onoruri de stat.

Ceremonia va include o escortă de avioane de luptă, 21 de salve de tun și o procesiune până la Biserica Sfânta Sofia, unde publicul va putea să-i aducă un omagiu țarului.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat că speră ca predarea rămășițelor să consolideze campania Atenei de a convinge Marea Britanie să returneze sculpturile Partenonului, o colecție de opere vechi de aproximativ 2.500 de ani, luate de pe Acropola din Atena și aflate în prezent la British Museum.

„Comunitatea internațională își reevaluează, în esență, poziția adoptată de mult timp cu privire la protejarea patrimoniului cultural”, a declarat Mitsotakis.

„Această schimbare este întruchipată de inițiativa de astăzi, care se bazează pe principiul evident potrivit căruia monumentele și moștenirile istorice nu pot fi tratate drept pradă de război și nici drept rezultatul unor circumstanțe apărute ulterior creării lor”, a adăugat premierul grec.

Cine a fost țarul Samuel

Samuel a fost un conducător războinic care a purtat lupte împotriva Imperiului Bizantin pentru a-și extinde regatul, însă a fost în cele din urmă învins și a murit la scurt timp după aceea, în anul 1014. El este considerat un simbol al identității naționale bulgare.

Predarea rămășițelor sale are loc în urma unui acord încheiat la începutul acestei săptămâni între miniștrii Culturii din cele două țări. În baza înțelegerii, Bulgaria va restitui, la rândul său, relicve religioase luate din mănăstiri grecești în timpul Primului Război Mondial.

Mai mulți reprezentanți importanți ai mediului academic și religios din Grecia și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la caracterul suficient al bunurilor oferite de Bulgaria în cadrul acestui schimb.

Ceremonie înaintea predării rămășițelor

Mitsotakis și omologul său bulgar, Rumen Radev, au participat la o ceremonie organizată la Muzeul Civilizației Bizantine din Salonic, unde au fost păstrate rămășițele țarului Samuel, înainte ca acestea să fie predate Bulgariei.

„Acestea sunt obiecte care aparțin ambelor noastre popoare; ele reprezintă memoria și legătura noastră, iar compatrioții noștri și generațiile viitoare merită și trebuie să aibă posibilitatea de a le aduce un omagiu strămoșilor lor”, a declarat Radev în timpul ceremoniei desfășurate la muzeu.

„Dacă în trecut țarul Samuel ne-a dezbinat, pot spune că astăzi ne unește. El consolidează cooperarea noastră strategică și face ca relațiile istorice dintre statele și popoarele noastre să fie și mai puternice”, a adăugat președintele bulgar.

Editor : Ș.A.