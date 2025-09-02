Live TV

Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri

Data publicării:
Ramzan Kadîrov.
Ramzan Kadîrov. Foto: Profimedia Images

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent. 

Anchetatorii susțin că Kadîrov a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă militari ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să îi ia prizonieri.

De asemenea, el ar fi dispus ca soldații ucraineni capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile unor obiective militare din Groznîi, pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.

„Aceste declarații reprezintă o încălcare a legilor și obiceiurilor războiului aplicabile în conflictele armate, conform Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale”, a transmis SBU pe Telegram.

Pe baza noilor probe, Kadîrov a fost notificat în lipsă cu privire la suspiciunea de încălcare a unui articol din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la crimele de război. SBU a adăugat că sunt în desfășurare măsuri complexe pentru a-l trage la răspundere pentru crime împotriva Ucrainei și a cetățenilor săi.

Kadîrov conduce Cecenia din 2007. Sub conducerea sa, Republica Cecenă a devenit cunoscută drept una dintre cele mai periculoase zone din lume, faimoasă pentru dispariții forțate, tortură și execuții extrajudiciare.

Statele Unite și alți aliați occidentali au impus sancțiuni împotriva lui Kadîrov și a familiei sale pentru abuzuri asupra drepturilor omului în Cecenia.

Recent, Kadîrov i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin permisiunea de a demisiona din funcția de șef al Republicii Cecene, potrivit unui raport publicat pe 6 mai de presa de stat rusă Chechnya Today.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
cal pentru polostudiat de geneticieni
2
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
5
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Digi Sport
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Ce le-a spus Bolojan partenerilor din coaliție, legat de o eventuală...
Ultimele știri
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Femeie bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat. Cei doi aveau o relaţie extraconjugală
HARTĂ Cod galben de caniculă în 19 judeţe și în Capitală: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele vizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina.
Câți soldați ar fi pierdut Putin de la începutul războiului în Ucraina. Anunțul armatei Kievului
Lupte Ucraina
Kievul a informat NATO despre tacticile și planurile Rusiei în Ucraina
Echipele de intervenție rapidă lucrează la locul unui atac rus în regiunea Kiev, în noaptea de 2 septembrie. (Serviciul de Urgență al Statului)
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Xi Jinping promovează o nouă ordine mondială, flancat de liderii Rusiei și Indiei
Incendiu provocat în urma unui atac rusesc asupra Kievului
Atacurile ruse cu drone asupra Ucrainei, mai puține în august, dar eficiența apărării ucrainene a scăzut
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a aflat că e însărcinată fix când voia să renunțe. Ce a urmat apoi i-a surprins chiar și pe medici...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Digi FM
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală"
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut...
Pro FM
Cine e soțul Otiliei Bilionera. E cu 7 ani mai tânăr decât ea și la 19 ani a trecut printr-o tragedie care...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...