Ramzan Kadîrov, acuzat în lipsă de crime de război în Ucraina. Ar fi folosit soldați capturați drept scuturi umane pe acoperișuri

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a acuzat în lipsă pe liderul cecen Ramzan Kadîrov pentru diverse crime de război comise împotriva soldaților ucraineni, relatează Kyiv Independent.

Anchetatorii susțin că Kadîrov a recunoscut public că le-a ordonat luptătorilor săi să ucidă militari ucraineni pe câmpul de luptă, în loc să îi ia prizonieri.

De asemenea, el ar fi dispus ca soldații ucraineni capturați în Cecenia să fie plasați pe acoperișurile unor obiective militare din Groznîi, pentru a servi drept scuturi umane împotriva atacurilor cu drone.

„Aceste declarații reprezintă o încălcare a legilor și obiceiurilor războiului aplicabile în conflictele armate, conform Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale”, a transmis SBU pe Telegram.

Pe baza noilor probe, Kadîrov a fost notificat în lipsă cu privire la suspiciunea de încălcare a unui articol din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la crimele de război. SBU a adăugat că sunt în desfășurare măsuri complexe pentru a-l trage la răspundere pentru crime împotriva Ucrainei și a cetățenilor săi.

Kadîrov conduce Cecenia din 2007. Sub conducerea sa, Republica Cecenă a devenit cunoscută drept una dintre cele mai periculoase zone din lume, faimoasă pentru dispariții forțate, tortură și execuții extrajudiciare.

Statele Unite și alți aliați occidentali au impus sancțiuni împotriva lui Kadîrov și a familiei sale pentru abuzuri asupra drepturilor omului în Cecenia.

Recent, Kadîrov i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin permisiunea de a demisiona din funcția de șef al Republicii Cecene, potrivit unui raport publicat pe 6 mai de presa de stat rusă Chechnya Today.

Editor : C.S.