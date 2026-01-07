Live TV

Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen

Data publicării:
Akhmat Kadîrov
Akhmat Kadîrov, întâlnire cu Putin în martie 2023. Foto: Profimedia
Speculații cu privire la starea de sănătate a liderului cecen

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat luni că l-a numit pe fiul său în vârstă de 20 de ani, Akhmat Kadîrov, în funcția de vicepremier interimar al republicii.

Akhmat Kadîrov își va păstra astfel funcția de ministru al culturii fizice și sportului din Cecenia, funcție pe care a preluat-o în 2024, la vârsta de 18 ani. De asemenea, din iarna anului 2024, el ocupă și funcția de ministru regional al tineretului.

Nu este prima dată când Ramzan Kadîrov promovează pe unul dintre copiii săi într-o funcție oficială, scrie The Moscow Times.

Adam Kadîrov, fratele mai mic al lui Akhmat Kadîrov, în vârstă de 18 ani, a ocupat cel puțin șapte funcții oficiale în ultimii doi ani. El a fost numit pentru prima dată șef al securității tatălui său în 2023, în același an în care a devenit cunoscut pentru că a agresat un deținut adolescent acuzat că a ars Coranul.

Ramzan Kadîrov, în vârstă de 49 de ani, conduce Cecenia cu o autonomie deplină din 2007, în schimbul loialității față de Kremlin. Mass-media din exil a documentat stilul de viață luxos al familiei, inclusiv flote de mașini de lux, ceasuri scumpe și nunți extravagante.

Speculații cu privire la starea de sănătate a liderului cecen

Cea mai recentă promovare a lui Akhmat Kadîrov vine pe fondul speculațiilor reînnoite cu privire la starea de sănătate a tatălui său.

Site-ul de știri exilat Novaia Gazeta Europe a raportat în 2024 că Ramzan Kadîrov suferă de o boală gravă, posibil necroză pancreatică, în timp ce specialiștii în relații publice ai Kremlinului ar fi încercat să ascundă starea sa de sănătate.

Săptămâna trecută, publicația a raportat că acesta a fost internat de urgență la Moscova în ajunul reuniunii anuale a Consiliului de Stat prezidată de președintele Vladimir Putin pe 25 decembrie, citând o sursă neidentificată apropiată liderului cecen.

„Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”, a citat Novaia Gazeta sursa sa.

Kadîrov a respins rapoartele privind starea sa de sănătate precară.

Sâmbătă, canalul oficial Telegram al lui Kadîrov a publicat imagini video în care acesta participă la deschiderea unei școli islamice. În imagini, Kadîrov nu vorbește și este văzut folosind un baston.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...