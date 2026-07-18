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Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva țărilor NATO: „E timpul să deschidem focul”

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Ramzan Kadirov pe un tanc
Ramzan Kadîrov / Foto: Profimedia
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Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva țărilor NATO care furnizează arme, transmit informații de spionaj și acordă alte forme de sprijin Ucrainei, a declarat șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, relatează The Moscow Times.

„Dacă nu înțeleg singuri că Rusia nu va sta cu mâinile în sân, privind cu răbdare tot ce se întâmplă, înseamnă că a sosit momentul… să le băgăm toate astea pe gâtul lor mizerabil de membri NATO. Imediat ce vor simți mirosul de trotil, imediat ce vor auzi bubuitul Kalașnikovului și zgomotul tancurilor T-90, vor înțelege totul și vor ajunge la adevăr. E timpul să deschidem focul, și gata!” — a scris Kadîrov pe canalul său de Telegram.

Potrivit acestuia, în prezent Rusia „desfășoară operațiuni militare cu impact redus”, iar această abordare trebuie schimbată, întrucât țările NATO înțeleg „doar limbajul forței”.

„Imediat ce vom elibera frânele mașinii noastre de luptă, imediat ce pietrele noastre de moară vor începe să le macine oasele, toți liderii occidentali se vor alinia la coadă pentru a-și exprima scuzele sincere”, a mai precizat Kadîrov. El a adăugat că detașamentele forțelor speciale cecene sunt gata să se deplaseze în orice direcție indicată de Vladimir Putin și „ard literalmente de dorința de a îndeplini ordine de o complexitate sporită”, pentru ca pământul „să ardă sub picioarele dușmanilor Rusiei”.

La summitul din iulie de la Ankara, țările NATO s-au angajat să acorde Ucrainei 70 de miliarde de euro sub formă de ajutor militar în 2026 și o sumă cel puțin la fel de mare în 2027. În declarația comună finală a Alianței s-a subliniat faptul că Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar aliații își reafirmă „sprijinul neclintit” față de această țară în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale.

În același timp, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul va furniza Kievului tehnologia necesară pentru producerea sistemelor de apărare aeriană Patriot, capabile să doboare rachete balistice. Surse ale Financial Times au afirmat că americanii furnizează, de asemenea, Forțelor Armate ale Ucrainei informații de recunoaștere pentru lovituri asupra rafinăriilor de petrol rusești. Trump însuși a declarat că astfel de atacuri ar putea grăbi sfârșitul războiului.

Conform datelor Institutului de Economie Mondială din Kiel, de la începutul invaziei ruse din 2022 și până în ianuarie 2026, Statele Unite au acordat Ucrainei aproximativ 114,6 miliarde de euro sub formă de ajutor, în timp ce țările europene au acordat aproximativ 270 de miliarde de euro.

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Editor : A.M.G.

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