Răni vechi, tensiuni noi: de ce masacrele din 1943 pun la încercare relația Poloniei cu Ucraina în plin conflict cu Rusia

Reînhumarea a 55 de victime poloneze a alimentat o dispută legată de partizanii naționaliști ucraineni, amenințând să deterioreze și mai mult relațiile dintre cei doi aliați, scrie The Times.

Morții așteptau aliniați în rânduri ordonate când Olha Solodukha a ajuns la cimitir. Erau 55 de sicrie, fiecare conținând rămășițele unor polonezi uciși cu topoare, ciocane și gloanțe în urmă cu 83 de ani. Masacrul comis de partizanii ucraineni în satele vecine Ostrowki și Wola Ostrowiecka s-a soldat cu moartea a peste o mie de civili.

Exhumate din gropile comune în această vară de o echipă de specialiști polonezi și ucraineni, rămășițele morților — printre care se aflau și cele ale a 24 de copii — au fost reîngropate în cadrul unei ceremonii care a avut loc duminică.

Solodukha, o oficială ucraineană care a ajutat echipa poloneză, a stat alături de descendenții victimelor poloneze. Ea purta propriile sale răni: singurul ei fiu, Roman, a fost ucis de invadatorii ruși acum patru ani, iar toți frații ei au servit în armata ucraineană.

Își amintește încă descrierea făcută de bunica sa despre un masacru comis de polonezi într-un sat ucrainean în timpul celui de-al Doilea Război Mondial: cadavre înfipte în țăruși; trupul unei femei însărcinate mutilat; o fântână plină de sânge.

„Astăzi avem o înmormântare pentru victimele poloneze ale războiului”, a spus ea. „Totuși, avem senzația că, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am depus pentru a-i ajuta pe polonezi să-și găsească morții și să organizeze această slujbă, ei încă ne învinuiesc pentru tot. Uneori pare că încă îi urăsc pe ucraineni. Copiii noștri se află pe linia frontului, apărând Europa — la fel și polonezii — împotriva Rusiei. Cu toate acestea, polonezii aleg acest moment pentru a-i umili pe ucraineni cu critici neîncetate, învinuindu-ne pentru ceea ce s-a întâmplat cu atât de mult timp în urmă.”

Un trecut amar desparte aliații

Pentru polonezi și ucraineni, masacrele din 1942-1944 din regiunile de frontieră ale Voliniei și Galiției de Est rămân un subiect extrem de controversat, în ciuda dușmăniei comune a celor două țări față de Rusia lui Putin.

În ultimele trei luni, dezacordurile privind perioada în care până la 100.000 de polonezi au fost uciși de militanți ucraineni și zeci de mii de ucraineni au fost uciși de polonezi au dus relațiile dintre aliați la cel mai scăzut nivel.

În centrul disputei se află opinii opuse cu privire la Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), grupul partizan naționalist care a luptat pentru independența Ucrainei — și a ucis polonezi.

UPA a fost acuzată că a încercat să-i elimine pe polonezi din ceea ce este astăzi vestul Ucrainei. Aceasta a luptat atât împotriva unităților din rezistența poloneză, cât și împotriva trupelor germane. În 1944, a încheiat pace cu germanii și și-a îndreptat atenția asupra sovieticilor care avansau. În Ucraina de astăzi, UPA este sărbătorită pentru rezistența sa antisovietică. Polonezii îi consideră pe membrii acesteia criminali de război.

„Înțeleg că conducerea ucraineană are nevoie să găsească eroi pentru a mobiliza ucrainenii, dar patriotismul este diferit de naționalism”, a declarat Karolina Romanowska, președinta Asociației de Reconciliere Polono-Ucraineană, dintre rudele căreia multe au fost ucise de UPA în 1943. „Dar au decis să uite de istoria anterioară a UPA… faptul că nu au luptat doar împotriva sovieticilor. Este adevărat; UPA a luptat împotriva sovieticilor. Dar a colaborat și cu naziștii și a ucis polonezi.”

În luna mai, președintele Zelenski a acordat unei unități a Forțelor Speciale ucrainene denumirea onorifică „Eroii UPA”. Gestul a stârnit indignare în Polonia, unde a fost perceput ca o glorificare a ucigașilor.

De atunci, relațiile s-au deteriorat. În iunie, președintele polonez Karol Nawrocki l-a privat pe Zelenski de cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, Ordinul Vulturului Alb. Zelenski, cu un ton disprețuitor, a trimis distincția înapoi prin poștă. Alți politicieni ucraineni și-au returnat, la rândul lor, distincțiile de stat poloneze.

Săptămâna trecută, în urma cererilor deputaților polonezi de a bloca aderarea Ucrainei la UE până la soluționarea disputelor privind masacrele, Nawrocki i-a scris lui Zelenski despre „o serie de chestiuni controversate pe care am dori să le rezolvăm treptat”. Spre deosebire de alte scrisori trimise de aliații Ucrainei cu ocazia zilei independenței, conținutul acesteia nu a fost publicat de Kiev. Disputa a alimentat prejudecățile simțite de mulți polonezi față de refugiații ucraineni. Un sondaj CBOS publicat în iulie a arătat că, pentru prima dată, o majoritate a polonezilor, 52%, s-a opus acceptării refugiaților ucraineni de către țara lor.

Infracțiunile motivate de ură împotriva ucrainienilor din Polonia, inclusiv agresiuni grave, s-au intensificat în acest an: sediul central al Poliției Naționale Poloneze a înregistrat 180 de infracțiuni motivate de ură împotriva ucrainienilor în primele șase luni ale anului, față de un total de 275 de sesizări similare în întreg anul 2025.

Între timp, Rusia s-a grăbit să folosească disputa ca armă pentru a-i antagoniza și mai mult pe aliați. În iulie, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a raportat că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) își intensifica eforturile de dezinformare în legătură cu masacrele, publicând „documente declasificate” false în care se afirma că amploarea masacrelor din 1943 a fost mai gravă decât se credea anterior. Un raport fals rusesc recent făcea referire la uciderea a 11 preoți polonezi în orașul Volodimir.

Masacru și memorie

Deși problema a fost exploatată de politicieni de ambele părți, amploarea și brutalitatea masacrelor nu sunt puse la îndoială. Nici rolul UPA în aceste crime nu este contestat. Masacrele de la Ostrowki și Wola Ostrowiecka au reprezentat o ilustrare tipică a brutalității UPA.

În zori, pe 30 august 1943, un batalion al UPA comandat de Ivan Klîmceak a înconjurat satele și a separat bărbații de femei. Până când oamenii săi au plecat în acea după-amiază, 1.050 de polonezi fuseseră uciși. Multe dintre femei și copii au fost arși de vii într-o școală și într-un hambar incendiate de UPA; alții au fost împușcați. Bărbații fuseseră forțați să se întindă în gropi, iar craniile le-au fost sparte cu ciocane și topoare.

Printre puținii supraviețuitori s-a numărat Helena Szwed, al cărei tată și întreaga familie extinsă au fost uciși. În 1958, ea a născut un fiu, Leon Popek, care a devenit istoric la Institutul Polonez de Memorie Națională, dedicându-și zeci de ani din viață investigării masacrelor.

Popek, care a condus echipa poloneză la exhumările din această vară, a descoperit rămășițele bunicului său la prima sa săpătură, în 1992. Acesta a fost identificat după un mic crucifix pe care mama sa l-a recunoscut.

„Reconcilierea nu este posibilă fără un adevăr istoric comun”, a spus el la înmormântare, unde a purtat sicriul unei femei necunoscute. „Dar nu doar munca mea ne-a permis să organizăm această înmormântare. Ne aflăm aici datorită ajutorului și eforturilor multor oameni, ucraineni născuți aici. Înțeleg că am făcut o treabă bună cu acest pas, dar mai avem încă 300 de persoane de găsit și mii de alți polonezi care trebuie exhumați.”

Cu toate acestea, ucrainenii ale căror familii au suferit din cauza polonezilor în cel de-al Doilea Război Mondial simt că experiența lor este ignorată de Varșovia, la fel cum istoria sângeroasă a UPA este ignorată de Kiev.

Universitatea Catolică Ucraineană din Lviv a întocmit o listă cu 28.451 de ucraineni care au fost uciși în timpul violențelor dintre ucraineni și polonezi din timpul războiului.

Halyna Romaniuk, o ucraineancă în vârstă de 82 de ani, a plâns duminică în timp ce povestea despre fuga soțului ei, Dmitro, un băiat de șase ani la acea vreme, dintr-un masacru al ucrainienilor comis de polonezi într-un sat din apropiere, în 1944. Mama și fratele său mai mic au fost înjunghiați cu baioneta în propria casă, în timp ce Dmitro se ascundea în pivniță. Bunicul său a fost ars de viu.

„Nu simțim nicio egalitate sau echitate în această situație”, a spus Romaniuk, în timp ce demnitarii polonezi soseau la înmormântare. „Se vorbește de parcă doar polonezii ar fi fost victimele. Oare noi n-am suferit destul?”

Un dușman comun

Istoricii ucraineni recunosc numărul mai mare de victime poloneze, dar subliniază că politizarea masacrelor va împiedica reconcilierea.

„Problema nu ține de diferențele dintre evenimente, ci de interpretările noastre diferite ale acelor evenimente”, a spus profesoara Oksana Kalishchuk, doctor în științe istorice la Universitatea Națională „Lesia Ukrainka Volin” din Luțk, Ucraina.

„Politicienii au preluat această chestiune și o folosesc pentru a câștiga capital politic în vederea realegerii, dar noi trebuie să ne împăcăm. Nu vom supraviețui dacă nu o facem. Ucraina și Polonia au un dușman comun: Rusia.”

Fantomele războiului se apropiau amenințător în timp ce Solodukha reflecta asupra luptei de astăzi. „Mi-am dat singurul fiu pentru acest război”, a spus ea. „Toți bărbații din familia mea sunt soldați. Dăm tot ce putem. Nu trebuie să fim învinuiți de cei pe care îi apărăm, pentru evenimente care s-au întâmplat cu mult înainte de a ne naște.”

Editor : B.E.