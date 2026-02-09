Live TV

Răpire în stil mafiot în Venezuela. Lider al opoziției, luat cu forța de civili înarmați la scurt timp după eliberare

profimedia-1073180484
Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace María Corina Machado, alături de liderul opoziției venezuelene Juan Pablo Guanipa. Foto Profimedia.

Liderul opoziției venezuelene Juan Pablo Guanipa a fost răpit la doar câteva ore după ce fusese eliberat din detenție, au anunțat reprezentanții opoziției, într-un nou episod care amplifică tensiunile politice din Venezuela. Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace María Corina Machado a anunțat că bărbatul a fost luat cu forța de indivizi înarmați, îmbrăcați în civil, dintr-un cartier al capitalei Caracas. Răpirea survine în contextul eliberării recente a mai multor deținuți politici și al acuzațiilor repetate potrivit cărora regimul condus de Nicolás Maduro folosește arestările și intimidarea opoziției pentru a reduce la tăcere vocile critice, potrivit BBC.

Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace a spus duminică faptul că Guanipa, liderul partidului Primero Justicia, a fost luat cu forța din cartierul Los Chorros al capitalei Caracas.

„Bărbați puternic înarmați, îmbrăcați în civil, au sosit în patru vehicule și l-au luat cu forța”, a scris ea pe rețelele sociale, luni dimineață.

Citește și: „Este înspăimântător. Sunt civili înarmaţi”. Regimul din Venezuela îşi impune autoritatea cu miliţii armate

Fost vicepreședinte al Adunării Naționale, Guanipa a petrecut opt luni în închisoare și s-a numărat printre mai mulți deținuți politici eliberați după ce Statele Unite l-au reținut pe președintele de atunci al Venezuelei, Nicolás Maduro, în luna ianuarie.

Partidul său de centru-dreapta a transmis că Guanipa a fost răpit de „forțele represive ale dictaturii”, în timp ce se deplasa între mai multe locații.

Reprezentanții formațiunii au adăugat că persoanele care îl însoțeau au declarat că li s-au îndreptat armele asupra grupului, înainte ca Guanipa să fie urcat într-o mașină.

„Îi considerăm responsabili pe Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez și Diosdado Cabello pentru orice vătămare adusă vieții lui Juan Pablo”, a scris partidul Primero Justicia pe rețelele sociale, făcând referire la președinta interimară a Venezuelei, președintele Adunării Naționale și ministrul de interne.

Partidul a cerut, de asemenea, comunității internaționale să solicite „eliberarea imediată” a lui Guanipa și încetarea „persecuției opoziției” de către guvernul venezuelean.

Cu doar câteva ore înainte, fiul lui Guanipa, Ramón, sărbătorea pe rețelele sociale eliberarea tatălui său: „Întreaga noastră familie va putea să se îmbrățișeze din nou în curând”.

Potrivit organizației Foro Penal, care oferă asistență deținuților politici din Venezuela, Guanipa se afla printre cel puțin 30 de persoane eliberate duminică.

Citește și: „Cutia Pandorei” se deschide în emisfera vestică: Venezuela, ca test geopolitic. Cât de unită este America Latină în fața SUA

Lider al partidului Primero Justicia, el a fost ales guvernator al statului Zulia în 2017, însă i s-a interzis preluarea mandatului după ce a refuzat să depună jurământul în fața Adunării Naționale Constituante convocate de Maduro.

Guanipa a intrat în clandestinitate după ce a fost acuzat de terorism și trădare, pentru contestarea rezultatului alegerilor din 2024.

El a fost localizat de forțele de securitate venezuelene și reținut în mai 2025.

Opoziția și organizațiile pentru drepturile omului afirmă că guvernul condus de Maduro a folosit, de-a lungul anilor, detenția prizonierilor politici pentru a înăbuși disidența și a reduce la tăcere criticii.

Citește și: Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

