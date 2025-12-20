Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO

Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din SUA, citate de Reuters.

Aceste rapoarte contrazic practic declarațiile președintelui american Donald Trump și ale negociatorilor săi privind pacea din Ucraina, potrivit cărora Vladimir Putin încearcă să pună capăt războiului.

Mai mult, concluziile SUA au rămas neschimbate de când Putin a lansat invazia pe scară largă în 2022.

Sursele spun că evaluările serviciilor de informații americane sunt în mare parte în concordanță cu opiniile liderilor europeni, care consideră că dictatorul rus intenționează să cucerească întreaga Ucraină și teritoriile fostelor state sovietice, inclusiv țările care sunt acum membre ale NATO.

„Informațiile secrete au indicat întotdeauna că Putin vrea mai mult. Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Țările baltice cred că ele sunt primele vizate”, a declarat Mike Quigley, democrat și membru al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților din SUA.

Rusia se pregătește pentru război cu NATO

În septembrie 2025, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că amenințările venite din partea Rusiei nu vizează doar Ucraina, ci întreaga lume occidentală.

Potrivit acestuia, Moscova își reorientează economia către starea de război, extinde producția de arme și mobilizează din ce în ce mai mult populația - măsuri necesare pentru operațiunile de luptă în curs. În acest fel, Rusia își propune să fie pregătită pentru o confruntare la scară largă cu NATO până în 2030.

Conform evaluărilor analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia își intensifică atacurile secrete împotriva Europei și a intrat deja în faza zero de pregătire pentru un posibil război cu NATO.

Pe 17 decembrie, a fost înregistrat primul caz în care personalul militar rus în uniformă a traversat teritoriul unei țări NATO. Incidentul a avut loc în Estonia, unde a fost înregistrată o încălcare a liniei de control de pe râul Narva, în apropierea digului Vasknarva.

Cu o zi înainte, viceamiralul Mike Utley din Marina Regală Britanică, care conduce Comandamentul Maritim Aliat al NATO, a declarat că forțele armate ale Alianței nu dispun în prezent de reziliența necesară pentru a lupta într-un război prelungit. El a subliniat că armata trebuie să se pregătească pentru un câmp de luptă mai complex, de la amenințări cibernetice la război convențional.

Între timp, Vanity Fair a publicat recent un interviu cu șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles. Potrivit acesteia, președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Putin dorește pacea. Și consideră că liderul de la Kremlin vrea toată Ucraina.

Editor : C.L.B.