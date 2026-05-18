Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc

Numărul execuţiilor înregistrate la nivel mondial a crescut în 2025 şi a atins cel mai ridicat nivel de după 1981, o creştere bruscă atribuită în principal Iranului, unde numărul execuţiilor a crescut de peste două ori faţă de anul trecut, potrivit raportului anual al Amnesty International publicat luni, relatează Ouest France.

Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului cu sediul la Londra a înregistrat cel puţin 2 707 execuţii la nivel mondial în 2025, dar „nu include miile de execuţii care […] au avut loc în China – ţara care a înregistrat şi în acest an cel mai mare număr de execuţii din lume”, precizează aceasta.

Numărul persoanelor executate la nivel mondial a crescut cu 78 % faţă de 2024 şi a atins un nivel record după 1981, an în care ONG-ul a înregistrat 3 191 de execuţii – fără a include China.

„Instrument de represiune şi control politic”

Iranul reprezintă, de unul singur, 80 % din execuţiile înregistrate în 2025 de Amnesty. Aproximativ 2 159 de persoane au fost executate prin spânzurare, faţă de 972 în 2024.

„Autorităţile iraniene au intensificat recurgerea la pedeapsa cu moartea ca instrument de represiune şi control politic, alimentând o creştere fără precedent a numărului de execuţii”, notează ONG-ul în raportul său.

Recurgerea la execuţii a fost deosebit de pronunţată după războiul de 12 zile care a opus Iranul Israelului şi Statelor Unite în iunie: 654 de execuţii fuseseră înregistrate înainte de acest conflict, faţă de 1 505 între iulie şi decembrie.

Condamnările la moarte şi execuţiile din Iran, care au urmat mişcării de protest din ţară din ianuarie şi începutului conflictului din Orientul Mijlociu din 28 februarie, nu sunt incluse în raportul Amnesty.

Potrivit ONU, cel puţin 21 de persoane au fost executate în Iran de la sfârşitul lunii februarie din motive politice sau legate de securitatea naţională.

Aproape jumătate (998) dintre execuţiile din Iran din 2025 sunt legate de încălcări ale legislaţiei privind stupefiantele, notează, de asemenea, Amnesty. Şi acestea s-au dublat faţă de anul precedent.

În alte părţi ale lumii, Arabia Saudită a executat 356 de persoane, Yemenul cel puţin 51, Statele Unite 47, Egiptul 23, iar Somalia, Singapore şi Kuweitul câte 17. În total, 17 ţări au efectuat execuţii.

„Această minoritate fără scrupule (de state, n.r.) foloseşte pedeapsa capitală pentru a instiga frica, a înăbuşi protestele şi a demonstra puterea pe care instituţiile o exercită asupra persoanelor defavorizate şi a populaţiilor marginalizate”, denunţă secretara generală a Amnesty International, Agnès Callamard, citată într-un comunicat.

