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Raport: Belarus, pregătit pentru război. Lukașenko ar putea sprijini un atac rus asupra NATO începând cu primăvara anului 2027

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Alexander Lukașenko, Vladimir Putin
Infrastructura din Belarus, modernizată pentru a susține eventuale operațiuni militare ruse spre granițele NATO, potrivit unui nou raport BELPOL. Foto: Profimedia
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Din articol
„Ne pregătim cu toții pentru război” Cum se pregătește Belarusul pentru război Gata până în 2027? Cum ar trebui să răspundă Europa?

Belarus ar putea fi pregătit să sprijine o operațiune militară rusă împotriva flancului estic al NATO încă din primăvara anului 2027, avertizează un nou raport, un expert afirmând că „infrastructura este pregătită” pentru desfășurarea trupelor.

Analiza de 48 de pagini, intitulată „Militarizarea Belarusului”, a fost prezentată săptămâna aceasta de centrul de analiză BELPOL, afiliat opoziției din Belarus, și de Asociația Lucrătorilor Feroviari din Belarus. scrie TVP World.

Raportul descrie militarizarea societății belaruse, inclusiv pregătirea ideologică și psihologică pentru război, reconversia economiei către producția militară și modificările legislative legate de pregătirile pentru conflict.

Raportul avertizează că infrastructura, industria și instituțiile de stat din Belarus sunt adaptate din ce în ce mai mult pentru a susține strategia militară a Rusiei.

„Infrastructura este pregătită nu pentru nevoile Belarusului, ci pentru desfășurarea trupelor ruse la granițele NATO”, a declarat Matvei Kupreichik de la BELPOL pentru Centrum Europy, canalul-soră al TVP World, în cadrul lansării raportului la Muzeul Belarusului Liber din Varșovia.

„Ne pregătim cu toții pentru război”

Întrebat dacă Belarusul va fi pregătit pentru război până în primăvara anului 2027, Kupreichik a răspuns afirmativ.

„BELPOL vorbea deja în 2024 despre faptul că Belarusul, sub conducerea dictatorului [președintelui Alexander] Lukașenko, se pregătea pentru o participare deplină la războiul Rusiei, nu doar împotriva Ucrainei, ci, posibil, și împotriva statelor baltice și a membrilor NATO.

„Pe atunci, ne priveau de parcă am fi fost nebuni, iar acum se întreabă de ce nu ne-au ascultat”, a spus Kupreichik.

Cum se pregătește Belarusul pentru război

O preocupare majoră o reprezintă rețeaua de comunicații militare care se construiește de la granița cu Rusia spre frontierele de vest ale Belarusului.

„Sistemul de legături radio este construit de la est la vest... de la granița cu Rusia până la granițele cu Ucraina, Polonia, Lituania și Letonia”, a declarat pentru Centrum Europy Kupreichik, un fost locotenent-șef din cadrul forțelor de poliție din Belarus, care a fost retrogradat sub regimul lui Lukașenko.

O altă preocupare o reprezintă modernizările feroviare finanțate de Rusia.

„Șinele sunt înlocuite cu unele mai rezistente, capabile să suporte sarcini mai mari, cum ar fi un număr mai mare de lansatoare de rachete Iskander”, a spus Kupreichik, adăugând că Rusia investește în această modernizare „pentru a o utiliza în viitorul apropiat”.

Raportul avertizează că rețeaua modernizată ar putea permite forțelor ruse să ajungă la granițele NATO fără a mai fi nevoie să concentreze mai întâi un număr mare de trupe în estul Belarusului.

Gata până în 2027?

Raportul identifică, de asemenea, 120 de companii din Belarus care produc sau se preconizează că vor produce bunuri pentru forțele armate ruse. Se estimează că majoritatea fabricilor vor atinge capacitatea maximă de producție până în martie 2027, iar restul până la jumătatea anului.

„Prin urmare, avem aproximativ nouă luni să ne pregătim pentru ceva. Acesta este scenariul pe care experții noștri îl consideră cel mai probabil”, a declarat un reprezentant al BELPOL pentru Centrum Europy.

Coridorul Suwałki, de importanță strategică, situat între Polonia și Lituania, reprezintă un alt punct de interes. Kupreichik a afirmat că Rusia ar putea încerca să stabilească o legătură terestră între Belarus și exclava sa din Kaliningrad, mizând pe faptul că țările europene ar ezita să reacționeze.

„Ei mizează pe faptul că Europa nu va fi în măsură să răspundă la o astfel de provocare”, a spus el, mai ales dacă Moscova amenință cu represalii nucleare.

Cum ar trebui să răspundă Europa?

Raportul se bazează pe surse deschise, pe documente furnizate de susținătorii unei Belarus democratice și pe informații care, potrivit autorilor, au fost obținute prin „mituirea unor generali ruși”.

Acesta susține că o victorie a Ucrainei asupra Rusiei este cea mai eficientă modalitate de a preveni o militarizare suplimentară a Belarusului și un potențial atac asupra Europei prin utilizarea teritoriului său.

De asemenea, raportul menționează că unele dintre condițiile pentru încheierea războiului ar trebui să fie retragerea trupelor ruse din Belarus, desființarea bazelor lor și sprijinul acordat de țările europene forțelor democratice din Belarus.

„Ceea ce contează este măsura în care forțele democratice din Belarus și comunitatea belarusă din străinătate sunt pregătite să-și asume responsabilitatea și să ia decizii într-un anumit moment”, a declarat Kupreichik.

Editor : Sebastian Eduard

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