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Raport ICAN: Cele nouă puteri nucleare ale lumii au cheltuit pentru arsenalele lor peste 3.700 dolari pe secundă în 2025

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Rachete balistice intercontinentale americane
Foto: Profimedia Images

Cele nouă state dotate cu arme nucleare şi-au sporit cheltuielile pentru aceste arsenale cu 19% în anul 2025, potrivit unui raport al Campaniei internaţionale pentru abolirea armelor nucleare (ICAN).

ICAN a calculat că aceste cheltuieli au însumat anul trecut 119 miliarde de dolari, echivalentul a 3.768 de dolari pe secundă, relatează dpa, citată de Agerpres.

ICAN a fost forţa motrice din spatele Tratatului ONU privind interzicerea armelor nucleare (TPNW) şi a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2017 pentru activitatea sa. Tratatul a intrat în vigoare în 2021.

Potrivit raportului, Statele Unite au cheltuit mai mult anul trecut pe arme nucleare decât toate celelalte opt ţări înarmate nuclear la un loc.

Cheltuielile americane s-au cifrat la 69,2 miliarde de dolari, urmate de ale Chinei, cu 13,5 miliarde. Pe locul al treilea s-a aflat Marea Britanie, cu 12,6 miliarde de dolari, luând locul Rusiei, care a cheltuit 9,5 miliarde.

Potrivit ICAN, Rusia deţine cel mai vast arsenal nuclear, de 5.420 de arme, fiind urmată de SUA cu 5.042, China cu 620, Franţa cu 300, Marea Britanie cu 225, India cu 190, Pakistan cu 170, Israel cu 90 şi Coreea de Nord cu 60.

ICAN arată că, potrivit calculelor sale, suma cheltuită într-o singură zi ar putea garanta că 2 milioane de oameni nu vor mai trebui să-şi facă griji cu privire la următoarea lor masă.

Organizaţia mai atrage atenţia că fondurile cheltuite doar în ultimii trei ani ar fi putut pune capăt foametei la nivel mondial, iar cele din 2025 ar fi acoperit bugetul regulat al Naţiunilor Unite.

Editor : M.B.

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