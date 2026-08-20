Raport în Congresul SUA despre războiul hibrid al Rusiei în Europa. România, țintă pentru campaniile de război politic ale Moscovei

În urma invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, oficialii americani și europeni au acuzat Rusia de o campanie susținută de activități dăunătoare, denumită adesea „război hibrid”, pe întreg teritoriul Europei. Aceste atacuri, al căror număr și gravitate au crescut, includ, printre altele, sabotaj, asasinate, ingerințe și exercitarea de influență politică, atacuri cibernetice și încălcări ale spațiului aerian. Un raport întocmit pentru membrii Congresului SUA vorbește despre acest război hibrid al Rusiei, menționând șase țări vizate de acesta, printre care și România. Raportul subliniază că „expunerea la astfel de tactici ar putea avea implicații asupra stabilității interne, a infrastructurii critice și a securității ambelor țări, precum și asupra dezvoltării resurselor energetice offshore și a altor oportunități comerciale strategice”.

Agențiile de informații externe ale Rusiei au dat dovadă de flexibilitate în desfășurarea acestor atacuri și în adaptarea la reacțiile europene (cum ar fi sancțiunile, expulzarea ofițerilor de informații, intensificarea operațiunilor militare și controlul sporit al serviciilor de informații) și desfășoară operațiuni mai agresive, care prezintă un risc mai mare de a fi descoperite, se arată în raport.

Unii oficiali europeni au afirmat că Rusia folosește tactici de război hibrid pentru a submina sprijinul european acordat Ucrainei și pentru a destabiliza sau a complica o reacție europeană unitară la politicile și acțiunile rusești.

Raportul poate fi consultat integral AICI.

De unde provine documentul

Prezentul document a fost elaborat de Serviciul de Cercetare al Congresului (CRS). CRS funcționează ca personal comun, apolitic, al comisiilor congresuale și al membrilor Congresului. Acesta își desfășoară activitatea exclusiv la cererea și sub îndrumarea Congresului.

Informațiile conținute într-un raport al CRS nu trebuie utilizate în alte scopuri decât cel de a facilita înțelegerea publică a informațiilor furnizate de CRS membrilor Congresului în cadrul rolului său instituțional.

Oficialii europeni și analiștii politici au stabilit că Rusia s-a angajat în activități de război hibrid care vizează țări din întreaga Europă.

Raportul prezintă studii de caz privind activități documentate sau presupuse de război hibrid al Rusiei în Polonia, cele trei state baltice (Lituania, Letonia și Estonia), România și Bulgaria.

„Toate cele șase țări sunt situate pe flancul estic al NATO, de-a lungul Mării Baltice sau a Mării Negre, două regiuni pe care atât NATO, cât și Rusia le consideră importante din punct de vedere strategic. Cele șase țări au acordat sprijin militar și de altă natură Ucrainei și au acordat prioritate eforturilor de descurajare a unei potențiale agresiuni rusești împotriva teritoriului NATO. Apropierea geografică a acestor țări de Rusia sau de aliatul acesteia, Belarus, le face relativ mai expuse la anumite tactici transfrontaliere (de exemplu, migrația utilizată ca armă și încălcările spațiului aerian), precum și la impacturile directe și indirecte ale războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, arată documentul.

Amenințări hibride tot mai intense din 2022 la adresa României

„România și Bulgaria, două state membre ale NATO și ale UE situate de-a lungul Mării Negre, s-ar fi confruntat, potrivit unor rapoarte, cu amenințări hibride rusești tot mai intense începând din 2022. Expunerea la astfel de tactici ar putea avea implicații asupra stabilității interne, a infrastructurii critice și a securității ambelor țări, precum și asupra dezvoltării resurselor energetice offshore și a altor oportunități comerciale strategice”, precizează autorii raportului.

Documentul a fost prezentat congresmenilor pe 11 august.

Autorii raportului prezentat Congresului sunt Andrew S. Bowen — analist coordonator pentru afaceri ruse și europene, Derek E. Mix — specialist în afaceri europene, Sarah E. Garding — analist pentru afaceri europene, Catherine A. Theohary — specialist în politici de securitate națională, operațiuni cibernetice și de informare.

Exemple de amenințări hibride rusești

„Printre exemplele de presupuse amenințări hibride rusești se numără următoarele:

• Bruierea semnalului GPS. Autoritățile române și bulgare au observat o creștere a numărului de cazuri de bruiaj GPS în Marea Neagră. În 2023, presa l-a citat pe șeful de atunci al Statului Major al Apărării din România, care a afirmat că Rusia bruia „activ și constant” comunicațiile GPS în apele teritoriale ale României din Marea Neagră. Oficialii bulgari din domeniul apărării ar fi atribuit intensificarea bruiajului „sistemelor de război radioelectric”, dar ar fi refuzat să numească partea responsabilă.

• Încălcări ale spațiului aerian. România, care se învecinează cu Ucraina, a înregistrat numeroase încălcări ale spațiului său aerian de către drone începând din 2022.

Potrivit Ministerului Apărării din România, Rusia a efectuat peste 100 de atacuri împotriva țintelor ucrainene din apropierea frontierei dintre Ucraina și România începând din 2022.

În contextul acestor atacuri, au avut loc 29 de incursiuni neautorizate ale dronelor ruse în spațiul aerian al României, precum și numeroase cazuri de resturi de drone pe teritoriul românesc.

În mai 2026, o dronă rusă GERAN-2 s-a prăbușit într-o clădire de locuințe din Galați, România, provocând rănirea a două persoane. O organizație neguvernamentală română a afirmat că postările coordonate de pe rețelele sociale în urma accidentului păreau să urmărească să stârnească frica în rândul publicului și să semene îndoieli cu privire la informațiile oficiale referitoare la incident.

În cadrul unor incidente separate, pe parcursul a trei zile în iulie 2026, avioanele de vânătoare românești F-16 au doborât drone care intraseră în spațiul aerian al României, dintre care cel puțin una a fost considerată a fi de origine rusă.

Autoritățile române l-au convocat pe ambasadorul rus și au expulzat un diplomat rus.

• Atacuri cibernetice. România și Bulgaria au fost ținta unor atacuri DDoS și a altor atacuri cibernetice perturbatoare pe care autoritățile și alți experți le atribuie grupurilor de hackeri pro-ruși.

Se pare că aceste atacuri cibernetice au vizat sisteme legate de alegeri, alte sisteme guvernamentale și infrastructura critică, arată raportul prezentat Congresului SUA.

• Sabotaj. În 2025, autoritățile române de informații au raportat că au dejucat o operațiune de sabotaj care viza infrastructura critică și au legat suspectul de „o rețea extinsă de sabotori care vizează țările europene, controlată prin intermediari de serviciile secrete ruse”.

Într-un dosar penal în curs, doi cetățeni ucraineni (bănuiți că au fost recrutați și dirijați de serviciile de informații ruse) sunt acuzați de tentativa de sabotaj a sediului fizic al companiei ucrainene de curierat Nova Post din București; procurorii ar fi legat cazul de un complot mai amplu care include obiective din Polonia.

Se pare că industria de apărare a Bulgariei ar fi putut fi ținta unor operațiuni de sabotaj care au legătură cu Rusia.

• Interferență politică și dezinformare. Un studiu din 2024 a concluzionat că România este „o țintă principală pentru campaniile ruse de război politic”, Rusia urmărind să „creeze un climat de incertitudine și anxietate” în societatea românească, „să fractureze coeziunea societății românești”, „să erodeze încrederea în alianța NATO și în instituțiile UE” și să slăbească sprijinul popular pentru Ucraina, subliniază autorii raportului.

Autoritățile române și alți observatori au acuzat Rusia că încearcă să se amestece în alegerile din România printr-o combinație de dezinformare, manipulare pe rețelele sociale și atacuri cibernetice.

În perspectiva alegerilor parlamentare din Bulgaria din aprilie 2026, un raport a avertizat că Bulgaria este unul dintre „mediile informaționale cele mai permisive din UE pentru manipularea malignă nedemocratică”, invocând „instabilitatea politică prelungită și polarizarea, o infrastructură de amplificare profund înrădăcinată în capturarea statului, aplicarea slabă a reglementărilor și reziliența socială scăzută”.

Anticipând o posibilă interferență în alegerile din 2026, autoritățile bulgare ar fi lansat o inițiativă pentru combaterea dezinformării și a amenințărilor hibride și ar fi solicitat asistență din partea UE.

Considerații pentru Congres

Unii membri ai Congresului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la creșterea semnalată a activităților rusești de război hibrid începând cu 2022.

„Congresul ar putea avea interesul de a monitoriza rapoartele privind operațiunile rusești de război hibrid și politica puterii executive prin intermediul audierilor, al activităților de supraveghere și/sau al rapoartelor solicitate de la puterea executivă. De asemenea, Congresul ar putea analiza dacă să mențină, să consolideze, să elimine sau să ajusteze sancțiunile împotriva agențiilor și personalului de informații al Rusiei, ca răspuns la activitățile hibride rusești, scrie în raport.

Atât Congresul, cât și administrațiile succesive au impus sancțiuni asupra agențiilor de informații externe ale Rusiei, inclusiv în temeiul secțiunii 231 din P.L. 115-44 și al Ordinelor executive 13694 și 14024, cu modificările ulterioare.

Legea privind autorizarea apărării naționale din 2026 (P.L. 119-60, secțiunea 1241) modifică raportul anual privind evoluțiile militare și de securitate care implică Federația Rusă pentru a include, printre altele, „o listă și o descriere a tuturor încălcărilor cunoscute ale spațiului aerian al NATO de către Rusia în perioada de raportare și, în măsura în care este posibil, o evaluare a caracterului intenționat sau neintenționat al acestor incidente” și „o evaluare a amenințării reprezentate de atacurile hibride rusești asupra bazelor NATO, infrastructurii critice și altor ținte industriale și militare”.

Tot în P.L. 119-60, secțiunea 5160 îi impune secretarului de Stat să înființeze o Unitate a Fondului pentru Combaterea Influenței Ruse (Unitatea CRIF) pentru a supraveghea și monitoriza punerea în aplicare a secțiunii 254 din Legea privind combaterea influenței ruse în Europa și Eurasia din 2017 (22 U.S.C. 9543) și, printre altele, solicită directorului Unității CRIF să „se asigure că toate programele Unității CRIF promovează politica externă și interesele de securitate națională ale Statelor Unite, inclusiv eforturile de combatere a agresiunii ruse împotriva țărilor suverane și a altor activități ruse cinetice și hibride nefaste în țările care sunt aliați sau parteneri ai Statelor Unite și care afectează, amenință sau subminează interesele Statelor Unite.”

„Administrațiile succesive ale SUA au expulzat diplomați ruși și ofițeri de informații suspectați (se pare că peste 100 între 2016 și începutul anului 2025). Unele relatări din media din 2025 au indicat că a doua administrație Trump a purtat discuții cu Rusia pentru a permite întoarcerea diplomaților ruși expulzați”, se arată în raport.

Sfaturi pentru Congres

Congresul ar putea analiza această politică inclusiv din perspectiva contrainformațiilor, adică a riscului ca prezența diplomatică rusă să fie utilizată pentru operațiuni de informații pe teritoriul SUA, se menționează în raport.

Un aspect important al raportului CRS este că Washingtonul analizează războiul hibrid ca pe o problemă care nu poate fi rezolvată exclusiv prin mijloace militare convenționale.

Congresul ar putea analiza combinații de informații, contrainformații, sancțiuni, instrumente diplomatice și capacități militare.

„Congresul ar putea lua în considerare măsuri de supraveghere a politicii puterii executive privind prezența diplomatică a Rusiei în Statele Unite, inclusiv potențialele implicații în materie de contrainformații.

În cadrul celui de-al 119-lea Congres, au fost introduse mai multe alte măsuri legislative pentru a aborda preocupările legate de activitățile rusești de război hibrid.

Printre acestea se numără următoarele:

• Secțiunea 1618 din H.R. 3838 ar instrui directorul Serviciului Național de Informații, în coordonare cu secretarul Apărării (secretarul Apărării utilizează titlul de „secretar al Războiului” ca „titlu secundar” în temeiul Ordinului Executiv 14347 din 5 septembrie 2025109) și cu secretarul de Stat, să prezinte un „raport privind măsurile active rusești pe teritoriul NATO”.

• Proiectul de lege H.R. 7632 (Legea SHADOW) ar solicita secretarului de Stat să numească un coordonator pentru „responsabilitatea în materie de război hibrid” și să evalueze amenințarea pe care o reprezintă activitățile de război hibrid pentru interesele SUA și ale aliaților.

• În plus, secțiunea 1225 din S. 4784 ar impune Secretarului Apărării să notifice comisiile competente ale Congresului cu privire la orice „activități din zona gri despre care se știe sau se suspectează în mod rezonabil că au fost desfășurate de Federația Rusă împotriva unui aliat al Tratatului Atlanticului de Nord”.

În cadrul supravegherii politicilor și răspunsurilor puterii executive, Congresul ar putea evalua dacă și în ce măsură pot fi utilizate instrumentele de aplicare a legii, de informații sau militare convenționale, sau combinații ale acestora, pentru a contracara activitățile de război hibrid.

Mai mult, Congresul ar putea solicita comunității de informații să prezinte o Estimare Națională de Informații, atât în formă clasificată, cât și neclasificată, privind războiul hibrid și operațiunile de informații ale Rusiei.

Congresul ar putea, de asemenea, să ia în considerare alte politici, cum ar fi acțiuni de aplicare a legii sau de informații, în locul operațiunilor militare convenționale, și să exercite supravegherea sau să încerce să modeleze politicile SUA privind eforturile NATO de a contracara amenințările hibride rusești.

NATO, în special, a întreprins multiple măsuri pentru a contracara amenințările hibride. De exemplu, în 2025, NATO a lansat două misiuni, „Baltic Sentry” și „Eastern Sentry”, pentru a monitoriza, descuraja și răspunde la actele de sabotaj rusești asupra informațiilor de interes strategic (CUI) și la încălcările spațiului aerian”, se mai precizează în documentul citat.

Editor : M.C