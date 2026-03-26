Raport îngrijorător despre soldații regelui Charles: Armata britanică ar putea „cuceri doar un mic târg într-o zi bună”

Armata britanică este în prezent atât de redusă numeric încât ar putea „cuceri doar un mic târg într-o zi bună”, potrivit unuia dintre coautorii raportului strategic privind apărarea Marii Britanii, scrie The Times. Generalul Sir Richard Barrons, fostul comandant al Comandamentului Forțelor Comune, a oferit o evaluare dură a capacităților forțelor armate, afirmând că niciunul dintre serviciile armatei nu poate face „nimic substanțial”. Experții au avertizat că armata britanică se confruntă cu o lipsă acută de artilerie după ce a donat o mare parte din ea Ucrainei.

În cadrul unei emisiuni de la BBC, Barrons a declarat: „Forțele armate pe care le avem acum, datorită dimensiunii lor, dar și datorită sofisticării lor, pot aduce o contribuție foarte mică pe uscat, în aer și pe mare, la o operațiune condusă fie de SUA, fie, mai probabil, de NATO. Ceea ce nu pot face este ceva substanțial.”

El a spus că Marea Britanie a promis NATO un corp de rezervă strategică de undeva între 30.000 și 50.000 de soldați, format dintr-un comandament de corp și două divizii, gata să fie desfășurat oriunde în cadrul alianței.

Cu toate acestea, el a spus că „armata nu dispune încă de echipamentul, instruirea sau sprijinul necesare pentru a se apropia măcar de îndeplinirea acestei promisiuni”, adăugând: „Armata de astăzi ar putea face, sincer, un singur lucru foarte mic; în esență, ar putea cuceri un mic târg într-o zi bună.”

Jack Watling, cercetător principal în domeniul războiului terestru la Royal United Services Institute, a declarat că este de acord cu evaluarea lui Barrons, având în vedere câte vieți ucrainene s-au pierdut în bătălia pentru Bahmut, din estul Ucrainei.

El a declarat în cadrul emisiunii d ela BBC: „Ucrainenii care au încercat să apere Bahmut au pierdut 10.000 de oameni, morți și răniți, în cursul apărării orașului Bahmut, care este un mic târg, iar acest număr ar reprezenta aproape întreaga forță de infanterie a armatei britanice.” El a afirmat că cerințele NATO necesită „o capacitate substanțial mai mare”.

Armata britanică are doar aproximativ 70.000 de soldați, dar John Healey, secretarul apărării, speră să-i mărească efectivele cu câteva mii în timpul următoarei legislaturi.

Barrons a spus că, din această cauză, armata ar putea mobiliza cel mult o forță de dimensiunea unei brigăzi, de aproximativ 5.000 de soldați, provenind din trei până la patru batalioane. În mod convențional, aceasta ar fi o forță suficient de mare pentru a ataca un oraș mic apărat de un singur batalion.

Watling a spus că Marea Britanie are, de asemenea, un deficit drastic de artilerie. El a spus că armata a donat 32 de tunuri autopropulsate AS90 forțelor armate ale Ucrainei, rămânând cu doar 14 obuziere autopropulsate Archer de 155 mm. El a spus că o divizie ar trebui să fie susținută de 72 de obuziere. Angajamentul Regatului Unit față de NATO înseamnă că ar trebui să dispună de artilerie echivalentă cu trei divizii, adică un total de 216 obuziere.

„Avem 14. Și, mai important, nu am investit în capacitatea de producție necesară pentru a furniza muniția de care au nevoie. Așadar, cele 14 obuziere ar rămâne fără muniție destul de repede”, a adăugat Watling.

Marea Britanie cheltuiește 2,4% din venitul național pentru apărare, dar prim-ministrul Keir Starmer a declarat că va cheltui 3,5% pentru apărare până în 2035. Cu toate acestea, nu există un plan privind modul în care se va ajunge la acest obiectiv.

O sursă militară de rang înalt, exprimându-și frustrarea față de planul de investiții în apărare amânat de mult timp, care trebuia publicat la scurt timp după revizuirea strategică a apărării, a spus că guvernul este „în derivă”.

Un anunț privind vehiculul blindat Ajax era așteptat miercuri, însă acesta a fost amânat până după Paște din motive necunoscute.

În cadrul audierii de luni în fața comisiei pentru conturi publice, generalul-locotenent Anna-Lee Reilly a insistat că zeci de soldați s-au îmbolnăvit după ce au folosit vehiculul, deoarece acesta nu era operat sau întreținut corespunzător.

„După diverse rapoarte de siguranță, ne este foarte clar acum că Ajax, atunci când este întreținut și operat conform proiectului, nu prezintă probleme de siguranță. Totuși, ceea ce trebuie să facem acum este să colaborăm foarte strâns cu General Dynamics și cu miniștrii pentru a ne asigura că putem repune Ajax în serviciu într-un mod controlat, astfel încât să garantăm siguranța și să ne asigurăm poziția”, a spus Reilly.

Ea a spus că viitoarele variante ale vehiculului ar putea avea șenile din cauciuc în loc de cele metalice, ceea ce ar reduce vibrațiile și zgomotul din vehicul, precum și dispozitive automate de tensionare a șenilelor. Cu toate acestea, aceste variante nu ar fi furnizate armatei, ci ar fi destinate oportunităților de export.

Reilly a spus că „atunci când este operat și întreținut corect în cadrul parametrilor săi, nu avem nicio preocupare legată de siguranța acestuia”. Vehiculul Ajax, din care armata a comandat 589 de unități, este considerat esențial pentru viitoarele planuri de modernizare.

Citește și:

Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au

