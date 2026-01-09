Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA

Creşterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o uşoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019, arată un raport publicat joi de Organizaţia Naţiunilor Unite, citat de Reuters.

Potrivit raportului World Economic Situation and Prospects, realizat de Departamentul ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale, majorarea accentuată a tarifelor vamale impuse de Statele Unite în 2025 a generat noi tensiuni comerciale, însă lipsa unei escaladări mai ample a limitat perturbările majore în comerţul internaţional.

Raportul subliniază că economia globală a dat dovadă de rezilienţă în pofida şocului tarifar, sprijinită de livrări anticipate, acumularea de stocuri şi consumul solid, într-un context de relaxare monetară şi pieţe ale muncii relativ stabile. Totuşi, ritmul de creştere al comerţului şi al activităţii economice este aşteptat să se tempereze pe termen scurt.

SUA: creștere moderată și inflație peste țintă

În Statele Unite, creşterea economică a încetinit la 1,9% în 2025, faţă de 2,8% în 2024, urmând să urce uşor la 2,0% în 2026 şi 2,2% în 2027, susţinută de politici fiscale şi monetare expansioniste. Inflaţia este estimată să rămână peste ţinta de 2% în 2026, dar să se modereze treptat pe fondul disipării efectelor tarifare şi stabilizării costurilor locative.

Economia Chinei este prognozată să crească cu 4,6% în 2026 şi 4,5% în 2027, sub ritmul estimat de 4,9% din 2025. ONU indică faptul că o relaxare temporară a tensiunilor comerciale cu SUA şi sprijinul politicilor interne ar trebui să susţină cererea internă.

Uniunea Europeană: consum rezilient, exporturi sub presiune

În Uniunea Europeană, creşterea economică este estimată la 1,3% în 2026 şi 1,6% în 2027, comparativ cu 1,5% în 2025. Consumul rezilient rămâne un factor de sprijin, însă tarifele mai ridicate impuse de SUA şi incertitudinile geopolitice sunt de aşteptat să apese asupra exporturilor.

Pentru Asia de Sud, creşterea economică ar urma să se tempereze la 5,6% în 2026, de la 5,9% în 2025, înainte de a reveni la 5,9% în 2027. În cazul Indiei, ONU estimează un avans de 7,4% în 2025, urmat de 6,6% în 2026 şi 6,7% în 2027, susţinut de consumul robust şi investiţiile publice, care ar putea compensa impactul negativ al tarifelor americane.

