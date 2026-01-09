Live TV

Raport ONU: Economia mondială încetinește în 2026, pe fondul tensiunilor comerciale și tarifelor SUA

Data publicării:
economie crestere economica globala
Foto: Getty Images
Din articol
SUA: creștere moderată și inflație peste țintă Uniunea Europeană: consum rezilient, exporturi sub presiune

Creşterea economiei mondiale este prognozată să scadă la 2,7% în 2026, de la 2,8% în 2025, înainte de o uşoară accelerare la 2,9% în 2027, niveluri care rămân sub media de 3,2% din perioada pre-pandemică 2010–2019, arată un raport publicat joi de Organizaţia Naţiunilor Unite, citat de Reuters.

Potrivit raportului World Economic Situation and Prospects, realizat de Departamentul ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale, majorarea accentuată a tarifelor vamale impuse de Statele Unite în 2025 a generat noi tensiuni comerciale, însă lipsa unei escaladări mai ample a limitat perturbările majore în comerţul internaţional.

Raportul subliniază că economia globală a dat dovadă de rezilienţă în pofida şocului tarifar, sprijinită de livrări anticipate, acumularea de stocuri şi consumul solid, într-un context de relaxare monetară şi pieţe ale muncii relativ stabile. Totuşi, ritmul de creştere al comerţului şi al activităţii economice este aşteptat să se tempereze pe termen scurt.

SUA: creștere moderată și inflație peste țintă

În Statele Unite, creşterea economică a încetinit la 1,9% în 2025, faţă de 2,8% în 2024, urmând să urce uşor la 2,0% în 2026 şi 2,2% în 2027, susţinută de politici fiscale şi monetare expansioniste. Inflaţia este estimată să rămână peste ţinta de 2% în 2026, dar să se modereze treptat pe fondul disipării efectelor tarifare şi stabilizării costurilor locative.

Economia Chinei este prognozată să crească cu 4,6% în 2026 şi 4,5% în 2027, sub ritmul estimat de 4,9% din 2025. ONU indică faptul că o relaxare temporară a tensiunilor comerciale cu SUA şi sprijinul politicilor interne ar trebui să susţină cererea internă.

Uniunea Europeană: consum rezilient, exporturi sub presiune

În Uniunea Europeană, creşterea economică este estimată la 1,3% în 2026 şi 1,6% în 2027, comparativ cu 1,5% în 2025. Consumul rezilient rămâne un factor de sprijin, însă tarifele mai ridicate impuse de SUA şi incertitudinile geopolitice sunt de aşteptat să apese asupra exporturilor.

Pentru Asia de Sud, creşterea economică ar urma să se tempereze la 5,6% în 2026, de la 5,9% în 2025, înainte de a reveni la 5,9% în 2027. În cazul Indiei, ONU estimează un avans de 7,4% în 2025, urmat de 6,6% în 2026 şi 6,7% în 2027, susţinut de consumul robust şi investiţiile publice, care ar putea compensa impactul negativ al tarifelor americane.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
România UE
2
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
3
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
Reza Pahlavi
5
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Digi Sport
Soția a spus totul, după ce numele presupusei amante a apărut în presă: ”M-a sunat plângând”. Au împreună PATRU copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Groenlanda
Un lider al opoziției din Groenlanda vrea negocieri cu SUA fără Danemarca. Reacția guvernului groenlandez
maga hat
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Maria Corina Machado
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să-i predea Nobelul său pentru Pace
Agenți ICE în Minneapolis
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
Anti-ICE Protest Minnesota
Două persoane au fost rănite la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Nicușor Dan a publicat înregistrarea convorbirii cu turnul de control...
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
ilustrație racheta Oreșnik
Rusia anunță că a lovit ținte din Ucraina cu ajutorul rachetei Oreșnik
Protests in Iran January 8
Regimul iranian blochează accesul la internet și telefonie la nivel...
Ultimele știri
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
Modificările aduse Casei Albe continuă. Trump dorește un etaj deasupra celebrei colonade albe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi...
Fanatik.ro
Cum a făcut TVR curățenie în parcarea instituției la finalul anului trecut. Lista mașinilor oferite gratuit...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Salariul uluitor al lui Adrian Mutu la Chelsea: „Putea să ia Balonul de Aur”. Exclusiv
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Temperatura la care să laşi termostatul noaptea. Nu trebuie închis, însă e necesar să fie răcoare în dormitor
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă din Europa” s-a căsătorit și imaginile au făcut înconjurul lumii! FOTO Cum s-au îmbrăcat...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Jennifer Garner, declarații rare despre divorțul de Ben Affleck: „Destrămarea familiei a fost cea mai...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Fran Drescher, despre lupta din tinerețe cu cancerul: „Durerea găsește drumul...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...