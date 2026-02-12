Live TV

„Răspunsul NATO va fi devastator”. Mark Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Belarus Ukraine Border Reinforcement
Analiștii militari din vest au privit de mult timp coridorul Suwalki ca pe o potențială zonă de conflict în orice confruntare dintre Rusia și NATO. Foto: Profimedia Images

Răspunsul NATO la o eventuală operațiune rusă menită să blocheze coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania, un punct vulnerabil pentru blocul NATO, va fi „devastator”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el, comentând rezultatele simulării unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, care a avut loc în decembrie 2025 (citat din Polskie Radio).

Secretarul general al NATO a subliniat, de asemenea, că membrii alianței și aliații desfășoară exerciții regulate, cu implicarea tuturor serviciilor de informații, care prevăd diferite scenarii de acțiuni militare.

Coridorul Suwalki, considerat una dintre principalele ținte potențiale ale Federației Ruse pe flancul estic al NATO, este o fâșie îngustă de pământ între Belarus și regiunea Kaliningrad, cu o lungime de aproximativ 100 km. Acesta se întinde de-a lungul graniței dintre Polonia și Lituania și separă țările baltice de restul membrilor NATO. În cadrul „jocului militar” organizat în decembrie de compania media germană Welt, centrul simulării a fost capturarea de către forțele ruse limitate, sub pretextul crizei umanitare din Kaliningrad, a orașului lituanian Mariampol, un important nod de transport la est de coridorul Suwalki.

Simularea a avut loc la Universitatea Bundeswehr din Hamburg, cu participarea unor foști politicieni, funcționari, militari germani și NATO, precum și experți. Conform scenariului, poziționarea de către Kremlin a invaziei sale ca misiune umanitară a permis Washingtonului să renunțe la aplicarea articolului 5 din statutul NATO privind apărarea colectivă, Berlinul a dat dovadă de indecizie, iar Polonia, deși a anunțat mobilizarea, nu a trimis trupe în Lituania. Ca urmare, echipa care reprezenta Federația Rusă și-a asigurat în câteva zile poziții dominante în țările baltice, începând invazia cu o grupare de 15.000 de soldați și subminând autoritatea NATO.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a chemat Polonia să se alăture proiectului de militarizare a coridorului Suwalki. Era vorba despre un poligon militar în construcție în orașul Kapčiamiestis, la intersecția granițelor Lituaniei, Belarusului și Poloniei, unde vor avea loc exerciții militare cu participarea a mii de soldați, inclusiv divizia națională a Lituaniei și forțele aliate din NATO.

„Îndemnăm Polonia să ia în considerare posibilitatea extinderii poligonului planificat în districtul Lazdiu pe teritoriul Poloniei și crearea unei baze militare comune a celor două țări. Aceasta ar fi o soluție unică în contextul NATO. Ne-ar permite să consolidăm nu numai cooperarea reciprocă a forțelor noastre armate, ci și apărarea coridorului Suwalki”, se arată în comunicatul cancelariei președintelui lituanian. Poligonul ar trebui să fie creat până în 2030, Vilnius alocând 100 de milioane de euro pentru realizarea proiectului.

