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Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei

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Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nervos, în timpul discursului de pe 24 februarie, în care a anunțat începerea războiului din Ucraina. Sursa: Profimedia Images
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Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca răspuns la avertismentul lui Volodimir Zelenski privind invadarea cu drone a spaţiului aerian rus, că „nu se negociază cu teroriştii”.

„Ne cer să reluăm negocierile, cer întâlniri faţă în faţă, dar nu se negociază cu teroriştii”, a declarat Vladimir Putin marți, întrebat în cadrul unei conferinţe de presă transmisă de agenţia de presă rusă Tass cu privire la declaraţiile lui Volodimir Zelenski, care a avertizat aviaţia civilă cu privire la riscurile la care se expune în spaţiul aerian rus, subliniind totodată că aceasta nu era vizată.

„Dacă acest lucru a fost spus cu voce tare, este pur şi simplu o declaraţie de terorism de stat”, a mai afirmat Vladimir Putin, potrivit Tass, preluată de News.ro.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat marţi seară companiile aeriene asupra pericolului de a traversa spaţiul aerian rus, unde „vor exista drone (ucrainene) pe cerul rus (...) atât timp cât războiul va continua”.

„Astăzi, avertizăm toate companiile aeriene care utilizează spaţiul aerian rus, toţi asiguratorii şi pe toţi cei care încă deservesc principalele aeroporturi ruseşti: spaţiul aerian rus devine extrem de periculos”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic către naţiune, precizând totuşi că aviaţia civilă nu este vizată „în sine”.

Pegasus, cea mai mare companie aeriană privată din Turcia, a întors în noaptea de 2 septembrie mai multe avioane care se îndreptau spre Moscova, potrivit publicațiilor „Ostorozhno, novosti” și „Post”.

Un reprezentant al companiei Pegasus le-a declarat pasagerilor unuia dintre zborurile anulate că „partea turcă interzice decolările” și că în cadrul companiei nu se știe ce va urma. La ghișeele rusești ale companiei Pegasus s-a spus că „nu se știe” dacă avioanele companiei vor zbura spre Moscova și nu s-au putut oferi informații cu privire la zborurile iminente.

Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului şi a altor oraşe în ultimele săptămâni, ultimul atac al Moscovei ucigând 12 persoane şi rănind multe altele, aceasta fiind a şasea zi consecutivă de atacuri intense asupra capitalei ucrainene.

Ucraina a răspuns cu atacuri frecvente cu drone asupra ţintelor ruseşti, multe dintre ele asociate cu industria petrolieră a ţării, precum şi cu obiective din sectorul comerţului cu amănuntul.

Editor : B.P.

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