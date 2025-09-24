Live TV

Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”: „Rusia e mai degrabă un urs adevărat”

Data publicării:
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.

Kremlinul a estimat miercuri că apropierea dintre Washington şi Moscova, iniţiată de preşedintele american Donald Trump, dă „aproape zero rezultate”, în urma schimbării de atitudine a liderului de la Casa Albă, care și-a exprimat susţinerea faţă de Ucraina. Rusia este „stabilă” şi nu are o „alternativă” la continuarea războiului din Ucraina, dă asigurări Kremlinul, după ce Trump a comparat această ţară cu un „tigru de hârtie”.

„În relaţiile noastre (ruso-americane), o abordare vizează eliminarea factorilor iritanţi (...). Dar această abordare avansează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului de radio RBC, potrivit AFP citat de Agerpres şi Reuters.

El a respins totodată comentariul lui Trump, care a descris Rusia drept un „tigru de hârtie", asigurând că preşedintele rus Vladimir Putin apreciază eforturile acestuia de a reglementa conflictul din Ucraina.

Rusia nu este un „tigru de hârtie”, ci mai degrabă un urs, în timp ce „urșii de hârtie” nu există, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Rusia nu este cu siguranță un tigru. La urma urmei, Rusia este mai des comparată cu un urs. Nu există «urși de hârtie» și Rusia este un urs adevărat”, a declarat oficialul de la Kremlin, comentând remarcile președintelui american, scrie agenția TASS

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a dat asigurări că Rusia este „stabilă" şi „îşi menţine stabilitatea economică", admiţând însă că „Rusia se confruntă cu tensiuni şi probleme în diverse sectoare ale economiei".

Pe de altă parte, el a afirmat că Rusia nu are altă opţiune decât să continue conflictul armat declanşat în februarie 2022 odată cu atacul său la scară largă asupra Ucrainei.

„Continuăm operaţiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele şi a atinge obiectivele pe care (...) preşedintele ţării noastre le-a stabilit de la bun început. Şi facem acest lucru pentru prezentul şi viitorul ţării noastre, pentru multe generaţii viitoare. Prin urmare, nu avem altă alternativă", a declarat Peskov.

Potrivit acestuia, trupele ruse avansează pe toate fronturile din Ucraina şi dinamica războiului este evidentă.

