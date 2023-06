Răspunsul lui Prigojin pentru Putin: Nu ne dorim ca Rusia să trăiască în corupție și minciună

Evgheni Prigojin a spus că Putin „a greșit profund” atunci când i-a acuzat pe mercenarii Wagner de „trădare” și de faptul că „au înfipt un cuțit în spatele” armatei ruse. Prigojin a adăugat că mercenarii Wagner sunt „patrioți” care nu își doresc „ca țara să trăiască în continuare în corupți și minciună”.

„În legătura cu trădarea de patrie, președintele a greșit profund. Noi suntem patrioții patriei noastre. Am luptat și luptăm. Toți luptătorii Wagner și nimeni nu are de gând, la cererea președintelui, FSB-ului sau a alt cuiva să se predea. Noi nu ne dorim ca țara să trăiască în continuare în corupție, minciună și birocrației”, a spus Prigojin, într-o declarație audio publicată pe Telegram.

Evgheni Prigojin a acuzat încă o dată faptul că mercenarii săi au fost „furați” în Ucraina.

„Când am luptat în Africa, ne-au spus despre faptul că ne trebuie Africa, iar după asta au abandonat-o pentru că au furat toți bnaii care trebuiau să vină ca ajutor. Când ne-au spus că luptăm cu Ucraina, am mers și am luptat, dar s-a adeverit că rezervele de muniție și banii au fost furați, iar birocrații stau și le economisesc petru ei”, a adăguat șeful mercenarilor Wagner.

„Pentru un moment în care cinve merge spre Moscova, acum ei nu economisec nimic, lovesc cu elicoptere și avioane coloanele cu civili. Lovesc în civili pentru că nu nimeresc și lovesc fără țintă, din acest motiv, noi suntem patrioți, iar cei care ni se împotrivesc, sunt cei care s-au adunat în jurul mizerabililor”, a mai spus șeful Wagner.

Editor : Mihnea Lazăr