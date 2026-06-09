Live TV

Răspunsul lui Putin la provocarea Lituaniei: Manevre navale ale Rusiei în Marea Baltică, concomitent cu un exerciţiu major al NATO

Data publicării:
BALTOPS 25
Foto: Profimedia

Marina rusă a desfăşurat exerciţii militare în Marea Baltică, exersând lansări de rachete neghidate, bombardamente şi atacuri cu rachete, a declarat aceasta, în timp ce în regiune aveau loc totodată exerciţii majore ale SUA şi NATO, a relatat marţi agenţia de ştiri Interfax, preluată de Reuters.

Exerciţiul naval al NATO BALTOPS, care a început în 4 iunie şi se desfăşoară până pe 20 iunie, este cel mai mare exerciţiu militar din Marea Baltică din acest an, reunind aproximativ 20 de nave din 15 ţări, cu un efectiv de aproximativ 6.000 de persoane.

Rusia a desfăşurat propriile exerciţii în perioada 8-9 iunie în şi în apropierea enclavei sale Kaliningrad, implicând 10 aeronave militare, inclusiv avioane de vânătoare şi bombardiere, precum şi două nave mici cu rachete, potrivit Interfax.

Enclava Kaliningrad, situată pe coasta Mării Baltice între Lituania şi Polonia, state membre NATO, are o populaţie de aproximativ 1 milion de locuitori. Este puternic militarizată şi serveşte drept sediu al Flotei Baltice a Rusiei.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat la sfârşitul lunii mai că Rusia dispune de toate mijloacele necesare pentru a distruge orice forţă care ar încerca să atace Kaliningrad, după ce ministrul de externe al Lituaniei a afirmat că NATO ar trebui să demonstreze Moscovei că poate pătrunde în enclavă.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
ilie bolojan face declaratii
3
Ilie Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, speranţa angajaţilor de la stat că li se vor...
grafic crestere bani
4
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Digi Sport
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zelensky Meets Starmer Ahead Of Trump???Putin Talks
Zelenski susține că Rusia „își pierde inițiativa în fiecare zi” în război: „I-am spus întotdeauna președintelui Trump că Putin minte”
bou retinut
Un bărbat viral pe TikTok care îi cerea lui Putin să invadeze Chișinăul a fost reținut la întoarcerea în Moldova din Germania
Dmitri Peskov
Motivul pentru care UE nu poate negocia pacea în Ucraina, potrivit Kremlinului: „Este concentrată pe continuarea războiului”
străzile din Herson protejate cu plase antidrone
Drumul către palatul lui Putin din Valdai arată ca șoselele de pe front: A fost acoperit cu plase anti-dronă de frica ucrainenilor
Kaja Kallas face declaratii
Pierderile suferite de Rusia ca urmare a sancțiunilor sunt estimate la 1,5 mii de miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan...
furtună
Efectele vremii extreme: bărbat salvat de viitură cu elicopterul în...
INSTANT_TOMAC_PNL_09_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac a început o nouă zi de negocieri pentru susţinerea...
podul giurgiu ruse
Bulgaria critică România că întârzie al treilea pod peste Dunăre...
Ultimele știri
Numele care lipsesc din Guvernul Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru
CM 2026. Pentru 79 de dolari, înaintea meciurilor, fanii îşi vor vedea numele afişate pe ecrane gigantice
CM 2026. America reface fotbalul după chipul și asemănarea sa. Cum au devenit SUA una dintre cele mai influente forțe din sportul-rege
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Simona Halep, imagini spectaculoase din ultima vacanță. Celebra tenismenă a ales o destinație iubită de mulți...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
La două zile după ce s-a căsătorit cu Anca Surdu, Denis Alibec are oferta pe masă: „Sperăm să primim un...
Adevărul
Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această...
Playtech
Câți bani trebuie să ai puși deoparte pentru situații de urgență. Calculul în funcţie de salariu care dă de...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”