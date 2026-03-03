Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

Premierul britanic Keir Starmer a afirmat luni că a acţionat „în interesul Regatului Unit” atunci când a interzis, într-o primă etapă, utilizarea de către SUA a unei baze militare britanice pentru atacurile asupra Iranului, răspunzând la criticile formulate de preşedintele american Donald Trump la adresa sa.

„Preşedintele Trump şi-a exprimat dezacordul faţă de decizia noastră de a nu ne implica în loviturile iniţiale, dar este de datoria mea să judec ceea ce este în interesul naţional al Regatului Unit", a declarat Keir Starmer într-o alocuţiune rostită în parlament, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Liderul de la Casa Albă îi reproşase anterior că i-a luat „mult prea mult timp" până când a autorizat SUA să utilizeze baza militară cheie din Diego Garcia, în Oceanul Indian.

După acest prim refuz, Londra a acceptat - duminică - ca Washingtonul să utilizeze bazele britanice- inclusiv cea din Diego Garcia - pentru atacurile asupra siturilor de rachete iraniene.

Această decizie a fost luată „după o cerere separată" din partea SUA, care au făcut cererea „în scopuri defensive concrete, în special apărarea colectivă legitimă a aliaţilor noştri şi protejarea vieţilor britanice", a explicat el.

Starmer a fost interpelat, în particular, de şeful opoziţiei conservatoare Kemi Badenoch, care a criticat refuzul iniţial şi absenţa sprijinului explicit pentru operaţiunea americano-israeliană.

Despre bazele militare britanice din Cipru

Premierul britanic a asigurat că bazele militare britanice din Cipru „nu sunt utilizate de bombardiere americane", la câteva ore după ce o dronă a lovit baza militară a Forţelor aeriene britanice (RAF) din Akrotiri, în timp ce alte două au fost interceptate.

După această lovitură - prima vizând o ţară a Uniunii Europene de la începutul războiului în Orientul Mijlociu - purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că Ciprul va cere garanţii că bazele britanice de pe teritoriul insulei mediteraneene nu vor fi utilizate decât în scopuri umanitare.

„Atacul asupra bazei din Akrotiri (Cipru) nu a fost un răspuns la niciun fel de decizie luată de noi. Potrivit evaluărilor noastre, drona fusese lansată înainte de anunţul nostru", a indicat Keir Starmer.

Baza din Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independenţa Ciprului în 1960, este cea mai mare bază a Royal Air Force din afara Regatului Unit.

Starmer a apreciat, de asemenea, că Iranul se comportă într-un mod „din ce în ce mai periculos", în pofida consecinţelor atacurilor americano-israeliene declanşate sâmbătă, în special moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis într-un bombardament.

Iranul atacă „nu doar ţinte militare, ci şi ţinte economice în regiune, fără a ţine cont de victimele civile. Aceasta este situaţia cu care ne confruntăm astăzi şi la care trebuie să reacţionăm", a argumentat Keir Starmer.

