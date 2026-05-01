Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu de Ziua Victoriei

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Ucraina propune Rusiei un armistițiu pe termen lung, după ce președintele rus Vladimir Putin a sugerat un armistițiu scurt de Ziua Victoriei, relatează Kyiv Independent.

Propunerea a venit după ce Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump pe 29 aprilie, în timpul căreia liderul rus și-a exprimat disponibilitatea de a declara o pauză temporară a luptelor pe 9 mai, atunci când Rusia sărbătorește Ziua Victoriei.

Moscova și-a redus amploarea paradei de Ziua Victoriei - o demonstrație anuală a forței sale militare - pe fondul temerilor de potențiale atacuri ucrainene.

„Vom clarifica despre ce este vorba exact - câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult”, a spus Zelenski. „Propunerea noastră este un armistițiu pe termen lung, o securitate fiabilă și garantată pentru oameni și o pace durabilă.”

Zelenski a declarat că a instruit negociatorii ucraineni să contacteze partea americană pentru a clarifica propunerile Moscovei.

Remarcile președintelui ucrainean subliniază eforturile continue ale Kievului pentru o încetare mai amplă și mai durabilă a ostilităților, după ce Rusia a respins în repetate rânduri apelurile pentru un armistițiu complet și necondiționat, propunând în schimb armistiții pe termen scurt și limitate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin va declara armistițiul unilateral și nu are nevoie de un răspuns din partea Kievului.

Propunerea s-ar aplica doar în jurul datei de 9 mai, Putin nespecificând încă momentul exact al intrării în vigoare și nici al încheierii sale, a adăugat Peskov.

Ucraina a acuzat Rusia că a încălcat în mod repetat perioadele de încetare a focului anunțate anterior, inclusiv un presupus armistițiu de Paște în timpul Paștelui Ortodox, când Kievul a declarat că a înregistrat peste 400 de încălcări.

Schimbul de replici are loc în contextul în care negocierile de pace au rămas blocate timp de peste două luni, atenția diplomatică a Washingtonului îndreptându-se către conflictul cu Iranul și eforturile de soluționare aferente.

Cele mai recente discuții trilaterale care au implicat Ucraina, Rusia și Statele Unite au avut loc pe 16 februarie. O rundă ulterioară planificată pentru sfârșitul lunii februarie a fost amânată cu puțin timp înainte de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

În timp ce Kievul încearcă să reia negocierile, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la începutul lunii aprilie că discuțiile cu Ucraina nu sunt în prezent o prioritate pentru Moscova.

Dezacorduri majore continuă să blocheze progresul, în special în ceea ce privește revendicările teritoriale ale Rusiei.

Ucraina afirmă că înghețarea liniei frontului actuale este cea mai realistă bază pentru un armistițiu, în timp ce Moscova continuă să insiste ca forțele ucrainene să se retragă din anumite părți ale Donbasului ca o condiție pentru orice soluționare - o cerere pe care Kievul a respins-o.

