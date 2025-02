Răspunsul Uniunii Europene la amenințările lui Trump privind impunerea de taxe similare celor aplicate Chinei, Canadei și Mexicului

Europa are nevoie de America, iar America are nevoie de Europa, a declarat luni şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, în contextul în care preşedintele american Donald Trump ameninţă că va impune taxe vamale pentru produsele din Uniunea Europeană, aşa cum a făcut deja făcut cu Canada, Mexic şi China.



„Suntem extrem de interconectaţi. Avem nevoie de America, iar America are nevoie şi de noi. Taxele vamale cresc costurile. Nu sunt bune pentru locuri de muncă şi nu sunt bune nici pentru consumatori, asta este clar", a spus ea la sosirea la Bruxelles pentru o întâlnire informală a şefilor de stat şi de guvern din UE dedicată apărării, relatează AFP şi EFE, potrivit Agerpres.



Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe a mai avertizat că nu există „câştigători" în războaiele comerciale.



„Desigur, ne pregătim şi noi, dar este clar este că nu există câştigători în războaiele comerciale", a spus Kallas.



Ea a mai afirmat că, dacă Statele Unite vor începe un război comercial, „cea care râde de cealaltă parte va fi China".



Trump şi-a pus în practică sâmbătă ameninţarea de a ataca principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, care reprezintă împreună peste 40% din importurile ţării, prin impunerea de taxe vamale de 25% asupra produselor din Canada şi Mexic, precum şi printr-o creştere suplimentară de 10% la cele existente deja asupra produselor chinezeşti.



Vineri, el a mai anunţat că va impune cu siguranţă tarife şi pentru produsele exportate de Uniunea Europeană în ţara sa.

