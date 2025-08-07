Live TV

Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

Foto: Shutterstock
Eforturile de a organiza o reuniune față în față între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea fi deraiate de refuzul liderului de la Kremlin de a se întâlni cu ucraineanul Volodimir Zelenski, o posibilă precondiție impusă de Casa Albă pentru summitul cu miză mare.

Mesaje contradictorii de la Washington și Moscova

Mesajele contradictorii de joi cu privire la un posibil summit între Putin și Trump – oficialii Casei Albe și ai Kremlinului contrazicându-se pe alocuri în legătură cu cerințele liderilor și cu stadiul planificării – au sugerat un nou capitol haotic în eforturile lui Trump de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina, notează The Guardian.

Putin a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, chiar dacă Kremlinul a susținut că sunt în curs pregătiri pentru un summit bilateral cu Donald Trump, care va avea loc săptămâna viitoare.

„Nu am nimic împotriva acestui lucru în general, este posibil, dar trebuie create anumite condiții pentru asta”, a spus Putin despre întâlnirea cu Zelenski. „Dar, din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții.”

După ce Putin s-a întâlnit miercuri la Kremlin cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, rapoarte de la Washington au sugerat că președintele rus a fost de acord să se întâlnească mai întâi cu Trump și apoi cu Zelenski, într-un format trilateral.

Întâlnire Putin-Zelenski, condiția lui Trump

Însă joi, un oficial al Casei Albe a declarat pentru New York Post că Trump se va întâlni cu Putin doar dacă liderul de la Kremlin se va întâlni cu Zelenski, lucru pe care Putin l-a respins anterior.

Și, deși Kremlinul părea entuziasmat de perspectiva unui summit stabilit, a negat că subiectul unui summit tripartit cu Zelenski ar fi fost abordat.

Propunem să ne concentrăm în primul rând pe pregătirile pentru o întâlnire bilaterală cu Trump”, a declarat un consilier al lui Putin, Iuri Ușakov, jurnaliștilor de la Moscova. „Cât despre o întâlnire tripartită, despre care, dintr-un anumit motiv, Washingtonul vorbea ieri, aceasta a fost doar o mențiune a părții americane în timpul întâlnirii de la Kremlin. Dar acest aspect nu a fost discutat. Partea rusă a lăsat această opțiune complet fără comentarii.”

Nu este clar nici locul posibilului summit Trump-Putin

Nu a fost stabilit niciun loc pentru potențialul summit bilateral, dar Putin, care se întâlnea la Kremlin cu Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderul Emiratelor Arabe Unite (EAU), a sugerat că EAU ar putea fi un loc potrivit pentru desfășurarea discuțiilor. „Avem mulți prieteni care sunt dispuși să ne ajute să organizăm astfel de evenimente. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite”, a spus el.

Perspectiva ca Putin și Trump să încerce să ajungă la un acord privind Ucraina fără ca nimeni altcineva să fie prezent va alarma probabil Kievul și capitalele europene, care au afirmat în mod constant că Ucraina trebuie să fie prezentă la discuțiile despre soarta sa.

În schimb, Rusia favorizează ideea unui „summit al marilor puteri” în cadrul căruia ar putea încerca să negocieze cu Trump peste capetele europenilor. Kirill Dmitriev, consilier economic al Kremlinului, a declarat că întâlnirea ar fi o bună oportunitate de a discuta direct cu Trump pentru a preveni „dezinformarea” despre Rusia pe care alte țări o folosesc pentru a-l influența pe președintele SUA. Summitul ar putea deveni „un eveniment istoric important”, a susținut el.

Trump l-a sunat pe Zelenski după ce Witkoff a părăsit Rusia miercuri. Șeful NATO, Mark Rutte, și mai mulți lideri europeni au fost, de asemenea, la telefon.

Joi, Zelenski a avut grijă să nu-l critice pe Trump, dar a spus că va petrece ziua discutând cu aliații europeni. „Noi, în Ucraina, am spus în repetate rânduri că căutarea unor soluții reale poate deveni cu adevărat eficientă doar la nivelul liderilor. Trebuie să decidem asupra momentului pentru un astfel de format, cu o serie de probleme”, a scris el într-o postare pe Telegram.

Ulterior, el a declarat că a vorbit cu cancelarul german, Friedrich Merz, și cu președintele francez, Emmanuel Macron. „I-am transmis [lui Macron] punctul nostru de vedere ucrainean asupra discuției dintre președintele Trump și colegii europeni”, a spus el. „Ne coordonăm pozițiile și amândoi înțelegem necesitatea unei viziuni europene comune asupra problemelor cheie de securitate europeană.”

Zelenski a cerut în repetate rânduri discuții directe cu Putin, fie cu Trump, fie cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, ca mediator. Până acum, Putin a respins această posibilitate, sugerând că grupurile de negociere de nivel inferior ar trebui să ajungă mai întâi la un acord. Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese într-o serie de discuții directe din Turcia, Moscova trimițând o delegație mai mică și nepărând pregătită pentru discuții reale.

O linie mai dură a lui Trump față de Moscova

În ultimele săptămâni, Trump a părut să adopte o linie mai dură față de Moscova pentru prima dată în președinția sa, numind „dezgustătoare” atacurile continue ale Rusiei împotriva țintelor civile din Ucraina și promițând introducerea de noi sancțiuni dacă nu se fac progrese către un acord până la termenul limită de vineri.

Oficialii Casei Albe au declarat că sancțiunile sunt încă așteptate, iar miercuri au fost anunțate tarife suplimentare pentru India, pe baza achiziționării de petrol rusesc de către această țară. În același timp, însă, Trump părea mulțumit de rezultatul discuțiilor lui Witkoff.

Ușakov a declarat că discuțiile au fost „de afaceri” și a susținut că s-au concentrat pe un viitor luminos al cooperării dintre Washington și Moscova. „S-a reafirmat că relațiile ruso-americane s-ar putea baza pe un scenariu complet diferit, reciproc avantajos, care diferă drastic de modul în care s-au dezvoltat în ultimii ani”, a spus el.

Trump a declarat miercuri seară că întâlnirea ar putea avea loc „foarte curând”. Alții din Washington păreau mai puțin siguri. Secretarul de stat, Marco Rubio, a spus că o întâlnire ar putea avea loc în curând, „dar evident că trebuie să se întâmple multe înainte ca aceasta să se poată întâmpla”.

Dacă va avea loc, ar fi primul summit dintre liderii SUA și Rusia de la întâlnirea lui Joe Biden cu Vladimir Putin la Geneva, în 2021.

Editor : Ș.R.

