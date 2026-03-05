Live TV

Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu a venit din Iran. Cine a trimis aparatul de zbor

Drona Shahed care a lovit luni dimineaţă baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic.

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra a declarat că investigaţia iniţială efectuată asupra componentelor recuperate ale dronei a stabilit că aceasta era într-adevăr o dronă iraniană Shahed, dar aceasta nu a fost lansată din Iran. Potrivit surselor, aceasta ar fi fost lansată de către una dintre grupările teroriste subordonate regimului de la Teheran. Cel mai probabil, este vorba despre Hezbollah.

Drona a lovit un hangar al aerodromului - nu o pistă, cum se afirmase anterior - şi a provocat pagube minime, fără victime, transmite agenţia EFE, potrivit Agerpres.

În faţa criticilor opoziţiei conservatoare, premierul laburist britanic Keir Starmer a reafirmat miercuri că Regatul Unit nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor.

Totuşi, Starmer a autorizat utilizarea bazelor britanice pentru atacuri în "scopuri defensive" asupra obiectivelor militare iraniene, justificarea pe care a invocat-o fiind aceea de a proteja cetăţenii britanici din zonă. Incidentul cu drona a precedat decizia sa privind această autorizaţie.

Tot după acest incident, guvernul de la Londra a anunţat marţi desfăşurarea în Cipru a distrugătorului HMS Dragon şi a unor elicoptere Wildcat cu capacităţi anti-dronă pentru a proteja personalul britanic staţionat la baza Akrotiri.

