Chestiunea înmormântării (sau nu) a corpului neînsuflețit al autorului atacului din Piața Centrală din Cracovia, Michał Oksiński, s-ar putea clarifica în cele din urmă, prin intervenția de ultim moment a bunicii decedatului. Aceasta dorește să ridice cadavrul bărbatului, informează Polsat News și Radio Eska, preluate de onet.pl. Anterior, autoritățile orașului au anunțat că, în cazul în care nimeni din familie nu își va exprima această dorință, cadavrul atentatorului va fi folosit în scopuri științifice.

Luni, primarul orașului, Łukasz Gibała, a declarat că municipalitatea nu intenționează să organizeze o înmormântare pentru autorul atacului.

Conform legislației în vigoare, în cazul în care familia decedatului nu se prezintă pentru a prelua cadavrul, municipalitatea trebuie să organizeze înmormântarea pe cheltuiala contribuabililor.

Primarul orașului Cracovia a informat că dorește să predea cadavrul atentatorului către Collegium Medicum al Universității Jagiellonice în scopuri științifice și medicale.

Potrivit presei, bunica autorului atentatului s-a opus acestei soluții. Femeia intenționează să preia cadavrul nepotului său și să organizeze înmormântarea. O cerere oficială în acest sens urmează să fie depusă la Parchet în zilele următoare.

Anchetatorii vor lua decizia finală cu privire la acceptarea cererii bunicii autorului atacului.

Deocamdată nu se știe dacă bărbatul ar urma să fie înmormântat sub numele și prenumele său sau în mod anonim.

Michał Oksiński a ucis la 7 noiembrie șase persoane și rănit alte 16 într-un atac cu armă automată în Piața Centrală din Cracovia, atac înaintea căruia și-a ucis părinții și sora. Membrii familiei au fost uciși prin împușcături în cap. Autorul atacului a ucis și două pisici. Cadavrele au fost descoperite sâmbătă seara, pe 7 noiembrie, la scurt timp după atacul din Piața Centrală din Cracovia, la o percheziție la domiciliul atacatorului.

Editor : M.C