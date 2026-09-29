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Răsturnare de situație: nu au fost găsite dispozitive explozive în urma verificărilor de la baza aeriană Fairford din Marea Britanie

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politisti anglia baza raf profimedia
Polițiști în apropierea bazei RAF Fairford. Foto: Profimedia
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Poliţia antiteroristă britanică a anunţat, marţi, că nu au fost găsite dispozitive explozive improvizate în cadrul anchetei privind un presupus complot care viza o bază aeriană britanică folosită de forţele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.

Poliţia a precizat că, în timpul percheziţiilor, a fost recuperată o anumită cantitate de benzină din vehiculele suspecţilor.

Aceste vehicule au fost supuse unor verificări amănunţite, efectuate cu sprijinul resurselor militare şi al experţilor criminalişti, şi putem confirma că nu a fost descoperit niciun dispozitiv exploziv improvizat. Cu toate acestea, a fost confiscată o cantitate semnificativă de benzină”, a explicat şeful poliţiei antiterorism, Laurence Taylor, citat în comunicatul poliţiei.

Autorităţile au menţionat că au avut loc percheziţii la diverse locaţii din Londra şi că operaţiunile de investigaţie din zona bazei RAF Fairford au fost restrânse, urmând să se încheie complet până miercuri.

Cei cinci bărbaţi arestaţi duminică rămân sub anchetă după ce au fost eliberaţi pe cauţiune.

Preşedintele american Donald Trump a declarat după arestarea lor că suspecţii urmăreau să provoace „pagube mari” şi a susţinut că ei se aflau deja în atenţia autorităţilor britanice şi americane.

Editor : Ș.R.

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