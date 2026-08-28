Ratko Mladic, supranumit „Măcelarul din Balcani”, va avea parte de funeralii de stat în Serbia

Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, supranumit „Măcelarul din Balcani” pentru rolul său în masacrul de la Srebrenica din 1995, va avea parte de o înmormântare cu „toate onorurile militare şi de stat la care are dreptul”, a anunţat vineri ministrul justiţiei din Serbia, Nenad Vujic, la postul local de radio K1, informează AFP, preluat de Agerpres.

„Generalul Mladic va primi cu siguranţă toate onorurile militare şi de stat la care are dreptul”, a insistat Vujic.

Oficialii sârbi aşteaptă să afle când va fi predat cadavrul lui Mladic de către autorităţile de la Haga, potrivit ministrului sârb.

„Suntem gata să mergem la Haga imediat ce vom şti care sunt următorii paşi”, a adăugat Vujic.

Grav bolnav de luni de zile, Ratko Mladic, în vârstă de 84 de ani, a murit joi la Haga, unde îşi ispăşea o condamnare pe viaţă.

Fost general al forţelor sârbe din Bosnia, Mladic a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viaţă de către Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morţi între 1992 şi 1995, verdict confirmat în apel în 2021.

Printre aceste crime se numără, în special, masacrul a aproximativ 8.000 de bărbaţi şi adolescenţi bosniaci, comis în iulie 1995 în regiunea Srebrenica (est), cea mai gravă crimă în masă din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Reacții ale liderilor politici la moartea lui Mladic

O serie de lideri politici şi nu numai au reacţionat joi la anunţul morţii lui Mladic, a relatat Reuters.

Emir Suljagic, directorul Memorialului Strebrenica, a declarat că „Ratko Mladic este mort şi nu sunt multe de spus”. „Nici acest fapt nu schimbă prea multe. Nu readuce la viaţă morţii. Nu curăţă gropile comune. Nu schimbă judecata. Nu transformă criminalul într-o figură istorică. Acum rămâne cea mai grea parte a sarcinii: să nu lăsăm adevărul, responsabilitatea şi memoria să moară odată cu el. Moartea lui Mladic este un alt moment în care trebuie să decidem ce ne vom aminti şi, mai important, ce nu vom permite să fie şters”.

În timpul războiului, Suljagic, pe atunci în vârstă de 17 ani, s-a refugiat cu familia în enclava Srebrenica, declarată „zonă protejată de ONU”, pentru a scăpa de persecuţiile sârbilor bosniaci, aminteşte EFE.

Fluenţa sa în limba engleză şi activitatea de traducător pentru Naţiunile Unite i-au permis să evite să devină o altă victimă a execuţiei în masă a bărbaţilor şi băieţilor din enclavă, după ce oraşul a căzut în mâinile sârbilor bosniaci în iulie 1995.

„L-am privit în ochi în iulie 1995. Am văzut un om care deja hotărâse ce se va întâmpla cu oamenii din jurul meu, inclusiv marea majoritate a cunoscuţilor mei”, şi-a amintit joi Suljagic despre fostul comandant. „Cu toate acestea, a murit în închisoare, condamnat pentru genocid şi alte infracţiuni grave. Oamenii pe care i-a trimis la moarte nu au avut şansa să îmbătrânească; acesta este singurul aspect al morţii sale care contează pentru mine”, a adăugat el.

„Sunt recunoscătoare Tribunalului pentru că l-a condamnat pe Mladic la închisoare pe viaţă şi nu l-a eliberat. S-a făcut dreptate în ziua în care a fost condamnat la închisoare pe viaţă. A murit în ruşine, pentru că a ucis atât de mulţi oameni”, a apreciat Kada Hotic, în vârstă de 82 de ani, ai cărui fiu în vârstă de 29 de ani şi soţ de 56 de ani au fost ucişi de forţele sârbe în 1995.

În schimb, liderul separatist al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mladic. „Este o crimă. El (Mladic) era respectat de poporul sârb. În calitate de comandant, el i-a apărat pe sârbi”, a spus el.

„Mladic a luptat mult timp împotriva acelor ticăloşi; se aşteptau la moartea lui acum doi sau trei ani, dar el nu a renunţat... L-au ucis”, a reacţionat şi politicianul ultranaţionalist sârb Vojislav Seselj.

Ministrul muncii şi protecţiei veteranilor din Republica Srpska (entitatea sârbă din Bosnia - n.r.), Radan Ostojic, a declarat pentru postul RTRS că „generalul Ratko Mladic este un erou, un erou pe care poporul sârb trebuie să-l ţină minte de-a pururea”, relatează EFE.

La rândul său, Zeljka Cvijanovic, reprezentanta sârbă la preşedinţia Bosniei şi Herţegovinei, a declarat că poporul sârb îşi va aminti de el „ca de comandantul care, în cea mai dificilă perioadă, a condus renumita armată a Republicii Srpska, care a apărat poporul şi graniţele Republicii noastre”.

Şi MAE rus a reacţionat, postând o declaraţie pe Facebook. „Partea rusă a subliniat în mod constant că procesul lui Mladic de la Haga şi condiţiile de încarcerare ale acestuia au fost însoţite de ignorarea drepturilor sale fundamentale, inclusiv dreptul la sănătate şi la îngrijiri medicale adecvate. Cazul Mladic, indiferent de circumstanţele factuale subiacente, a fost o manifestare flagrantă a standardelor duble ale tribunalului şi a părtinirii antisârbe”, a susţinut diplomaţia rusă.

„Secretarul general (al ONU, Antonio Guterres) îşi exprimă solidaritatea cu victimele, supravieţuitorii şi familiile acestora care au suferit crimele pentru care domnul Mladic a fost găsit vinovat. Aceste constatări judiciare sunt definitive, iar faptele pe care le-au stabilit în mod concludent fac parte din dosarul istoric. Secretarul general îşi reiterează apelul adresat tuturor celor aflaţi în poziţii de putere de a se abţine de la a nega gravitatea crimelor care au fost stabilite. El (Guterres) condamnă cu fermitate orice negare a genocidului de la Srebrenica ca eveniment istoric şi orice acţiuni care glorifică persoanele condamnate pentru crime de război, crime împotriva umanităţii şi genocid de către instanţele internaţionale”, a reacţionat purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stephane Dujarric.

Nici guvernul Republicii Srpska, nici cel al Serbiei nu recunosc sentinţele Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII) care califică masacrul de la Srebrenica drept genocid.

Editor : A.C.