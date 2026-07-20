„Războaiele încep și se termină în mințile oamenilor, nu în tranșee.” Strategia Ucrainei în următoarea etapă a luptei împotriva Rusiei

Chiar și în timp ce sunt angajați în cel mai avansat din punct de vedere tehnologic război cu drone din lume, unii dintre cei mai importanți lideri militari și civili ai Ucrainei s-au reunit recent la Kiev pentru a se concentra asupra a ceea ce consideră a fi următoarea etapă crucială a războiului: lupta pentru mințile oamenilor, scrie The New York Times.

Aceștia au fost reuniți la Kiev de Maria Berlinska, venerată în Ucraina ca una dintre principalele forțe motrice din spatele utilizării dronelor în războiul împotriva Rusiei. În calitate de soldat voluntar de recunoaștere în 2014, Berlinska a insistat pe lângă comandanți să folosească drone și a fondat Victory Drones, o organizație non-profit care a instruit mii de piloți de drone și a atras investiții pentru dezvoltarea industriei tehnologice de apărare a Ucrainei.

Acum, ea a înființat o altă organizație non-profit, Victory Neurones, și luna trecută a reunit specialiști în influența cognitivă, un termen care include totul, de la comunicarea strategică până la războiul cibernetic.

„Războaiele încep și se termină în mințile oamenilor, nu în tranșee”, le-a spus ea celor prezenți. „Voi sunteți experții. Vreau să discutăm și să revoluționăm acest domeniu.”

Maria Berlinska, membră a Batalionului invizibill, în 2022. Foto: Profimedia

Primele obiective au fost slăbirea sprijinului public din Rusia pentru război și reducerea capacității Moscovei de a efectua o mobilizare generală în lunile următoare, au afirmat ea și alți oficiali.

Raționamentul ei a fost clar. Dronele Ucrainei au avut succes, dar nu vor câștiga războiul, a spus ea.

Dronele au permis Ucrainei, în ultimele luni, să-și mențină liniile de front, ucigând trei până la patru soldați ruși pe câmpul de luptă pentru fiecare victimă ucraineană, a spus ea. Însă dacă președintele rus Vladimir V. Putin ar ordona o mobilizare în masă, Ucraina ar trebui să ucidă între opt și zece ruși pentru fiecare ucrainean ucis, ceea ce ar fi dificil de susținut, a spus Berlinska.

Generalul-maior Ievgheni Khmara, șeful interimar al serviciului de informații ucrainean, și Mikhailo Fedorov, ministrul apărării, au ascultat discuția online și și-au exprimat sprijinul.

„Situația din Rusia începe deja să se schimbe”, a spus Fedorov. Ucraina începe să depășească dominația Moscovei în domeniul războiului electronic și al dronelor și știe cum să contracareze rachetele balistice rusești și bombele aeriene ghidate, a spus el.

„Tot ce mai rămâne de făcut este să-i ajungem din urmă în războiul informațional, unde Rusia este numărul 1 în lume.”

Războiul cognitiv nu este un concept nou. Experții și tehnicienii din domeniu au afirmat că acesta cuprinde propaganda, dezinformarea, atacurile hibride și operațiunile psihologice.

Rusia a fost lider în acest domeniu încă din perioada sovietică, răspândind comunismul și contracarând influența occidentală. Țara a desfășurat multiple atacuri cibernetice și campanii de informare menite să divizeze societatea ucraineană înainte de anexarea Crimeei în 2014, a declarat Serhii Demediuk, care a înființat Departamentul de Poliție Cibernetică al Ucrainei în 2015 și conduce Institutul de Cercetare în Războiul Cibernetic.

De la începutul invaziei sale pe scară largă din 2022, Rusia a combinat atacurile cibernetice împotriva companiilor ucrainene din domeniul energiei și comunicațiilor cu campanii de influență care urmăresc să submineze eforturile de recrutare militară ale Ucrainei și să erodeze sprijinul ucrainean pentru război, a spus el.

Contracararea acestor mesaje este dificilă și necesită resurse, a afirmat Demediuk. „Când încerci să demontezi ceva, nu faci decât să întărești mesajul.”

Cu ajutorul Occidentului, Ucraina s-a dovedit rezistentă, mutându-și centrele de date în cloud-ul global pentru a contracara atacurile cibernetice, potrivit specialiștilor din domeniu. Tehnicienii prezenți la conferință s-au arătat încrezători că Kievul ar putea învinge Rusia în acest joc informațional.

Serviciul de informații al Ucrainei, SBU, succesor al KGB-ului din era sovietică, se află în prima linie a războiului informațional, a spus generalul Khmara. „Neutralizăm operațiunile de informare rusești și le organizăm pe ale noastre”, a spus el. Totuși, el a salutat noua orientare și extinderea. „Succesul poate fi obținut doar împreună”, a declarat el în cadrul conferinței.

Ironia nu i-a scăpat lui Berlinska, care a povestit că i-a însoțit pe Serhii Zhadan, scriitor și muzician, și pe Oleksandra Matviiciuk, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și apărătoare a drepturilor omului, la o întâlnire la sediul SBU – un loc în care, în trecut, ar fi intrat cu genunchii tremurând, a spus ea.

Planul ei este să extindă lupta pentru influența cognitivă mult dincolo de sfera de competență a serviciului de informații.

Ministrul apărării a declarat că a înființat un centru pentru războiul cognitiv în cadrul ministerului său și că încearcă să-l finanțeze și să-și extindă operațiunile, la fel cum ucrainenii și-au extins industria de apărare.

„Vedem cum funcționează centrarea pe rețea și competiția pe câmpul de luptă”, a spus el. „Trebuie să înțelegem ce dă rezultate și să desfășurăm campanii sistemice pentru a prelua inițiativa.”

El a spus că dorește ca rușii să simtă consecințele războiului. „Trebuie să intensificăm acest lucru cât mai mult posibil”, a spus el.

Ideile participanților au venit în valuri. Maria Kucerenko, directoare a Institutului de Informații Strategice din Kiev, care predă cursuri universitare despre elitele ruse și istoria serviciilor secrete ruse, a avertizat împotriva subestimării Moscovei.

Ea i-a îndemnat pe ucraineni, dintre care mulți au renunțat la limba rusă din cauza războiului, să reia studiul limbii și societății ruse.

„Nu este vorba despre faptul că cultura rusă este sau nu măreață”, a spus ea. „Este o chestiune de supraviețuire a noastră, de a găsi punctele slabe ale Rusiei pentru a aplica metode asimetrice de influență. Pentru că nu vom câștiga acest război în mod simetric.”

Editor : B.E.