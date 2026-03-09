Război în Orientul Mijlciu, Ziua 10. Iranul „nu caută un armistițiu” și consideră că „agresorii trebuie pedepsiți”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat duminică că Teheranul nu caută să obțină un armistițiu și a cerut ca „agresorii” să fie pedepsiți. În a doua săptămână de conflict în Orientul Mijlociu, Israelul dă o veste proastă: „războiul va dura încă mult timp”. Iranul are un lider spiritual ales, în persoana fiului fostului ayatollah Ali Khamenei, lichidat în atacurile de la începutul ofensivei americano-israeliene din această țară. Dar președintele american Donald Trump a avertizat că noul lider suprem iranian nu va rezista „mult timp” fără aprobarea sa. În Iran, Israel și țările din Golf au continuat atacurile, fiind vizate inclusiv instalații petroliere. Sunt așteptați în Orientul Mijlociu experți ucraineni în contracararea dronelor.

„Dacă inamicul ne atacă din orice țară, Teheranul va răspunde în mod decisiv”, a declarat președintele Parlamentului iranian la televiziunea de stat.

„A 29-a etapă a operațiunii „Promisiune sinceră 4” a fost lansată cu rachete de nouă generație ale forței aerospațiale a Gărzii Revoluționare către Tel Aviv, deșertul Negev și bazele aeriene teroriste americane din regiune”, au declarat duminică Gărzile Revoluționare Islamice într-un comunicat difuzat de mai multe mass-media iraniene.

Peste jumătate de milion de persoane, strămutate de atacurile israeliene din Liban

Peste jumătate de milion de persoane au fost strămutate de atacurile israeliene asupra Libanului, potrivit bilanțului autorităților libaneze de duminică.

În total, au fost înregistrați 517 000 de strămutați, dintre care peste 117 000 sunt cazați în centre de primire.

Iranul afirmă că a vizat Tel Aviv, Negev și bazele aeriene americane din regiune.

Armata israeliană a afirmat duminică că atacul asupra unui hotel din Beirut a ucis cinci membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, dintre care „trei comandanți importanți ai forței Al Qods”, ramura lor de operațiuni externe.

Armata iraniană a amenințat duminică că va viza instalațiile petroliere din regiune dacă Israelul va continua să lovească infrastructura energetică a Republicii Islamice.

„Și dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați acest joc”, a afirmat cartierul general central al Khatam al-Anbiya, afiliat Gărzii Revoluționare.

Khamenei a murit, trăiască Khamenei!

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) l-a felicitat și recunosct cu nou lider suprem Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei și l-a recunoscut ca noul lider suprem al Iranului.

Într-o declarație difuzată de mass-media de stat, IRGC și-a declarat „loialitatea sinceră și pe viață” față de Khamenei, „subliniind că ... va asculta ordinele și va fi gata să le pună în aplicare”.

Alegerea lui Khamenei de către Adunarea Experților, formată din 88 de membri, „a dovedit tuturor că mișcarea sistemului islamic nu se oprește, iar revoluția și sistemul islamic nu depind de indivizi”, a adăugat IRGC.

Mai mulți membri de rang înalt ai Guvernului iranian și-au afirmat public sprijinul pentru Khamenei și au îndemnat iranienii să facă același lucru.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a calificat decizia Adunării Experților drept „precisă” și a afirmat că urmarea lui Khamenei este „obligația religioasă și națională definitivă” a Iranului.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, a făcut apel la unitate în jurul noului lider și a mulțumit adunării pentru decizia sa „clară”.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează AFP, preluată de Agerpres.



"El va trebui să obţină aprobarea noastră. Dacă nu primeşte aprobarea noastră, nu va rezista mult", a ameninţat Trump, în timp ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reafirmat că alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei revine "poporului iranian" şi "nimănui altcuiva".

Anterior, Trump a susţinut că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. "Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela", a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

Casa Albă nu a răspuns imediat la numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem al Iranului, dar Trump și-a exprimat anterior o opinie negativă.

Trump l-a ridiculizat pe bărbatul de 56 de ani – care nu a fost niciodată ales sau numit într-o funcție guvernamentală – numindu-l „un om fără importanță”.

„Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a declarat Trump într-un interviu acordat Axios săptămâna trecută.

Forțele armate iraniene declară loialitate față de Khamenei

Forțele armate iraniene și-au anunțat sprijinul pentru noul lider suprem Mojtaba Khamenei.

Într-o declarație publicată în mass-media de stat, armata l-a descris pe Khamenei ca fiind „drept, informat... pios și plin de resurse” și a afirmat că Adunarea Experților „și-a dovedit inteligența” prin alegerea lui.

Alegerea noului lider suprem face războiul dintre SUA și Israel „și mai lipsit de sens”

Alegerea fiului ayatollahului Khamenei ca lider suprem al Iranului a ridicat semne de întrebare cu privire la decizia SUA și Israelului de a ataca și de a înlocui un extremist cu altul, afirmă un analist pentru Al Jazeera.

„Este o adevărată palmă dată lui Donald Trump, care a declarat anterior că nu îl dorește pe Mojtaba Khamenei”, a afirmat Barbara Slavin de la Institutul Stimson.

„Așadar, acest lucru face ca întreg războiul dintre SUA și Israel să fie și mai lipsit de sens, pentru că uciderea ayatollahului Khamenei și înlocuirea lui cu fiul său – cineva care va fi furios, desigur, pentru uciderea tatălui, mamei, soției și a unuia dintre copiii săi în atacul israelian de acum o săptămână – nu va schimba nimic”.

Slavin a remarcat că Mojtaba a guvernat alături de tatăl său timp de ani de zile, „și având în vedere amenințarea existențială cu care se confruntă Republica Islamică, pare destul de logic să fie pus în funcție, deoarece el cunoaște pe toată lumea și știe totul”.

Cu toate acestea, a adăugat ea, „nu pare a fi cineva care ar putea aduce mai multe drepturi ale omului și democrație în Iran”.

Bahrain: civili, răniți într-un atac cu drone iraniene

Mai mulți civili au fost răniți și câteva clădiri avariate pe insula Sitra din Bahrain în urma unui atac cu drone iraniene duminică seara, a anunțat Ministerul de Interne, jurnaliștii de la Agenția France-Presse relatând despre două explozii puternice.

„În urma agresiunii flagrante a Iranului, au fost raportați răniți în rândul civililor, dintre care unul în stare gravă, iar mai multe locuințe din Sitra au fost avariate în urma unui atac cu drone”, a anunțat ministerul, citat de Al Jazeera.

Un al șaptelea american mort în confruntările din Orientul Mijlociu

Un al şaptelea membru al armatei americane a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor iniţiale ale Iranului în Orientul Mijlociu, a anunţat Comandamentul Central al SUA, potrivit NBC News.

Militarul a fost grav rănit în timpul unui atac din 1 martie asupra trupelor americane din Arabia Saudită şi a decedat noaptea trecută.

Acest deces ridică la şapte numărul militarilor americani ucişi în acţiune în timpul operaţiunii Epic Fury.

CENTCOM a precizat că identitatea militarului nu va fi dezvăluită decât după 24 de ore de la înştiinţarea rudelor.

Șeful armatei israeliene cere „răbdare” și spune că războiul ar putea dura „mult mai mult”

Șeful armatei israeliene a avertizat că starea de urgență din țară ar putea dura „mult mai mult”, în contextul războiului care afectează Orientul Mijlociu.

„Israelul se află în stare de urgență de doi ani; trebuie să ne așteptăm ca aceasta să dureze mult mai mult – este nevoie de răbdare”, a declarat generalul-locotenent Eyal Zamir într-un videoclip difuzat de armata israeliană.

El a spus că Hezbollah „va continua să plătească un preț greu” pentru atacarea Israelului.

„Peste noapte, am acționat împotriva forțelor iraniene ale Forței Quds din Liban, în Beirut, și le-am lovit. Vă spun că nu există niciun loc sigur pentru armele răului iranian, nicăieri în Orientul Mijlociu, nici în Beirut, nici în altă parte”, a spus Zamir.

Doi soldați israelieni au fost uciși anterior în atacurile Hezbollah.

„Am fost ținta unor atacuri intense asupra comunităților din nord și a avut loc și un incident în timpul nopții”, a adăugat Zamir, referindu-se la moartea soldaților.

SUA și Israelul evaluează o eventuală operațiune terestră

Statele Unite şi Israelul examinează trimiterea unor trupe speciale într-o operaţiune terestră în Iran pentru a captura stocul de uraniu îmbogăţit al acestuia, misiune care să fie însă lansată numai după ce forţele armate iraniene vor fi suficient de mult slăbite de bombardamentele aflate în desfăşurare, scrie duminică publicaţia americană Axios, citată de agenţia EFE, preluată de Agerpres.



La mai mult de o săptămână de la începutul războiului declanşat de SUA şi Israel printr-o campanie susţinută de bombardamente împotriva Iranului, responsabili americani şi israelieni discută despre trimiterea într-o etapă ulterioară a forţelor speciale pentru a captura uraniul îmbogăţit iranian, afirmă patru surse anonime pe care această publicaţie susţine că le-a consultat.



O astfel de misiune ar fi însă extrem de complicată şi riscantă. Trupele speciale americane şi/sau israeliene ar trebui să pătrundă în infrastructura nucleară a Iranului, inclusiv în instalaţiile subterane. Prin urmare, lansarea unei operaţiuni de acest fel ar fi avută în vedere numai după ce forţele armate iraniene vor fi fost suficient de slăbite de atacurile aeriene care continuă în prezent, scrie Axios.



Obiectivul operaţiunii ar fi controlul asupra celor circa 450 de kilograme de uraniu îmbogăţit la 60% pe care Iranul le deţine şi care, susţin oficialii citaţi, ar putea fi transformate în arme nucleare "în câteva săptămâni". Relatarea nu menţionează cum s-ar proteja de riscurile de contaminare radioactivă militarii care ar participa la o astfel de misiune.



În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de preşedintele american Donald Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului.



Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. O idee avansată de Trump, pentru a nu risca vieţile soldaţilor americani, este să incite grupările kurde să lanseze o astfel de ofensivă din Irak, deşi nu a exclus nici angajarea directă a trupelor americane.

Editor : M.C