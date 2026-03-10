În ciuda convingerii președintelui american Donald Trump, care a declarat că războiul împotriva Iranului este „cvasi-încheiat”, Teheranul nu este dispus să cedeze ușor. Un important comandant iranian a amenințat că țara sa va trece la lansarea unor rachete de peste o tonă, capabile de mari distrugeri. Iar experții militari avertizează că, deși este slăbit de atacurile SUA și ale Israelului, Iranul dispune în continuare de un arsenal puternic.

Patru luptători ai unei grupări din Irak ar fi fost uciși în atacuri americane

ACTUALIZARE 08.26: Patru luptători din gruparea Kataeb Imam Ali, susținută de Iran, au fost uciși marți în atacuri aeriene atribuite Statelor Unite în nordul Irakului, a anunțat facțiunea armată.

Gruparea a declarat că luptătorii săi au fost uciși într-o „agresiune americană” asupra poziției lor din districtul Debs, provincia Kirkuk, relatează agenția de știri AFP, citată de The Guardian.

Germania și-a retras temporar personalul de la ambasada sa din Bagdad

ACTUALIZARE 08.17: Germania a retras temporar personalul ambasadei sale din Bagdad din Irak din cauza riscurilor sporite de securitate pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, relatează Times of Israel.

„Personalul ambasadei germane din Bagdad a fost mutat temporar din Irak din cauza situației de amenințare”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că siguranța personalului este evaluată în mod continuu.

Ambasada rămâne accesibilă, deși serviciile sale juridice și consulare erau deja sever limitate de ceva timp din cauza situației de securitate, a declarat purtătorul de cuvânt.

Ministrul de externe Johann Wadephul, vorbind luni seară la Nicosia, Cipru, a declarat că a discutat situația regională cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Ambii au condamnat ceea ce Wadephul a numit „atacurile indiscriminate” ale Iranului împotriva țărilor din regiune și au îndemnat Teheranul să le oprească.

Israelul ar fi lovit laboratoare nucleare din Teheran (presă)

ACTUALIZARE 08.13: Canalul 12 din Israel citează surse care afirmă că atacurile israeliene au lovit laboratoarele nucleare din capitala Iranului, Teheran, noaptea trecută. Iranul nu a făcut încă niciun comentariu, iar Al Jazeera nu a putut verifica această informație.

Australia trimite un avion de recunoaștere și rachete pentru a ajuta țările din regiunea Golfului să se apere

ACTUALIZARE 08.11: Premierul Anthony Albanese a declarat că Australia va trimite un avion de recunoaștere cu rază lungă de acțiune și rachete aer-aer pentru a ajuta țările din regiunea Golfului să se apere împotriva atacurilor iraniene, conform Al Jazeera.

El a spus că Forțele Aeriene Regale Australiene vor trimite un avion de supraveghere E-7A Wedgetail și personal de sprijin pentru a „proteja și securiza spațiul aerian deasupra Golfului” în următoarele patru săptămâni și pentru a ajuta regiunea în „apărarea colectivă”.

Australia va trimite, de asemenea, rachete aer-aer avansate cu rază medie de acțiune în Emiratele Arabe Unite, a declarat el, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele țării.

Șeful diplomației iraniene: „Atacurile continuă și suntem bine pregătiți să continuăm”

ACTUALIZARE 08.07: Ministrul de externe al Iranului susține că țara sa este pregătită să continue atacurile cât timp este necesar și a exclus posibilitatea unor negocieri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, conform Times of Israel.

„Atacurile continuă și suntem bine pregătiți să continuăm să îi atacăm cu rachetele noastre atât timp cât este necesar și cât timp va fi nevoie”, a spus ministrul de iranian de Externe, Abbas Araghchi, pentru postul american de televiziune PBS News.

Araghchi afirmă că negocierile cu Statele Unite nu mai sunt pe ordinea de zi.

„Avem o experiență foarte amară în ceea ce privește discuțiile cu americanii”, a spus el, menționând că ambele atacuri ale SUA asupra Iranului, din iunie și din prezent, au avut loc în urma unor negocieri eșuate între cele două țări. Discuțiile „nu mai sunt pe ordinea noastră de zi”, a declarat șeful diplomației iraniene.

El a susținut că SUA și Israelul „au eșuat” în încercarea de a schimba regimul din Iran în primele zile ale războiului și că acum sunt „fără țintă”.

Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluţionare Islamice Iraniene: Forţele armate iraniene „aşteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”

ACTUALIZARE 07:48 Forţele armate iraniene „aşteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”, iar sfârşitul războiului „este în mâinile Iranului”, a declarat marţi dimineaţă purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluţionare Islamice Iraniene (IRGC), generalul-maior Ali Mohammad Naeini. El a avertizat că, dacă atacurile SUA-Israel vor continua, Iranul „nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”, relatează CNN.

Comentariile generalului-maior Ali Mohammad Naeini, relatate de mass-media de stat, vin ca răspuns aparent la conferinţa de presă a preşedintelui american Donald Trump de luni şi la recentele comentarii despre protejarea Strâmtorii Hormuz, o rută petrolieră şi maritimă vitală la nivel mondial.

„Forţele armate ale Republicii Iran aşteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Ormuz şi aşteaptă portavionul Gerald Ford”, a spus Naeini.

„El a susţinut prezenţa navelor comerciale şi militare în regiune şi trecerea lor uşoară prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce navele, vasele şi toate avioanele de vânătoare americane au părăsit regiunea şi sunt staţionate la o distanţă de peste 1.000 de kilometri pentru a evita rachetele şi dronele puternice ale Iranului”, a adăugat el.

Naeini a avertizat că, dacă atacurile SUA-Israel vor continua, Iranul „nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.

Două grupuri de atac ale portavioanelor americane au fost dislocate în Orientul Mijlociu – USS Abraham Lincoln se afla în Marea Arabiei, iar USS Gerald R Ford în Marea Roşie, după ce a traversat Canalul Suez, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Trump ameninţă că va lovi Iranul mai dur dacă încearcă să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 07:44 Preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris preşedintele pe Truth Social.

El a spus că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” şi că asupra lor vor domni „moarte, foc şi furie”.

„Dar sper şi mă rog să nu se întâmple”, a adăugat el.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice energetice din lume, prin care trec aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol.

Trump a numit avertismentul său „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate acele naţiuni care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz.”

China şi alte economii asiatice depind de petrolul şi gazul natural transportate pe această rută maritimă, care a fost aproape închisă de la începutul războiului.

Anterior, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran a declarat că orice ţară arabă sau europeană care expulzează ambasadorii israelieni şi americani de pe teritoriul său va primi, începând de marţi, drept de trecere nerestricţionat prin Strâmtoarea Ormuz.

Trei drone, doborâte în regiunea Kurdistan din Irak

ACTUALIZARE 07:42 Forţele coaliţiei din regiunea Kurdistan din Irak au doborât luni trei drone încărcate cu explozibili deasupra oraşului Erbil, a declarat Serviciul de Combatere a Terorismului din Kurdistan, anunţă CNN, potrivit News.ro.

Două drone au vizat consulatul Emiratelor Arabe Unite, iar una a vizat aeroportul din Erbil, situat în apropierea unei baze americane, potrivit imaginilor video şi martorilor oculari.

Resturile unei drone au căzut în apropierea consulatului, dar nu au existat victime, a adăugat serviciul. Ministerul de Externe al EAU a declarat că atacul a provocat „daune materiale”, dar că nu au fost raportate victime.

„Emiratele Arabe Unite au solicitat Guvernului Republicii Irak şi Guvernului regiunii Kurdistan din Irak să investigheze circumstanţele acestui atac, să identifice persoanele responsabile şi să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că autorii sunt traşi la răspundere”, a declarat acesta.

Miliţiile irakiene pro-iraniene şi-au asumat responsabilitatea.

Bombardamentele americane și israeliene au luminat cerul nopții în orașele iraniene

ACTUALIZARE 07:30 Regimul de la Teheran a răspuns cu noi lovituri în statele din Golful Persic, după ce SUA și Israel au bombardat Iranul peste noapte. Imaginile de mai sus sunt cele mai recente înregistrări care arată forța de distrugere a raidurilor americane și israeliene, iar puterea de atac a americanilor este așteptat să crească, după ce mai multe bombardiere B-52 au ajuns la o bază din sud-vestul Angliei.

Trump spune că 51a de nave au fost scufundate, capacitatea Iranului de lansare a rachetelor balistice a scăzut cu 90% iar cea a dronelor, cu peste 80%. Cu toate acestea, Turcia, Emiratele, Irak, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit au interceptat rachete balistice și drone în ultimele 24 de ore.

În capitala Bahrainului, un om a murit și alți 8 au fost răniți după ce un bloc a fost lovit de o dronă. A fost al doilea atac masiv din această țară, în decurs de doar 24 de ore. Azi noapte, dronele iraniene au avut ca țintă și consulatul Emiratelor Arabe Unite din Kurdistanul irakian.

Știrea inițială.

Iranul va lansa doar rachete cu focoase cu o greutate de peste o tonă, a declarat luni comandantul Forțelor Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), Majid Mousavi, potrivit publicației iraniene de opoziție Iran International, preluată de Jerusalem Post.

Declarația sa vine în contextul în care liderul de la Casa Albă s-a declarat convins că a câștigat războiul împotriva Iranului.

„Cred că războiul este cvasi-încheiat, practic. Nu au marină, nu au comunicaţii, nu au forţe aeriene”, a declarat Donald Trump tot luni.

Majid Mousavi a adăugat că „lungimea de undă” și intensitatea lansărilor de rachete vor crește, iar atacurile vor avea o amploare mai mare, potrivit Iran International.

Citește și: A doua rachetă trimisă de Iran spre Turcia. Proiectilul a fost distrus de sistemele de apărare ale NATO

Iranul dispune de un arsenal puternic

Iranul, deși slăbit de atacurile SUA și Israelului, dispune în continuare de un arsenal puternic, potrivit unui raport al Wall Street Journal, care citează afirmațiile lui Martin Sampson, fost consilier de apărare al Regatului Unit și analist militar de renume în Orientul Mijlociu.

Aceste arme includ rachete de croazieră, război cibernetic și mine, potrivit WSJ, care l-a citat pe Sampson afirmând că Iranul „are potențialul de a escalada conflictul într-o măsură mult mai mare” cu rezervele sale actuale.

Iranul a început să utilizeze muniții cu dispersie în recentele atacuri, provocând moartea și rănirea unor civili israelieni, mai scrie Jerusalem Post, care amintește că Iranul le-a utilizat și împotriva Israelului în Războiul de 12 zile din vara anului 2025.

Conform unei investigații inițiale, efectuată în timpul Războiului de 12 zile, în urma utilizării suspectate a munițiilor cu dispersie, rachetele s-au divizat în mai multe bombe mai mici la aproximativ șapte kilometri deasupra solului, creând o rază de impact de opt kilometri.

Fiecare dintre bombele mai mici conținea aproximativ două kilograme de explozivi.

Mousavi nu a clarificat dacă ogivele grele conțin și bombe cu dispersie, care pot fi fabricate într-o varietate de greutăți.

IDF: 75% din lansatoarele de rachete iraniene au fost distruse

Deși sâmbătă s-a înregistrat o creștere bruscă a sirenelor de amenințare cu rachete balistice iraniene, care au trimis milioane de israelieni în camerele lor de siguranță și adăposturile antiaeriene pe tot parcursul zilei, armata israeliană (IDF) a declarat că a distrus 75% din lansatoarele de rachete ale Iranului.

Procentajul reprezintă o creștere față de 65%, înregistrat în urmă cu două zile.

În același timp, surse din cadrul IDF nu au exprimat nicio certitudine cu privire la oprirea completă a tirurilor de rachete iraniene în viitorul apropiat.

Editor : redactia.digi24