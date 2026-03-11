Live TV

Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 12. Iranul cere „ochi pentru ochi” și amenință SUA și Israelul: „Trebuie să lovim agresorul în gură”

Data publicării:
Missile trails and interceptions by Israel’s Iron Dome air defense system light up the sky over Tel Aviv
Scutul antirachetă al Israelului a fost activat în urma atacurilor venite dinspre Iran. Foto: Profimedia
Din articol
Iranul vrea „ochi pentru ochi” Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul conflictului

Conflictul din Orientul Mijlociu dă semne de escaladare mai degrabă, decât de încheiere într-un termen scurt, cum și-ar dori președintele american Donald Trump. Președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a anunțat că Iranul nu vrea o încetare a focului, ci din contră, „lovirea în gură” a agresorului. Răspunsul omologului său israelian, președintele Knessetului, care a cerut „capitularea necondiționată” a Iranului, nu a făcut decât să ridice și mai mult tonul discuției: liderul parlamentului de la Teheran a anunțat că țara sa a decretat legea „ochi pentru ochi”. Retorica dintre cele două țări urmează realitatea din teren: cu doar o zi înainte, SUA au anunțat cea mai puternică ofensivă de la începutul conflictului, în vreme ce loviturile Iranului au dus la închiderea rafinăriei Ruwais din Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai mari din lume. În plus, Strâmtoarea Ormuz a revenit în centrul atenției, după ce SUA au amenințat Iranul cu „consecințe nemaiîntâlnite” dacă amplasează mine marine.

Iranul vrea „ochi pentru ochi”

Iranul nu dorește încetarea focului, a declarat președintele parlamentului din Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-o postare pe rețeaua X.

„Credem că trebuie să lovim agresorul [Israelul și SUA] în gură, pentru ca acesta să învețe o lecție și să nu mai îndrăznească niciodată să agreseze dragul nostru Iran”, a scris Ghalibaf marți, potrivit Jerusalem Post.

„Regimul sionist își vede existența ignobilă în perpetuarea ciclului «război - negocieri - încetarea focului, apoi din nou război» pentru a-și consolida dominația”, a acuzat el.

„Vom rupe acest cerc vicios”, a mai afirmat oficialul iranian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În replică, președintele Knessetului (parlamentul israelian), Amir Ohana, a scris tot pe X, în limba farsi, că „singurul lucru care vi s-a propus a fost capitularea necondiționată”, sugerând că încetarea focului nu a fost niciodată o opțiune, mai precizează publicație menționată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-o postare ulterioară pe X, Ghalibaf a revenit și a declarat că „inamicul” ar trebui să știe că, indiferent ce ar face, Iranul „va răspunde fără îndoială cu o represalie proporțională și imediată”.

„Să știe inamicul că, indiferent ce ar face, vom răspunde fără ezitare cu o contramăsură proporțională și imediată; niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns. Astăzi decretăm legea «ochi pentru ochi»; fără menajamente, fără excepții. Dacă vor iniția un război împotriva infrastructurii, vom viza fără îndoială infrastructura lor.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul conflictului

Strâmtoarea Ormuz a revenit în centrul atenției marți, după ce Statele Unite au primit semnale că Iranul ar putea mina această trecere îngustă, vitală pentru transportul petrolului.

Donald Trump a amenințat Teheranul cu „consecințe nemaiîntâlnite”.

„Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz - și nu avem informații că ar fi făcut acest lucru -, vrem ca acestea să fie îndepărtate imediat! Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut fi amplasat, acesta va fi un pas uriaș în direcția cea bună!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Editor : Redacția Digi24

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Satellite Image Of Cyprus Highlighted Red
Spioni, gaze și nave de război, pe tabla de șah a Ciprului. Cum a devenit Nicosia un centru strategic pe flancul estic al Mediteranei
US-Israeli Airstrikes On An Oil Depot In Tehran - Iran
SUA cer Israelului să oprească atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului. Ce motive invocă administrația Trump
soldati americani
„Guvernul ne folosește ca pe niște pioni.” Furie în rândul veteranilor americani după izbucnirea războiului în Iran
Donald Trump face salutul militar
Războiul cu Iranul complică agenda lui Trump: prețuri în creștere și mesaje neclare de la Washington. „Am un plan pentru toate, bine?”
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Spania, la răscruce: între presiunea Washingtonului și tensiunile cu Iranul. Care este strategia Madridului în criza politică globală
Recomandările redacţiei
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
imagine cu portul din Kaliningrad
Cum a ajuns „pumnalul din inima Europei” o vulnerabilitate majoră a...
Ultimele știri
De ce își mărește Franța arsenalul nuclear și cum ar putea înlocui SUA ca garant al securității Europei. Avantajul militar al Parisului
Cum vor supraviețui astronauții pe Lună: cercetătorii americani au reușit să cultive năut în „sol selenar”
Premiile Oscar 2026: Lista completă a nominalizărilor. Cine are cele mai mari șanse la trofee și la ce oră începe gala în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Fanatik.ro
Ironii dinspre Craiova pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru, dar te duci acolo unde știi…”. Își riscă...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
De ce capacele sticlelor de apă diferă de cele ale sucurilor? Designul are un scop precis
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Buget 2026: Guvernul alocă 158.000.000.000 lei pentru pensii în 2026. Ce se întâmplă cu CASS și indexarea?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026