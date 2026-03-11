Conflictul din Orientul Mijlociu dă semne de escaladare mai degrabă, decât de încheiere într-un termen scurt, cum și-ar dori președintele american Donald Trump. Președintele parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a anunțat că Iranul nu vrea o încetare a focului, ci din contră, „lovirea în gură” a agresorului. Răspunsul omologului său israelian, președintele Knessetului, care a cerut „capitularea necondiționată” a Iranului, nu a făcut decât să ridice și mai mult tonul discuției: liderul parlamentului de la Teheran a anunțat că țara sa a decretat legea „ochi pentru ochi”. Retorica dintre cele două țări urmează realitatea din teren: cu doar o zi înainte, SUA au anunțat cea mai puternică ofensivă de la începutul conflictului, în vreme ce loviturile Iranului au dus la închiderea rafinăriei Ruwais din Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai mari din lume. În plus, Strâmtoarea Ormuz a revenit în centrul atenției, după ce SUA au amenințat Iranul cu „consecințe nemaiîntâlnite” dacă amplasează mine marine.

Iranul vrea „ochi pentru ochi”

Iranul nu dorește încetarea focului, a declarat președintele parlamentului din Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, într-o postare pe rețeaua X.

„Credem că trebuie să lovim agresorul [Israelul și SUA] în gură, pentru ca acesta să învețe o lecție și să nu mai îndrăznească niciodată să agreseze dragul nostru Iran”, a scris Ghalibaf marți, potrivit Jerusalem Post.

„Regimul sionist își vede existența ignobilă în perpetuarea ciclului «război - negocieri - încetarea focului, apoi din nou război» pentru a-și consolida dominația”, a acuzat el.

„Vom rupe acest cerc vicios”, a mai afirmat oficialul iranian.

În replică, președintele Knessetului (parlamentul israelian), Amir Ohana, a scris tot pe X, în limba farsi, că „singurul lucru care vi s-a propus a fost capitularea necondiționată”, sugerând că încetarea focului nu a fost niciodată o opțiune, mai precizează publicație menționată.

Într-o postare ulterioară pe X, Ghalibaf a revenit și a declarat că „inamicul” ar trebui să știe că, indiferent ce ar face, Iranul „va răspunde fără îndoială cu o represalie proporțională și imediată”.

„Să știe inamicul că, indiferent ce ar face, vom răspunde fără ezitare cu o contramăsură proporțională și imediată; niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns. Astăzi decretăm legea «ochi pentru ochi»; fără menajamente, fără excepții. Dacă vor iniția un război împotriva infrastructurii, vom viza fără îndoială infrastructura lor.”

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul conflictului

Strâmtoarea Ormuz a revenit în centrul atenției marți, după ce Statele Unite au primit semnale că Iranul ar putea mina această trecere îngustă, vitală pentru transportul petrolului.

Donald Trump a amenințat Teheranul cu „consecințe nemaiîntâlnite”.

„Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz - și nu avem informații că ar fi făcut acest lucru -, vrem ca acestea să fie îndepărtate imediat! Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaiîntâlnit până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce ar fi putut fi amplasat, acesta va fi un pas uriaș în direcția cea bună!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

