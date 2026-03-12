Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a 13-a zi, iar loviturile de o parte și de alta nu scad în intensitate. SUA „trebuie să termine treaba” în Iran, a explicat președintele american, Donald Trump, adăugând că, după operațiunea „Midnight Hammer”, SUA au crezut că acela va fi sfârșitul pentru o vreme. „Dar au început din nou. De aceea trebuie să terminăm treaba, nu? Nu vrem să ne întoarcem acolo la fiecare doi ani”, a spus președintele SUA. Armata iraniană a afirmat miercuri că intenţionează acum să atace „centre economice şi bănci” din Golf, după un atac israeliano-american asupra unei sucursale bancare din Teheran.

Liban: Șapte morți în urma unui atac israelian

ACTUALIZARE 08.09: Libanul susține că un atac israelian asupra zonei centrale a Beirutului, situată pe malul mării, a provocat moartea a cel puțin șapte persoane, conform Times of Israel.

Atacul a avut loc după ce gruparea teroristă Hezbollah a lansat timp de câteva ore rachete și drone asupra Israelului.

Mass-media locală a difuzat imagini în care se vedea fumul ridicându-se de-a lungul zonei de coastă după atacul din centrul Beirutului, care, potrivit agenției de știri naționale (NNA), a vizat o mașină.

„Atacul inamicului israelian asupra Ramlet al-Bayda din Beirut a provocat un bilanț inițial de șapte morți și 21 de răniți”, a declarat Ministerul Sănătății într-un comunicat.

NNA raportează că atacurile israeliene au lovit și ținte din mai multe orașe din sudul Libanului, printre care Taybeh și al-Sultaniyya, precum și Qana, în apropierea orașului Tyre.

Israelul a declarat că țintește agenții și infrastructura Hezbollah.

Iranul atacă petroliere și alte nave comerciale

ACTUALIZARE 07:35 Războiul declarațiilor s-a transformat într-unul real, în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a atacat două petroliere noaptea trecută în apropierea unui port din Irak. Cel puțin un om a murit, iar mai mulți sunt dați dispăruți. Crește astfel la cinci numărul navelor comerciale lovite în regiune în ultimele două zile. Asta în timp ce Trump se laudă cu câștigarea războiului din Iran. Despre situația din strâmtoarea Ormuz, spune că Staele Unite ar fi scufundat 31 de nave iraniene care amplasează mine. Teheranul amenință însă că va lovi cu drone și rachete subacvatice.

În cel mai mare port din Irak, ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozibil au lovit două petroliere, unul grecesc, altul sub pavilionul Insulelor Marshall. Autorități locale au pornit o amplă operațiune de salvare a zecilor de oameni aflați la bordul navelor.

Alte trei nave comerciale au fost lovite, ieri, în apele Omanului și ale Emiratelor Arabe Unite. O dronă a țintit și o clădire din Dubai, însă nu au fost semnalate victime. O altă dronă a căzut în apropiere de aeroportul din Bahrain.

Datele arată că războiul provoacă zilnic o pagubă de peste 600 de milioane de dolari sectorului turismului din Orientul Mijlociu.

Președintele american nu este îngrijorat, în timp ce continuă raidurile în Iran.

„Am câștigat. Am câștigat. Știți, niciodată nu vrei să spui asta prea devreme, dar am câștigat. Ați câștigat. Am câștigat. Am câștigat încă din prima oră, se terminase încă de atunci”, a declarat Trump noaptea trecută.

La doar câteva ore după ce a proclamat victoria în fața susținătorilor săi, Trump a avut un discurs mai moderat în fața presei.

„Au ajuns, în mare parte, la capătul puterilor. Nu înseamnă însă că vom încheia imediat. Dar asta e situația. Nu mai au flotă. Nu mai au forțe aeriene. Nu mai au niciun mod de a controla traficul aerian, nimic. Nu mai au sisteme de control. Noi putem lovi ce vrem în țara lor. Și acum ne îndreptăm atenția foarte puternic la Strâmtoarea Ormuz. Situația acolo este foarte bună. Am scufundat toate ambarcațiunile lor și mai au niște rachete, dar nu foarte multe.

Trebuie să câștigăm. Să câștigăm rapid, dar important să câștigăm. Majoritatea oamenilor spun că deja am câștigat. Se pune doar întrebarea: Când ne oprim?”, a spus liderul de la Casa Albă.

În același timp, aliații israelieni anunță că sunt pregătiți pentru un conflict de durată.

„Armata noastră este pregătită pentru o campanie care va dura atât timp cât este nevoie. Am pornit această campanie în mod deliberat, cu un plan bine organizat, cu scopul de a elimina o amenințare existențială. Lovim tot mai puternic și vom continua până când amenințarea va fi eliminată”, a declarat Effie Defrin, purtător de cuvânt al Armatei israeliene.

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian a transmis că Israelul și Iranul nu pot coexista în Orientul Mijlociu. Acesta îl consideră pe Trump Satana întruchipată, cel mai corupt și cel mai stupid președinte american.

Știrea inițială. Reprezentantul Iranului în Consiliul de Securitate al ONU, Amir Saeid Iravani, a denunțat o „deturnare flagrantă” a instituției, după votarea unei rezoluții care cere Teheranului să înceteze atacurile împotriva țărilor din Golf, scrie Le Monde.

În timp ce Consiliul de Securitate al ONU este prezidat de Statele Unite, ambasadorul iranian a considerat că acestea au „abuzat de poziția lor” pentru a impune acest vot, considerând, de altfel, Washingtonul „responsabil de războiul brutal împotriva țării sale”.

Cum v-a votat la ONU

Treisprezece țări au votat în favoarea acestui text, susținut de Bahrain împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului, precum și de Iordania. Două țări s-au abținut: Rusia și China. Rezoluția a beneficiat, de asemenea, de sprijinul rar al unei largi majorități a țărilor membre ale ONU (135 din 195).

„Acest sprijin masiv din partea comunității internaționale reflectă o conștientizare colectivă a pericolului pe care îl reprezintă atacul nejustificat al Iranului împotriva țărilor noastre”, s-a bucurat reprezentantul Bahreinului la ONU, Jamal Alrowaiei. „Iranul trebuie să audă acest mesaj puternic al comunității internaționale și al Consiliului de Securitate” și „să înceteze să alimenteze escaladarea acestui conflict”, a estimat, la rândul său, reprezentantul francez, Jérôme Bonnafont.

Ambasadorul rus la Consiliul de Securitate, Vassili Nebenzia, a denunțat un text „extrem de dezechilibrat”. „Este imposibil și nedrept să vorbim despre atacurile împotriva țărilor din regiune fără a ține seama de cauzele profunde ale escaladării actuale, în special agresiunea Statelor Unite și a Israelului împotriva Republicii Islamice Iran”, a afirmat acesta.

Trump: „Nu am terminat încă”

Donald Trump a declarat că SUA „nu au terminat încă” când a fost întrebat despre războiul din Iran.

El s-a lăudat că SUA au lovit Iranul „mai tare decât a fost lovită practic orice altă țară în istorie”, înainte de a adăuga: „nu am terminat încă”.

Anterior, președintele SUA a declarat pentru Axios că războiul se va termina „în curând”, deoarece „practic nu mai este nimic de lovit” în Iran.

Preşedintele american Donald Trump a tratat cu prudenţă informaţiile despre posibile atacuri iraniene pe teritoriul SUA, declarând că nu este îngrijorat în legătură cu o astfel de posibilitate, după ce Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) a avertizat că drone iraniene ar putea lovi Coasta de Vest a ţării, a relatat miercuri canalul ABC News, preluat de Reuters.



SUA şi Israelul au declanşat o ofensivă aeriană asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, aruncând regiunea Golfului în război. Teheranul a ripostat la atacurile americano-israeliene, care au ucis o serie de înalţi oficiali iranieni, între care şi pe ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei.



Întrebat miercuri dacă este îngrijorat că Iranul şi-ar putea intensifica represaliile pentru a include atacuri pe teritoriul american, Donald Trump a răspuns reporterilor: "Nu, nu sunt".

„Trump e Satana”, spune un consilier de-ai lui Khamenei

Un consilier militar de rang înalt al noului lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump este "Satana", promiţând totodată că ţara sa va distruge Israelul, notează AFP, preluată de Agerpres.



"Trump este cel mai corupt şi mai stupid preşedinte american", a declarat Yahya Rahim Safavi la televiziunea de stat, numindu-l "Satana întruchipată".



"În Orientul Mijlociu, Israelul şi Iranul nu pot coexista. Unul dintre cei doi trebuie să rămână. Cel care va rămâne este Iranul, iar cel care va fi distrus este, fără îndoială, regimul sionist", a adăugat el.

Iranul afirmă că va lovi ținte economice din regiune

Armata iraniană a afirmat miercuri că intenţionează acum să atace "centre economice şi bănci" din Golf, după un atac israeliano-american asupra unei sucursale bancare din Teheran, relatează AFP, preluată de Agerpres.



"Inamicul ne-a dat mână liberă pentru a viza centre economice şi bănci" aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, a declarat sediul central al Khatam al-Anbiya, afiliat Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice, potrivit unui comunicat difuzat la televiziunea naţională.



Conform presei locale, un atac aerian israeliano-american "a ucis angajaţi" ai unei bănci din capitală care lucrau "în mod excepţional" pentru a se pregăti pentru salariile lunare.



"O sucursală a celei mai vechi bănci din ţara mea a fost bombardată în timp ce era plină de angajaţi", a declarat miercuri ministrul de externe Abbas Araghchi, adăugând pe X că forţele armate "vor răzbuna această crimă".



El nu a prezentat un bilanţ după acest atac, mai scrie AFP.

Val de atacuri israeliene în Liban

Armata israeliană a lansat o „val de atacuri la scară largă” asupra suburbiilor dens populate ale Beirutului după ce Hezbollah a lansat ceea ce forțele armate israeliene (IDF) au descris ca fiind „zeci” de rachete, scrie Al Jazeera.

IDF a afirmat că atacurile au vizat ceea ce a descris ca fiind „infrastructura Hezbollah” în suburbia Dahieh din sudul Beirutului.

Noua campanie de bombardamente a Israelului în Liban și invadarea zonelor de frontieră cu trupe terestre au provocat moartea a peste 570 de persoane, potrivit autorităților libaneze. Printre acestea se numără cel puțin 83 de copii, potrivit Unicef. Aproximativ 750.000 de persoane au fost strămutate după ce au fost forțate să fugă de violențe, provocând o catastrofă umanitară tot mai gravă.

Garda Revoluționară Islamică și Hezbollah au atacat în tandem

Garda Revoluționară Islamică din Iran afirmă că atacul de miercuri seară asupra Israelului a fost o „operațiune comună și integrată” cu gruparea teroristă Hezbollah din Liban.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri Tasnim, IRGC afirmă că a lansat mai multe rachete balistice, în timp ce Hezbollah a lansat drone și rachete asupra a peste 50 de ținte din Israel.

În atacurile anterioare, armata israeliană a declarat că nu dispune de informații care să indice că atacul simultan al Iranului și al Hezbollah din Liban a fost o acțiune „coordonată”.

Rachetele balistice iraniene – lansate asupra centrului, nordului și sudului Israelului – în timpul barajului de rachete al Hezbollah au fost toate interceptate de sistemele de apărare aeriană. Hezbollah, între timp, a lansat aproximativ 150 de rachete asupra nordului Israelului.

Israelul, pregătit să continue războiul „atât timp cât va fi necesar”

Armata israeliană a declarat că este pregătită să continue războiul cu Iranul „atât timp cât va fi necesar”. „Noi, ca armată, suntem pregătiți să continuăm campania atât timp cât va fi necesar”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Reuters. Anterior, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a exprimat sentimente similare, spunând că războiul „va continua fără nicio limită de timp”.

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului, a cerut ca reparațiile și garanțiile de securitate să fie incluse în orice acord de încheiere a războiului început de Statele Unite și Israel.

Administrația Trump, între timp, a declarat că Donald Trump va decide când să pună capăt războiului cu Iranul, iar președintele SUA a cerut „capitularea necondiționată” a Teheranului înainte ca acest lucru să se întâmple.

Donald Trump a evitat o întrebare despre bombardarea unei școli de fete iraniene în care au murit cel puțin 175 de persoane, majoritatea copii. O anchetă preliminară a constatat că SUA este vinovată pentru atac, potrivit unui raport al New York Times. Când a fost întrebat dacă își asumă responsabilitatea pentru atac, președintele SUA a răspuns pur și simplu: „Nu știu nimic despre asta”.

Creșterea prețurilor petrolului și turbulențele de pe piață ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu alimentează temerile că ar putea agrava criza costului vieții. Facturile la energie, ratele ipotecare și prețurile benzinei ar putea crește brusc ca urmare a conflictului.

