Războiul din Orientul Mijlociu intră în a 14-a zi, fără ca finalul său să se profileze. Din contră, amenințările se intensifică din toate părțile, iar atacurile continuă în teren. Armata iraniană a amenințat joi că va „incendia” și „distruge” instalațiile petroliere și gaziere din Orientul Mijlociu, în cazul unui atac asupra infrastructurilor sale. De cealaltă parte, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi seara, în prima sa conferință de presă de la începerea ostilităților, că Israelul „este pe cale să zdrobească Iranul și Hezbollahul”. La Teheran, noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a dat primul semn de viață, dar sub o formă care ridică mari semne de întrebare: un mesaj transmis de televiziune, citit de o prezentatoare. Despre soarta liderului circulă informații contradictorii. Discursul, însă, a fost dur și cu numeroase amenințări. El a cerut țărilor din regiune să închidă bazele americane pe care le găzduiesc și a spus că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă.

„Orice atac asupra infrastructurilor energetice și porturilor Republicii Islamice Iran va atrage o ripostă zdrobitoare și devastatoare din partea noastră”, a avertizat purtătorul de cuvânt al cartierului general central Khatam Al-Anbiya, afiliat Gărzii Revoluționare.

„În cazul unui astfel de atac, toate infrastructurile petroliere și gaziere din regiune, în care Statele Unite și aliații lor occidentali au interese considerabile, vor fi incendiate și distruse”, a adăugat el, într-un comunicat citat de televiziunea de stat.

Mojtaba Khamenei vrea răzbunare

Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a cerut menținerea închisă a strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru comerțul mondial cu petrol. În primul său discurs de la numire – citit de o jurnalistă de la televiziunea de stat –, el a cerut, de asemenea, țărilor din regiune să închidă bazele americane pe care le găzduiesc pe teritoriul lor și a promis să „răzbune” „sângele vărsat” de victimele bombardamentelor.

Guvernul iranian a sugerat însă că ar putea autoriza anumite nave din țări considerate neostile să traverseze strâmtoarea. Ministrul iranian de Externe a negat acuzațiile Washingtonului că Iranul ar fi amplasat mine în zonă.

Țările din Golf și-au redus producția de petrol cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi din cauza blocării strâmtorii Ormuz, ceea ce reprezintă „cea mai importantă perturbare a aprovizionării din întreaga istorie a pieței mondiale a petrolului”, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Netanyahu: „Iranul nu mai e același”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a spus că Iranul „nu mai este același” după aproape două săptămâni de bombardamente comune ale Statelor Unite și Israelului și că Teheranul a suferit lovituri în rândul Corpului Gardienilor Revoluției și al forței paramilitare Basij.

Mai mult, Netanyahu a declarat că Israelul își propune să împiedice Iranul să își mute proiectele nucleare și balistice în subteran și că unele atacuri israeliene au ucis principalii oameni de știință din domeniul nuclear.

Liderul israelian a promis, de asemenea, că va continua să atace Hezbollah după ce gruparea susținută de Iran a deschis focul pe 2 martie pentru a răzbuna asasinarea liderului suprem al Iranului la începutul războiului.

„Nu aș emite polițe de asigurare de viață pentru niciunul dintre liderii organizației teroriste… Nu intenționez să transmit aici un mesaj exact despre ceea ce plănuim sau ce vom face”, a declarat Netanyahu, întrebat despre acțiunile pe care Israelul le-ar putea lua împotriva noului ayatollah iranian Mojtaba Khamenei și a șefului Hezbollah, Naim Qassem.

Armata americană a anunțat că a lovit 6.000 de ținte în Iran

Armata americană a anunțat că a lovit aproximativ 6.000 de ținte în Iran de la începutul războiului. Aproximativ 3,2 milioane de iranieni au fost strămutați în interiorul țării, potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați.

Mai multe explozii au zguduit Golful joi: un rezervor de hidrocarburi în Bahrein, un câmp petrolier în Arabia Saudită, un aeroport în Kuweit, un port în Oman. Cel puțin trei nave au fost atacate, adică un total de șaisprezece de la începutul conflictului, potrivit agenției maritime britanice.

În Liban, centrul Beirutului a fost vizat joi de armata israeliană, pentru a patra oară de la începutul campaniei de bombardamente israeliene, pe 2 martie. În același timp, armata israeliană continuă să lovească aproape zilnic suburbiile sudice ale capitalei libaneze, bastionul Hezbollah.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz, a ordonat armatei să se pregătească pentru „extinderea” operațiunilor în Liban dacă guvernul libanez „nu reușește să controleze teritoriul”. Armata israeliană a raportat miercuri seara un atac coordonat al Hezbollah cu Iranul, care a lansat aproximativ „200 de rachete și aproximativ 20 de drone”, combinate cu rachete balistice lansate de Teheran.

Conform ultimului bilanț oficial, atacurile israeliene în Liban au provocat peste 687 de morți și au strămutat peste 800.000 de persoane.

Șase soldați francezi, răniți într-un atac cu drone în Kurdistanul irakian

Statul major al armatei franceze a anunțat joi seara că șase soldați francezi au fost răniți într-un atac cu drone în regiunea Erbil, în Irak. Potrivit agenției Reuters, atacul ar fi vizat o bază comună cu luptătorii Peshmerga, în sectorul Makhmour, lângă Erbil, scrie Le Monde.

Potrivit statului major al armatei franceze, cei șase soldați francezi răniți într-un atac cu drone erau angajați în acțiuni de formare în lupta împotriva terorismului alături de partenerii irakieni ai Franței. Militarii au fost transportați imediat la cel mai apropiat centru medical pentru a primi îngrijiri medicale, a precizat statul major.

Armata SUA declară că a pierdut un avion de realimentare în Irak

Comandamentul Central al Armatei SUA (CENTCOM) declară că a pierdut un avion de realimentare KC-135 în spațiul aerian aliat în timpul războiului cu Iranul, iar eforturile de salvare sunt în curs, scrie Al Jazeera.

Două avioane au fost implicate în incident, unul prăbușindu-se în vestul Irakului, iar celălalt aterizând în siguranță.

„Acest incident nu a fost cauzat de focuri ostile sau prietenoase”, a declarat CENTCOM într-un comunicat.

„Mai multe informații vor fi disponibile pe măsură ce situația evoluează.”

Armata israeliană afirmă că a efectuat mai multe atacuri împotriva Hezbollahului în Beirut și în sudul Libanului

Armata israeliană a declarat joi că a vizat posturile de comandă ale Hezbollahului, în mai multe serii de atacuri asupra Beirutului și sudului Libanului.

Armata israeliană „a lovit mai multe posturi de comandă ale Hezbollah, de unde teroriștii Hezbollah operau pentru a organiza atacuri teroriste împotriva statului Israel și a civililor săi”, a anunțat aceasta pe canalul său Telegram.

Explozia a provocat panică, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat în timpul zilei dintr-o clădire din cartierul Bachoura, situat în apropierea unuia dintre principalele centre de afaceri ale capitalei, care găzduiește și instituții.

Armata israeliană a confirmat într-un comunicat că a „lansat o serie de atacuri împotriva infrastructurilor teroriste ale Hezbollahului în Beirut”, la scurt timp după un avertisment fără precedent de evacuare a unui cartier din centrul orașului. Potrivit acesteia, grupul „ascunsese milioane de dolari pentru a-și finanța activitățile” sub clădirea vizată.

Agenți ai IRGC solicită informații despre trupele americane din regiune

Agenția de informații IRGC a solicitat cetățenilor din regiune să identifice cei 11.000 de soldați americani care sunt cazați în hoteluri și locuințe private, a relatat Tasnim, preluată de Al Jazeera.

Apelul susținea că SUA doreau să „folosească frații arabi ca scuturi umane”.

„Suntem obligați să identificăm și să țintim americanii. Prin urmare, este mai bine să nu le oferim adăpost în hoteluri și să ne ferim de locațiile lor”, se afirma în apel.

„Este datoria voastră islamică să raportați cu exactitate ascunzătorile teroriștilor americani și să ne trimiteți informațiile pe Telegram”, se adăuga în apel.

