Iranul şi-a continuat duminică atacurile asupra statelor din Golf, ca represalii pentru ofensiva americano-israeliană. Mai multe explozii au zguduit Manama, capitala Bahrainului. Arabia Saudită, Dubai şi Qatar au raportat interceptări de drone, iar Israelul a anunțat că a doborât rachete lansate din Iran.

Explozii puternice au fost auzite în primele ore ale dimineţii la Manama, capitala Bahrainului, de doi jurnalişti AFP aflaţi în zonă, scrie News.ro.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Bahrainul, care găzduieşte baze militare americane, anunţă că a interceptat 125 de rachete iraniene şi 203 de drone iraniene şi raportează două morţi.

În celelalte state din Golf, toate vizate, aceste atacuri au făcut 24 de victime.

Lovite de prezenţa intereselor americane - militare sau economice - pe teritoriul lor, aceste ţări îşi văd pătată imaginea de oaze de securitate într-o regiune afectată de conflicte recurente.

Arabia Saudită, Dubai şi Qatar au raportat interceptări de drone

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunţat, pe contul său oficial X, că a interceptat şi distrus recent şapte drone în Riad şi Regiunea de Est.

Duminică dimineaţă, autorităţile din Dubai şi Qatar au raportat, de asemenea, interceptări de drone de către apărare aeriană.

Biroul de presă din Dubai a postat pe X, spunând că sunetele auzite în zonele Marina şi Al Sufouh au fost rezultatul unor interceptări reuşite.

Între timp, ministerul apărării din Qatar a declarat că a interceptat patru rachete balistice şi o serie de drone lansate de Iran sâmbătă.

Israelul anunţă că a interceptat rachete lansate de Iran

Armata israeliană a anunţat că a interceptat rachete lansate din Iran în primele ore ale dimineţii de duminică, informează BBC.

Rachetele au fost îndreptate spre centrul Israelului, spun serviciile de urgenţă.

Până în prezent, autorităţile israeliene nu au raportat victime.

Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed

Rusia furnizează Iranului drone Shahed pentru a fi utilizate împotriva Statelor Unite şi Israelului, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat CNN.

Volodimir Zelenski a afirmat că este „100% dovedit” că Iranul a folosit drone Shahed fabricate în Rusia pentru a ataca baze americane.

Dronele Shahad au fost implicate în atacuri împotriva mai multor ţări din Orientul Mijlociu, dar locaţia în care au fost fabricate aceste drone nu este întotdeauna cunoscută.

Drona Shahed este o dronă de atac şi de croazieră fabricată iniţial de Iran. Mii dintre aceste drone au fost folosite de forţele ruseşti în Ucraina din toamna anului 2022, potrivit Kievului

Deşi Iranul a furnizat iniţial drone Rusiei, Rusia produce acum propriile drone Shahed.

Alte armate din întreaga lume au achiziţionat ulterior drone de tip Shahed, inclusiv armata americană, care a declarat că foloseşte astfel de drone în campania militară în curs de desfăşurare din Iran.

