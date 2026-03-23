Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Statele din Golf vor slăbirea militară a Iranului, deși s-au opus inițial ofensivei americane

steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Un steag iranian se află în mijlocul distrugerilor din Piața Enghelab, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, martie 2026. Foto: Profimedia

Războiul din Orientul Mijlociu continuă și în ziua 24. Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic, după ce președintele american Donald Trump a lansat un ultimatum Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în timp ce statele din Golf, care inițial s-au opus războiului, cer acum continuarea loviturilor asupra regimului de la Teheran, pe fondul unor amenințări reciproce și al extinderii conflictului în regiune.

Ziua precedentă a conflictului a fost marcată de tensiuni crescute în privința navigației prin Strâmtoarea Ormuz. Donald Trump a transmis că Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide traficul maritim în termen de 48 de ore. În replică, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a avertizat că va „închide complet” strâmtoarea în cazul unor lovituri americane asupra infrastructurii energetice iraniene, potrivit unui comunicat difuzat de presa regimului.

În paralel, premierul israelian Benjamin Netanyahu a făcut apel la liderii mondiali să se alăture campaniei militare comune israeliano-americane împotriva Iranului. În timpul unei vizite la locul unui atac cu rachete din orașul Arad, el a invocat lansarea recentă de rachete de către Teheran, inclusiv asupra bazei militare britanico-americane de la Diego Garcia.

Pe frontul din Liban, Forțele Aeriene israeliene au lovit podul Qasmiya de pe râul Litani, la câteva ore după ce au emis un avertisment în acest sens. Președintele Libanului, Joseph Aoun, a calificat atacurile asupra infrastructurii drept un „preludiu al unei invazii terestre”.

În același timp, șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a anunțat că Israelul se pregătește pentru o campanie de durată împotriva Hezbollah, inclusiv prin intensificarea ofensivei în sudul Libanului. „Operațiunea împotriva Hezbollah abia a început”, a declarat acesta, avertizând că gruparea va rămâne „izolată” după încheierea conflictului cu Iranul.

Escaladarea conflictului a stârnit îngrijorări la nivel internațional. Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că atacurile din jurul siturilor nucleare din Iran și Israel au dus războiul într-o „etapă periculoasă”.

În acest context, statele din Golf par să-și fi schimbat poziția. Deși înainte de izbucnirea conflictului l-au avertizat pe Donald Trump să nu declanșeze un război, majoritatea acestora îndeamnă acum Washingtonul să continue loviturile asupra Iranului, potrivit unor oficiali de rang înalt citați de The Times of Israel.

Chiar dacă există nemulțumiri privind modul în care SUA și Israelul gestionează conflictul, țări precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain și Qatar doresc ca Iranul să iasă din război cu o putere militară semnificativ diminuată, astfel încât să nu mai reprezinte o amenințare regională.

Un oficial din Golf a declarat că statele din regiune anticipau reacția Iranului, inclusiv atacurile asupra vecinilor, acesta fiind unul dintre motivele opoziției inițiale față de război. „Existau îndoieli serioase că loviturile militare vor avea efectul dorit de a opri activitățile destabilizatoare ale Iranului”, a spus acesta, subliniind că diplomația era considerată o opțiune mai sigură.

Cu toate acestea, SUA și Israelul au respins această abordare și au lansat operațiunile „Epic Fury” și „Roaring Lion”, susținând că doar acțiunile militare preventive pot contracara ambițiile nucleare ale Iranului și dezvoltarea rapidă a capacităților sale balistice.

Și liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea în privința escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică seara într-un mesaj publicat pe platforma X că a discutat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, reafirmând sprijinul Parisului pentru consolidarea apărării aeriene a regatului, în contextul atacurilor repetate cu rachete și drone atribuite Iranului.

Liderul francez a făcut apel la responsabilitate și reținere, cerând o suspendare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile, precum și restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Macron a subliniat că reluarea dialogului este esențială pentru securitatea regională și a pledat pentru o coordonare mai strânsă între G7 și statele din Golf.

