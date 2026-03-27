Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Eforturile diplomatice se confruntă cu „provocări uriașe" pentru a opri conflictul

Echipele de salvare și personalul de intervenție rapidă lucrează la o clădire rezidențială lovită în urma unui atac anterior al SUA și Israelului în Teheran, Iran. Foto: Profimedia
A cincea săptămână de pierderi Witkoff a confirmat că SUA au transmis Teheranului „o listă de 15 puncte” Israelul continuă operațiunile pe toate fronturile Eforturile diplomatice se confruntă cu „provocări uriașe” pentru a opri războiul împotriva Iranului

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 28-a zi, atacurile continuând cu aceeași încrâncenare, în timp ce președintele american Donald Trump amână din nou ultimatumul privind obiectivele energetice iraniene.  Chiar înainte de anunțul lui Donald Trump, acțiunile americane înregistraseră cea mai mare pierdere de la începutul războiului. Emissarul american Steve Witkoff a confirmat că Washingtonul a transmis Teheranului „o listă de 15 puncte” prin intermediul Pakistanului. În plus, există „semnale clare” că Iranul dorește să încheie un acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului, a mai asigurat Witkoff. În Iran, autoritățile au anunțat că bilanțul conflictului se ridică la cel puțin 1.937 de morți și peste 24.800 de răniți.

Indicele bursier S&P 500 a scăzut cu 1,7%, cea mai mare scădere zilnică din ianuarie.

A cincea săptămână de pierderi

Indicele se îndreaptă acum spre a cincea săptămână consecutivă de pierderi, pentru prima dată în ultimii patru ani, scrie Sky News.

Aceasta a survenit după ce prețurile petrolului au urcat la cel mai ridicat nivel din această săptămână.

Petrolul Brent se tranzacționa la aproximativ 108 dolari pe baril după ce Trump a declarat, în cadrul ședinței de cabinet de mai devreme, că SUA vor continua să „îi distrugă”. Prețul a scăzut din nou în urma ultimului anunț al lui Trump.

„La cererea guvernului iranian, amân cu zece zile data prevăzută pentru distrugerea centralelor electrice, până luni, 6 aprilie, ora 20:00”, ora Coastei de Est a Statelor Unite, adică marți, 7 aprilie, ora 2:00 dimineața, la Paris, a scris Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social.

„Discuțiile continuă și, contrar a ceea ce spun mass-media mincinoase, acestea decurg foarte bine”, a adăugat el.

Iranul nu a solicitat o pauză de 10 zile în atacurile asupra instalațiilor sale energetice și nu a dat încă un răspuns definitiv la planul în 15 puncte pentru încetarea războiului, a relatat joi Wall Street Journal, citând mediatorii din cadrul negocierilor de pace.

Sâmbătă, președintele american acordase inițial Iranului un termen de patruzeci și opt de ore pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz, în caz contrar centralele electrice ale țării urmând să fie ținta atacurilor. Apoi, luni, spre surprinderea generală, a făcut referire la negocieri „foarte bune și fructuoase” cu Teheranul și a anunțat un nou termen, de cinci zile de data aceasta, înainte de potențiale lovituri împotriva infrastructurilor energetice ale Iranului.

De data aceasta, el nu a mai menționat Strâmtoarea Ormuz, punct de trecere nevralgic pentru comerțul mondial cu petrol. Nici joi seara nu a făcut-o.

Witkoff a confirmat că SUA au transmis Teheranului „o listă de 15 puncte”

Emissarul american, Steve Witkoff, a confirmat că Washingtonul a transmis Teheranului „o listă de 15 puncte” prin intermediul Pakistanului. În plus, există „semnale clare” că Iranul dorește să încheie un acord cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului, a mai asigurat Witkoff.

Iranul a calificat propunerea SUA de a pune capăt conflictului drept „unilaterală și nedreaptă”, dar a dat de înțeles că s-ar putea găsi totuși o cale de urmat.

Un oficial iraniande rang înalt, care a dorit să rămână anonim, a declarat agenției de știri Reuters că propunerea a fost analizată de înalți oficiali, printre care și un reprezentant al Liderului Suprem Khamenei.

„Pe scurt, propunerea sugerează că Iranul ar renunța la capacitatea sa de a se apăra în schimbul unui plan vag de ridicare a sancțiunilor”, a spus el.

El a adăugat că propunerea nu îndeplinește cerințele minime pentru a avea succes și că „încă nu există niciun acord pentru negocieri”, fără perspective de discuții realiste.

Turcia și Pakistanul lucrează pentru a „găsi un teren comun”.

Israelul continuă operațiunile pe toate fronturile

Armata israeliană afirmă, într-adevăr, că are nevoie de „forțe suplimentare” pe frontul libanez și, în general, pentru a-și putea îndeplini toate „misiunile”, inclusiv în Fâșia Gaza, în Siria sau în Cisiordania ocupată.

Purtătorul de cuvânt al IDF (Armata israeliană), generalul de brigadă Effie Defrin, promite că armata va continua să-i vâneze pe liderii iranieni, după uciderea șefului Marinei IRGC, Alireza Tangsiri, la Bandar Abbas, în cursul nopții.

„Eliminările nu se vor opri; vom continua să-i urmărim pe toți cei care amenință Israelul”, afirmă el.

Defrin afirmă că, până în prezent, armata a lovit peste 1.000 de ținte din industria de producție a armelor din Iran, în contextul războiului.

„Vorbim despre fabricile care produc rachete, drone și sisteme de apărare”, a spus el într-o conferință de presă.

Defrin afirmă că IDF lovește „toate activele industriilor de armament. Vom ajunge și la subcontractanți.”

„În zilele următoare, vom consolida realizările și vom îndepărta această amenințare pentru o lungă perioadă de timp”, adaugă el.

Libanul a decis, la rândul său, să sesizeze Consiliul de Securitate al ONU cu privire la acțiunile israeliene care „amenință suveranitatea” țării. Cel puțin 1 116 persoane au fost ucise în Liban de la începutul ostilităților dintre Hezbollah și Israel, potrivit autorităților.

În Iran, autoritățile au anunțat că bilanțul conflictului se ridică la cel puțin 1.937 de morți și peste 24.800 de răniți.

Rusia nu apără „doar” Iranul, ci și „dreptul internațional” prin afișarea sprijinului său față de regimul iranian, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat Rusia că furnizează informații Iranului, care sunt utilizate „pentru a ucide americani” în Orientul Mijlociu, îndemnând Washingtonul să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei.

Eforturile diplomatice se confruntă cu „provocări uriașe” pentru a opri războiul împotriva Iranului

Mediatorii fac presiuni pentru posibile discuții față în față între iranieni și americani, poate chiar vineri în Pakistan, afirmă oficiali egipteni și pakistanezi, citați de Al Jazeera.

Press TV, postul de televiziune în limba engleză al televiziunii de stat iraniene, a citat o propunere iraniană în cinci puncte care include: încetarea uciderii oficialilor săi, garanții împotriva viitoarelor atacuri asupra Iranului, reparații pentru război, încetarea ostilităților și „exercitarea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Ormuz”.

Aceste măsuri, în special despăgubirile și menținerea controlului asupra Strâmtorii Ormuz, vor fi probabil inacceptabile pentru Casa Albă, comentează Al Jazeera.

Deși atât Iranul, cât și Omanul au teritoriu în strâmtoare, canalele înguste de navigație sunt considerate ape internaționale prin care pot trece toate navele.

Orice discuții între SUA și Iran s-ar confrunta cu provocări uriașe. Nu este clar cine din guvernul iranian are autoritatea și disponibilitatea de a negocia, comentează Al Jazeera.

Iranul rămâne extrem de suspicios față de Statele Unite, care, de două ori sub administrația Trump, au atacat în timpul discuțiilor diplomatice la nivel înalt, inclusiv atunci când a început războiul, pe 28 februarie, adaugă sursa citată.

