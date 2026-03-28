Am intrat în a 29-a zi de război în Orientul Mijlociu, iar atacurile de ambele părți nu contenesc și nici nu scad în intensitate, alimentate cu suplimentarea de trupe. În ciuda acestui fapt, secretarul american de Stat Marco Rubio a declarat vineri că Statele Unite îşi pot atinge obiectivele în Iran fără utilizarea de trupe terestre şi se aşteaptă ca operaţiunea lor să se încheie în câteva săptămâni, și nu luni, în ciuda desfăşurărilor recente de forţe suplimentare în regiune. Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că întâlnirile între SUA și Iran ar putea avea loc încă din această săptămână, dar o veste proastă vine de la rebelii Houthi, din Yemen, susținuți de Iran, care au declarat că sunt gata să intervină militar în Orientul Mijlociu – dar numai în anumite condiții.

Grupul, cu sediul în Yemen, va lua măsuri dacă noi aliați se alătură SUA și Israelului în războiul lor împotriva Iranului sau dacă Marea Roșie este folosită pentru a lansa atacuri asupra Iranului, a declarat un purtător de cuvânt militar Houthi într-un discurs televizat, citat de Sky News.

Fiind una dintre organizațiile regionale finanțate de Iran, rebelii Houthi s-au abținut până acum să intre în conflict, spre deosebire de milițiile șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah din Liban.

Însă grupul a devenit mai vocal în privința implicării sale în ultimele zile – anterior, liderul său, Abdul-Malik al Houthi, a declarat că „degetele lor sunt pe trăgaci”.

De ce este important acest lucru?

Yemenul este situat pe coasta sudică a Peninsulei Arabice, lângă Marea Roșie și Golful Aden, două căi navigabile esențiale pentru transportul maritim global.

Posibila intrare a Houthi în conflict ar putea însemna că ambele căi navigabile vor fi grav afectate sau închise, similar cu Strâmtoarea Ormuz, care a provocat haos pe piețele petroliere.

Vestul Yemenului se învecinează cu Marea Roşie, iar în timpul războiului dintre Israel şi Hamas din Gaza (2023-2025), rebelii houthii, aliaţi ai mişcării islamiste palestiniene, au perturbat traficul maritim din această trecere lansând rachete asupra navelor despre care susţineau că sunt legate de Israel, precum şi către Israel.



De data aceasta, transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, crucială în Golf, este practic paralizat, deoarece Iranul avertizează navele din ţările pe care le consideră ostile că trecerea este nesigură.



După izbucnirea războiului, Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de ţiţei, a început să transporte milioane de barili pe zi printr-o conductă masivă care leagă instalaţiile sale energetice de terminalele de export de la Marea Roşie, amintește AFP, preluată de Agerpres.



Această conductă a contribuit la atenuarea impactului războiului, permiţând Riadului să ocolească Strâmtoarea Ormuz, prin care treceau aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu ţiţei şi gaze naturale lichefiate înainte de conflict.



Dar dacă rebelii houthi ar lansa atacuri, această rută alternativă prin Marea Roşie ar putea deveni, de asemenea, riscantă, scrie sursa citată.

Risc de recesiune globală auto-provocată

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre marii optimiști ai Europei și partener de golf al lui Donald Trump, consideră că războiul cu Iranul riscă să declanșeze o „recesiune globală auto-provocată” care ar putea avea consecințe mai grave pentru economie decât pandemia de coronavirus.

În calitate de lider al UE cu, probabil, cea mai bună relație personală cu Trump și o autoritate în domeniul afacerilor internaționale, președintele finlandez este o voce influentă într-o perioadă marcată de crize tot mai numeroase.

Într-un interviu acordat POLITICO, Stubb a declarat că un expert în care are încredere l-a avertizat că impactul economic al războiului cu Iranul „ar putea fi mai grav decât Covid”. Lumea, a susținut el, ar trebui să asculte.

„Cred că ne aflăm acum într-o situație în care aceasta ar putea fi o recesiune globală auto-provocată”, a spus Stubb. „Vă arată ce se întâmplă când acționați în afara cadrului regulilor și normelor internaționale.”

Îngrijorarea lui Donald Tusk

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, este de părere că ar putea exista o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, relatează dpa.



"În ultimele zeci de ore, am avut motive să cred - parţial pe baza informaţiilor primite de la aliaţii noştri - că stabilizarea în Orientul Mijlociu este puţin probabilă în zilele următoare", a declarat Tusk vineri la Varşovia.



El consideră, de fapt, că se întâmplă exact opusul. "Zilele şi săptămânile următoare ar putea duce la o escaladare a acestei situaţii", a spus premierul polonez.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz este sceptic. El a considerat improbabil ca războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului să ducă la o schimbare de regim la Teheran.

Iranul își menține amenințările, afirmând că va face să plătească „un preț greu” Israelul și Statele Unite ca represalii pentru „crimele israeliene”, după cum a promis ministrul iranian de Externe, Abbas Araghtchi, după atacurile care au vizat vineri complexele siderurgice și nucleare civile iraniene. AIEA a reiterat, la rândul său, „apelul la reținere militară pentru a evita orice risc de accident”.

La cererea ONU, Iranul va „facilita și accelera” tranzitul ajutorului umanitar prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat ambasadorul său la Națiunile Unite, potrivit Haaretz.

Ali Bahreini a spus că Teheranul a acceptat o cerere din partea organizației de a permite în condiții de siguranță transportul de ajutoare și produse agricole prin această cale navigabilă.

„Această măsură reflectă angajamentul continuu al Iranului de a sprijini eforturile umanitare și de a se asigura că ajutoarele esențiale ajung fără întârziere la cei care au nevoie de ele”, a declarat ambasadorul pe X.

