După o conferință de presă în care liderii SUA, președintele și secretarul Apărării, Donald Trump și Pete Hegseth anunțau că numărul atacurilor asupra Iranului va crește, ONU a lansat un avertisment, ca SUA să nu atace infrastructura civilă din această țară. Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că "întregul Iran" ar putea fi "distrus" marţi seară, avertizând Teheranul că trebuie să încheie un acord până atunci sau riscă să suporte consecinţele, iar Pete Hegseth a declarat că cel mai mare volum de atacuri de la prima zi a operaţiunii împotriva Iranului va avea loc luni şi a avertizat că marţi vor fi şi mai multe. Trump pare că nu este "îngrijorat" de riscul de a comite crime de război în Iran dacă îşi pune în aplicare ameninţarea de a bombarda infrastructura civilă. Iată-ne ajunși în ziua a 39-a de război în Orientul Mijlociu.

Eforturile diplomatice ale Statelor Unite sunt conduse mai puțin prin canalele tradiționale ale Departamentului de Stat și mai mult de către persoane individuale și un grup restrâns de membri ai conducerii de vârf de la Casa Albă.

Putem menționa în mod specific aici persoane precum trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care s-a bazat mai mult pe canale neoficiale și mai puțin pe calea tradițională a negocierilor.

Diplomații americani au recunoscut că există o mare discrepanță între ceea ce speră să obțină SUA și ceea ce speră să obțină Iranul. Părțile sunt foarte departe una de alta când vine vorba de un acord. Acesta ar putea fi în mare parte motivul pentru care asistăm la o schimbare către o etapă mai degrabă provizorie decât către un plan cuprinzător.

Iranienii "ar fi dispuşi să sufere pentru libertate", a declarat liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite au interceptat numeroase mesaje de la iranieni care spuneau "continuaţi bombardamentele".

"Nu sunt îngrijorat de asta", i-a spus preşedintele SUA unui reporter care l-a întrebat despre ameninţarea sa de a distruge centrale electrice şi despre faptul că acest lucru ar constitui o crimă de război, în timpul unui eveniment de Paşte la Casa Albă.



El a susţinut că "o crimă de război" ar fi a permite Iranului să se doteze cu arme nucleare şi a oferit o altă justificare, referindu-se la reprimarea protestelor de către autorităţile iraniene: "Ucid protestatari. Sunt animale".

Liderul suprem al Iranului face o declarație publică, fapt rar întâlnit

Ayatollahul Mojtaba Khamenei și-a exprimat condoleanțele în urma uciderii șefului serviciilor de informații ale Gărzii Revoluționare Islamice.

Într-o postare scrisă pe rețelele de socializare, Khamenei a spus că generalul-maior Majid Khademi s-a alăturat unui „șir neîntrerupt de războinici și luptători” care și-au sacrificat viața.

Khamenei cel tânăr nu a mai fost văzut sau auzit în public de când i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem.

Aceasta vine după ce armata israeliană și-a asumat responsabilitatea pentru uciderea șefului serviciilor de informații ale IRGC, Seyyed Majid Khademi, luni dimineață.

Forțele de Apărare Israeliene au declarat că acesta a fost „eliminat” într-un atac la Teheran, duminică.

„Khademi era unul dintre cei mai importanți comandanți ai IRGC și acumulase o vastă experiență militară și de securitate de-a lungul multor ani”, au precizat acestea.

Atacurile israeliene au ucis zeci de lideri iranieni de top, inclusiv pe tatăl lui Khamenei.

Conflictul nu dă semne de detensionare

Declanșat pe 28 februarie, conflictul nu arată niciun semn de dezescaladare: ostilitățile continuă de la o zi la alta, la fel și amenințările reciproce.

„Deschideți dracului Strâmtoarea Ormuz, nebunilor, sau veți trăi în iad - VEȚI VEDEA!”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social, fixând acum ultimatumul pentru „marți, ora 20:00”.

Imprevizibil în declarațiile sale, președintele american a anunțat și o conferință de presă la Casa Albă, luni, un format pe care îl folosește mai rar.

Donald Trump a venit cu detalii și despre operațiunea de salvare din Iran a unui aviator american, despre care a spus că este „grav rănit”. În paralel cu amenințările, liderul american a declarat și pentru presa din SUA că există încă „șanse bune” pentru un acord cu Teheranul privind încetarea ostilităților.

Această retorică de război a alimentat din nou temerile investitorilor pe piața petrolului, odată cu reluarea tranzacțiilor după pauza pascală de 3 zile.

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere la închiderea ședinței de luni, piața urmărind tensiunile geopolitice persistente, precum și trecerea recentă a mai multor nave prin Strâmtoarea Ormuz. Prețurile petrolului ar putea „scădea destul de rapid cu 10-15 dolari” dacă strâmtoarea s-ar redeschide, a declarat John Kilduff, expert la Again Capital, pentru Agence France-Presse.

Prețul barilului de Brent din Marea Nordului, cu livrare în iunie, contract de referință, a crescut cu 0,68%, ajungând la 109,77 dolari. Echivalentul său american, barilul de West Texas Intermediate, cu livrare în mai, a avansat cu 0,78%, ajungând la 112,41 dolari.

Totuși, perspectiva unui acord între Statele Unite și Iran, „cel puțin în condițiile actuale, este aproape inexistentă”, a apreciat pe platforma X analistul de securitate Danny Citrinowicz, fost expert al serviciilor de informații israeliene, specializat în Iran.

Armata iraniană afirmă că „retorica arogantă” a lui Donald Trump „nu are niciun efect” asupra operațiunilor sale

„Retorica nepoliticoasă și arogantă, precum și amenințările nefondate ale președintelui Statelor Unite, care se amăgește cu iluzii, sunt rezultatul impasului în care se află și al înfrângerilor sale succesive și nu au niciun efect asupra continuării operațiunilor ofensive și puternice ale luptătorilor islamului împotriva dușmanilor americani și sioniști”, a declarat luni Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului forțelor armate iraniene, într-un videoclip publicat pe Telegram de agenția de presă Fars.

"Retorica grosolană şi arogantă, precum şi ameninţările nefondate ale preşedintelui american nebun, care se află într-o situaţie dificilă şi justifică înfrângerile succesive ale armatei americane, nu au niciun efect asupra continuării ofensivei şi a operaţiunilor zdrobitoare" ale armatei iraniene, a declarat purtătorul de cuvânt al Khatam Al-Anbiya, comandament al forţelor armate iraniene, citat de radioul şi televiziunea de stat.

Trump critică dur NATO, amintind de Groenlanda

Preşedintele american Donald Trump i-a criticat din nou luni pe aliaţii din NATO care nu au venit în ajutorul Statelor Unite în războiul cu Iranul şi a reaprins disputa despre Groenlanda înaintea vizitei secretarului general al NATO, Mark Rutte, la Washington, săptămâna aceasta.



"Ştiţi, totul a început, dacă vreţi să ştiţi adevărul, cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda. Ei nu vor să ne-o dea. Şi le-am spus +La revedere+", a declarat preşedintele american care a ameninţat că se va retrage din alianţa militară.



Liderul republican a ameninţat că va anexa Groenlanda, un vast teritoriu arctic aflat sub suveranitatea Danemarcei, membră a Alianţei, dar a dat înapoi în faţa protestelor aliaţilor europeni.



"NATO este un tigru de hârtie", a reiterat preşedintele SUA într-o conferinţă de presă, subliniind că preşedintele rus Vladimir "Putin nu se teme de NATO".



"Se teme de noi, se teme foarte tare. Mi-a spus asta des", a spus el.



Preşedintele american a denunţat faptul că aliaţii "au făcut tot ce au putut ca să nu ne ajute. Nici măcar nu au vrut să ne pună la dispoziţie piste de aterizare".



Mark Rutte este aşteptat la Washington săptămâna aceasta, unde se va întâlni miercuri cu Donald Trump, secretarul de stat american, Marco Rubio, şi cu secretarul apărării, Pete Hegseth, a anunţat vineri Alianţa.



"Vine să mă vadă miercuri, după cum ştiţi. Este un tip grozav. Secretarul general este fantastic", a afirmat Trump.

