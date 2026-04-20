Războiul din Orientul Mijlociu continuă și în ziua 52, cu tensiuni ridicate între Iran și Statele Unite și un armistițiu fragil, în timp ce Teheranul acuză Washingtonul de încălcarea angajamentelor și pune sub semnul întrebării perspectivele unor noi negocieri. Donald Trump a anunțat duminică o nouă rundă de discuții la Islamabad, însă presa de stat din Iran a transmis că Teheranul nu va participa cât timp blocada americană rămâne în vigoare în Strâmtoarea Ormuz.

În convorbirea de duminică dintre președintele Masoud Pezeshkian și premierul pakistanez Shehbaz Sharif, potrivit agenției Tasnim, liderul iranian a denunțat „încălcarea continuă a angajamentelor și comportamentul de intimidare și nerezonabil al Statelor Unite în timpul negocierilor și al perioadei de încetare a focului”.

Acesta a criticat și „continuarea acțiunilor provocatoare și ilegale” ale SUA în cadrul blocade navale, pe care a calificat-o drept „o încălcare clară a înțelegerii de armistițiu și contrară Cartei ONU”.

„Astfel de acțiuni, alături de retorica amenințătoare a oficialilor americani împotriva Iranului, nu fac decât să crească neîncrederea în seriozitatea Statelor Unite și arată mai mult ca oricând că SUA încearcă să repete tiparele anterioare și să trădeze diplomația”, a declarat Pezeshkian. Președintele iranian a adăugat că Iranul își va apăra integritatea teritorială „împotriva oricărei noi aventuri din partea Statelor Unite și a regimului sionist”.

Iranul critică blocada navală a SUA și condiționează dialogul

Mesaje similare au venit și din partea diplomației iraniene. Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a transmis pe rețelele sociale: „Nu poți continua să încalci dreptul internațional, să intensifici blocada, să ameninți Iranul cu noi crime de război, să insiști asupra unor cerințe nerezonabile și, în același timp, să pretinzi că urmărești ‘diplomația’.” El a adăugat că, atât timp cât blocada navală rămâne în vigoare, „problemele” persistă.

Pe fondul acestor tensiuni, perspectivele unui acord rapid între Iran și SUA rămân reduse. Analistul Alex Vatanka, de la Middle East Institute, a declarat pentru Al Jazeera că o eventuală reluare a conflictului ar avea drept scop „slăbirea determinării regimului iranian”.

„Nu vor ceda doar din cauza presiunii și nu vor depăși anumite linii roșii. Iar principala linie roșie este că nu vor renunța la programul de îmbogățire a uraniului, pe care îl consideră un drept suveran”, a spus Vatanka.

Expertul consideră că „ideea unui acord major în viitorul apropiat este imposibil de realizat”. „Cel mai bun lucru pe care îl poți obține este un acord-cadru de bază, care apoi trebuie dezvoltat rapid. Va dura cel puțin luni, dacă nu ani”, a explicat el.

Declarațiile vin într-un moment în care armistițiul dintre SUA și Iran rămâne extrem de fragil, iar incidentele din Strâmtoarea Ormuz și blocada navală continuă să alimenteze tensiunile. Duminică seara, Donald Trump a declarat că SUA au capturat o navă iraniană, care încerca să spargă blocada, în Golful Oman.

În același timp, perspectivele unei noi runde de negocieri în Pakistan rămân incerte: în timp ce Donald Trump a anunțat că va trimite o delegație la Islamabad, presa de stat de la Teheran a relatat că noi discuții nu vor avea loc cât timp blocada americană rămâne în vigoare.

