Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în ziua a 53-a. Se așteaptă evoluții din Islamabad: delegația SUA va fi condusă de JD Vance, într-un moment în care negocierile rămân în suspans. Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că el crede că acordul nuclear despre care susţine că SUA îl negociază în prezent cu Iranul va fi mai bun decât acordul din 2015 care limita programul nuclear al Teheranului şi din care Washingtonul s-a retras în urma deciziei sale după trei ani.

Cea mai mare incertitudine planează asupra negocierilor dintre SUA și Iran, care, potrivit lui Donald Trump, urmau să înceapă luni la Islamabad. Președintele Statelor Unite a asigurat că delegația condusă de J. D. Vance era pe drum, dar New York Times și CNN, care citau membri ai administrației americane, au anunțat că aceasta ar urma să plece din Washington marți.

O delegație americană se va deplasa „în curând” în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri de pace cu Iranul, a declarat luni pentru AFP o sursă familiarizată cu planul, în timp ce Iranul a afirmat că nu a decis încă dacă va participa.

Ultimatumul expiră „miercuri seara, ora Washingtonului”, a declarat Donald Trump agenției Bloomberg, considerând „foarte improbabilă” prelungirea armistițiului cu Iranul. Acesta trebuia să se încheie, în teorie, în noaptea de marți spre miercuri, ora Teheranului.

Dacă cererile americane nu vor fi satisfăcute până atunci, „vor exploda multe bombe”, a avertizat președintele american, de data aceasta la postul PBS, după ce, la începutul lunii aprilie, amenințase că va distruge „o întreagă civilizație”.

Este cea mai recentă dintr-o serie de declarații aparent contradictorii pe care Trump le-a făcut în ultimele zile.

Ce spune Iranul

După ce discuțiile inițiale de la Islamabad s-au încheiat fără un acord la începutul acestei luni, ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea unui armistițiu temporar care se află acum în ultimele zile.

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, a repetat că nu s-a luat nicio decizie cu privire la participarea Teheranului.

Potrivit agenției Reuters, care citează un reprezentant al Republicii Islamice, această participare este totuși „analizată pozitiv”. Potrivit acesteia, mediatorii pakistanezi se străduiesc să pună capăt blocadei navale americane pentru a o obține.

„Semnalele contradictorii și neconstructive” emise de Statele Unite arată că acestea „încearcă să obțină capitularea Iranului, dar iranienii nu se supun forței”, a asigurat președintele lor, Massoud Pezeshkian.

În cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian, Abbas Araghtchi, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, „a subliniat încă o dată necesitatea menținerii armistițiului” între Iran și Statele Unite, care expiră în noaptea de marți spre miercuri.

Trump spune că nu Israelul l-a convins să intre în război

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a afirmat că Israelul nu l-a „convins” niciodată să intre în război cu Iranul, după ce au apărut informații potrivit cărora premierul israelian, Benjamin Netanyahu, ar fi exercitat presiuni asupra sa pentru a lansa un atac comun asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Justificându-și acțiunea militară, considerată pe scară largă ca fiind lansată ilegal, președintele SUA a susținut că „atacurile din 7 octombrie 2023 din Israel” s-au adăugat la „opinia sa de-o viață” că Iranul nu poate deține niciodată o armă nucleară.

Israelienii și libanezii vor purta discuții la Washington

Reuters relatează că reprezentanții israelieni și libanezi vor purta discuții la Washington joi. Israelul va fi reprezentat de ambasadorul său în SUA, Yechiel Leiter, a declarat sursa agenției de știri.

Mass-media oficiale libaneze au relatat că un atac israelian a lovit luni un oraș din sudul țării, în ciuda unui armistițiu de 10 zile în vigoare între Israel și gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran. Agenția Națională de Știri, controlată de stat, a declarat că „o dronă inamică a vizat zona din apropierea râului Litani, în orașul Qaqaiyat al-Jisr”, fără a raporta imediat victime.

În Liban, armata israeliană a anunțat că a „eliminat” două grupuri de „teroriști” care, potrivit acesteia, au încălcat acordul de încetare a focului în vigoare de vineri, pătrundând în ceea ce ea numește „zona de apărare avansată” și reprezentau o „amenințare iminentă”, în apropiere de Bint Jbeil, fără a preciza numărul acestora.

Hezbollah va încălca „linia galbenă” care delimitează această zonă, invocând „dreptul său legitim” de a apăra Libanul, a promis Hassan Fadlallah, deputat al mișcării șiite pro-iraniene, pentru Agence France-Presse, adăugând că „nimeni, în Liban sau în străinătate”, nu va putea dezarma mișcarea pro-iraniană.

Statele membre ale Uniunii Europene vor discuta marți acordul de asociere cu Israelul, la cererea mai multora dintre ele, printre care Spania, care a solicitat ruperea acestuia. O astfel de decizie necesită o unanimitate improbabilă.

