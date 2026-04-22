Ziua a 53-a de război a stat sub semnul incertitudinii. În timp ce o delegație americană era așteptată în Pakistan marți, 21 aprilie, pentru noi discuții cu Iranul, Teheranul nu și-a confirmat participarea. Ceea ce știm este că s-a făcut o ultimă încercare disperată de a apela la diplomație. Ministrul pakistanez de Externe și alți oficiali guvernamentali au depus eforturi frenetice în ultimele ore ale armistițiului, apelând nu doar la Iran, ci și la SUA, în încercarea de a-l prelungi. Deși președintele Donald Trump nu părea să fie interesat să-l prelungească, cu puțin timp înainte ca armistițiul să expire, președintele american a apelat la rețeaua sa de socializare și a postat un anunț. A prelungit încă o dată armistițiul.

În cadrul unei declarații pe platforma sa Truth Social, Donald Trump a indicat că a luat această decizie până „când Iranul va prezenta o propunere menită să pună capăt conflictului”. El a avertizat însă că a „ordonat” forțelor armate să „mențină blocada și să rămână, în toate privințele, pregătite și operaționale”.

Președintele SUA a afirmat că armistițiul cu Iranul, care urma să expire, va fi prelungit până când conducerea „grav divizată” a acestei țări va prezenta o propunere unitară.

Cu câteva ore înainte, într-un interviu, el părea să nu fie prea interesat de acest lucru; a spus că este la fel de fericit să vadă că armistițiul expiră și că acțiunea militară se reia.

La Islamabad, pentru oficialii pakistanezi a fost o mare dezamăgire.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că blocada navală a SUA în jurul Strâmtorii Ormuz constituie „un act de război” și o „încălcare a armistițiului”, Teheranul insistând ca Washingtonul să o ridice înainte de reluarea negocierilor.

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a avertizat că consecințele pentru Europa și pentru lume vor fi catastrofale dacă libertatea de navigație prin Strâmtoarea Ormuz nu va fi restabilită.

Iranul refuză să participe la negocierile din Pakistan

Imediat după anunțul lui Trump privind prelungirea armistițiului, de la Teheran veneau vești.

Iranul a refuzat să participe la negocierile din Pakistan, a relatat agenția de știri semi-oficială Tasnim, citând unul dintre corespondenții săi. Agenția de știri semi-oficială a precizat că decizia a fost luată după ce SUA nu au renunțat la „pretențiile excesive” formulate în ultimele zile.

„Din acest motiv, Iranul a anunțat astăzi că, având în vedere această situație, consideră participarea la negocieri o pierdere de timp, întrucât SUA obstrucționează orice acord adecvat. Prin urmare, Iranul nu va colabora cu americanii”, a relatat Tasnim.

Iranul și-a comunicat poziția Pakistanului și a informat mediatorii că Iranul nu va fi prezent mâine în Pakistan, a relatat agenția.

„Salvarea aparențelor”

Fostul oficial al Pentagonului, Jason Campbell, a declarat pentru Al Jazeera că tonul ultimei postări a președintelui american pe rețelele de socializare, prin care anunța prelungirea armistițiului, „reflectă o parte din mesajele menite să salveze aparențele pe care Casa Albă încearcă să le transmită de câteva săptămâni”.

„Au existat speculații cu privire la cine deține de fapt puterea în Iran, iar Casa Albă pare să încerce să accentueze acest aspect pentru a exercita o presiune suplimentară asupra Teheranului”, a afirmat el.

Campbell a adăugat că Iranul a prezentat deja o propunere unitară atunci când a prezentat planul său în 10 puncte. Afirmând că conducerea sa este „serios divizată”, Trump încearcă să „obțină de la Teheran o listă mai detaliată și mai moderată de puncte de negociere”, a remarcat el.

Declarație sfidătoare de la Teheran

Prelungirea armistițiului de către Trump „nu înseamnă nimic”, afirmă Mahdi Mohammadi, consilier al președintelui Parlamentului iranian.

„Partea învinsă nu poate dicta condiții. Continuarea asediului nu diferă de bombardament și trebuie întâmpinată cu un răspuns militar”, a declarat Mohammadi într-o postare pe rețelele de socializare, conform traducerii comentariilor sale, relatează Al Jazeera.

„Mai mult, prelungirea armistițiului de către Trump este cu siguranță o manevră pentru a câștiga timp pentru un atac surpriză. A sosit momentul ca Iranul să preia inițiativa”, a spus Mahdi Mohammadi.

Premierul pakistanez i-a mulțumit lui Trump

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a reacționat în urma anunțului făcut de Trump privind prelungirea armistițiului, relatează Al Jazeera.

„În numele meu personal și al mareșalului Syed Asim Munir, îi mulțumesc sincer președintelui Trump pentru că a acceptat cu amabilitate cererea noastră de prelungire a armistițiului, pentru a permite eforturilor diplomatice să-și urmeze cursul”, a scris Sharif într-o postare pe rețelele de socializare.

El a afirmat că Pakistanul își va continua eforturile pentru o soluționare negociată, adăugând: „Sper sincer că ambele părți vor continua să respecte armistițiul și vor reuși să încheie un «acord de pace» cuprinzător în cadrul celei de-a doua runde de negocieri programate la Islamabad, pentru a pune capăt definitiv conflictului.”

„O bombă cu ceas” în aprovizionarea cu GNL din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz

Cel mai bun scenariu pentru Strâmtoarea Ormuz ar fi încheierea unui acord negociat între SUA și Iran, dar situația tot nu ar fi la fel de bună ca înainte de război, afirmă un analist în domeniul energiei citat de Al Jazeera.

„Cel mai bun scenariu nu va fi la fel de bun ca cel pe care l-am avut înainte, deoarece se pare că schimbarea regimului este, în esență, exclusă”, a declarat pentru Al Jazeera Seb Kennedy, analist independent în domeniul energiei și editor fondator al Energy Flux.

„Aceasta era singura cale de a reveni la o situație în care nu există niciun risc care să planeze asupra tranzitului prin Ormuz.”

Iranienii nu vor fi dispuși să renunțe la pârghia care s-a dovedit a fi „extrem de puternică”, a spus Kennedy.

Între timp, fiecare țară din lume își face propriile aranjamente și răspunde în orice mod consideră potrivit, a explicat analistul, adăugând că economiile asiatice au fost cu adevărat „amortizorul de șoc pentru lume”.

„Trecerea la alte combustibili, reducerea cererii, închiderea temporară a fabricilor, săptămâna de lucru redusă, toate acestea au contribuit la absorbirea pierderii cumulative de aprovizionare cauzate de întreruperea fluxurilor de gaz natural lichid (GNL) din Ormuz”, a spus Kennedy.

Totuși, el a avertizat că situația este o „bombă cu ceas”. „Dacă se ajunge la Crăciun, am putea avea de-a face cu o lipsă de peste 60 de milioane de tone de GNL de pe piață.”

