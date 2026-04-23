Războiul din Iran continuă și în ziua 55, în condițiile unui armistițiu prelungit fără termen-limită clar și al unor negocieri blocate de divergențele dintre Washington și Teheran. Casa Albă susține că așteaptă o propunere unitară din partea liderilor iranieni, în timp ce oficialii de la Teheran acuză blocada navală americană și presiunile economice drept principalele obstacole în calea unui acord și avertizează că redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămâne un obiectiv „imposibil” de stabilit în aceste condiții. În paralel, tensiunile din regiune persistă, de la incidente maritime în Golf până la atacuri în sudul Libanului, semn că armistițiul rămâne fragil.

Doi soldați ai Forțelor Aeriene israeliene, acuzați de spionaj în favoarea Iranului, potrivit IDF

ACTUALIZARE 18:30 Parchetul militar israelian a pus sub acuzare doi soldați ai IDF care servesc în Forțele Aeriene ale Israelului pentru colaborare cu serviciile de informații iraniene, au anunțat într-un comunicat IDF, serviciul de securitate Shin Bet și Poliția Israelului, potrivit Haaretz.

Cei doi soldați, care îndeplinesc funcția de tehnicieni în cadrul Forțelor Aeriene, au fost acuzați de infracțiuni de securitate, printre care ajutorul acordat inamicului în timp de război și transmiterea de informații către inamic. Unul dintre soldați a fost acuzat de contact cu un agent străin, în timp ce celălalt a fost acuzat de complicitate la contactul cu un agent străin

Cei doi au susținut în timpul interogatoriului că contactul cu operatorii iranieni a fost întrerupt după ce au refuzat să îndeplinească misiuni care implicau arme, a declarat poliția, adăugând că soldații au continuat să încerce să reia legătura după ce coordonatorii lor iranieni o întrerupseseră.

Potrivit Ministerului Apărării din Israel, unul dintre cei doi soldați „a transmis unui agent iranian materiale de instruire militară referitoare la sistemele avioanelor de vânătoare, alături de imagini cu instalații și zone dintr-o bază militară”.

Trump: Strâmtoarea Ormuz este „închisă ermetic”, SUA dețin „controlul total”

ACTUALIZARE 18:25 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite dețin „controlul total asupra Strâmtorii Ormuz”, adăugând: „Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Militare a Statelor Unite”.

Strâmtoarea este „închisă ermetic până când Iranul va fi capabil să încheie un ACORD!!!”, a scris Trump. Potrivit lui Trump, Iranul „are mari dificultăți în a-și da seama cine este liderul său”.

Macron propune organizarea unei conferințe pentru sprijinirea armatei libaneze și reconstrucția sudului țării

ACTUALIZARE 18:15 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că este dispus să găzduiască o conferință dedicată sprijinirii armatei libaneze și ajutorării în reconstrucția sudului țării, grav afectat de conflict.

Macron a declarat, după discuțiile cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, că această conferință va avea loc atunci când Libanul va considera oportun.

Conferința ar avea, de asemenea, ca scop deblocarea unor fonduri europene suplimentare. Macron a afirmat că el și Christodoulides susțin ideea unui acord de parteneriat între Uniunea Europeană și Liban.

Lovită în plin de criza din Orientul Mijlociu, economia germană se clatină periculos

ACTUALIZARE 18:00 „Vânt potrivnic” care „se intensifică”... și care pune în pericol „ușoara revigorare” a economiei germane. La aproape două luni de la începutul războiului din Iran, Katherina Reiche, ministra conservatoare a Economiei și Energiei, nu poate decât să recunoască: „Redresarea economică așteptată pentru acest an este încă o dată frânată de șocuri geopolitice externe”. Miercuri, la Berlin, Executivul german a publicat previziunile de creștere pentru acest an și pentru anul următor, scrie Le Figaro.

Guvernul mizează acum pe o creștere modestă a PIB-ului de 0,5% pentru 2026 și 0,9% în 2027, previziuni cu mult sub cele anterioare (1% în 2026, 1,3% în 2027), care fuseseră deja revizuite în jos. În ceea ce privește inflația, aceasta este acum estimată la 2,7% pentru 2026, față de 2,1% anterior.

Iranul nu a luat o decizie finală cu privire la participarea la CM 2026 (responsabil al comitetului olimpic)

ACTUALIZARE 17:50 Iranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la participarea la Cupa Mondială de fotbal 2026, a afirmat joi secretarul general al Comitetului Naţional Olimpic Iranian, Mahdi Alinejad, citat de agenţia Xinhua.



Cu ocazia Jocurilor Asiatice pe Plajă din oraşul chinez Sanya, Alinejad a declarat că această chestiune trebuie decisă de guvern.



"Guvernul iranian nu a luat încă o decizie finală, dar echipa se pregăteşte pentru aceasta", a spus el. "Situaţia noastră este specială deoarece Cupa Mondială va avea loc în Statele Unite. Problema trebuie decisă de guvern, deoarece siguranţa sportivilor este prioritatea principală'', a adăugat oficialul.



Cupa Mondială 2026 va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie în Statele Unite, Canada şi Mexic. Iranul, o forţă tradiţională a fotbalului asiatic, s-a calificat la turneul final şi a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă, toate cele trei meciuri din grupă fiind programate să se joace în Statele Unite.



De la izbucnirea războiului din Iran, participarea echipei la turneu conform programului a rămas incertă.



Conform unei ştiri Associated Press din 16 aprilie, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat că Iranul va participa "cu siguranţă" la Cupa Mondială. Cu toate acestea, Alinejad a spus: "Aceasta a fost ideea lui Infantino. După cum am spus, nu am luat încă o decizie. Sper ca echipa să poată merge la Cupa Mondială şi să participe, dar nu este decizia mea, ci a guvernului."



Agenţia de ştiri iraniană Mehr a indicat pe 19 aprilie că echipa va urma planul staffului tehnic de a organiza cantonamente în pregătirea Cupei Mondiale din 2026 şi a publicat, de asemenea, o listă de 30 de jucători.



Financial Times a relatat pe 22 aprilie că un trimis al preşedintelui american Donald Trump a cerut FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupa Mondială.



Potrivit lui Alinejad, sportul iranian a suferit pierderi grave, deoarece peste 100 de sportivi au murit în război, iar facilităţile sportive din ţară au fost grav avariate, în special Complexul Sportiv Azadi, care a fost construit pentru Jocurile Asiatice din 1974.



În ciuda dificultăţilor, aproape 100 de membri ai delegaţiei sportive iraniene au călătorit prin Turkmenistan înainte de a zbura la Beijing şi apoi de a se transfera la Sanya pentru a participa la cea de-a 6-a ediţie a Jocurilor Asiatice pe Plajă, conform programului.

Dezarmarea Hezbollahului nu se poate realiza peste noapte, spune o deputată libaneză

ACTUALIZARE 17:40 Dezarmarea Hezbollahului, după trei decenii de neglijare instituțională a forțelor armate libaneze, nu se va întâmpla peste noapte, a avertizat deputata independentă libaneză Najat Aoun Saliba. Ea a adăugat că guvernul ia măsurile corecte.

„Va fi foarte dificil să spunem peste noapte că forțele armate libaneze se află acum în prima linie, când acestea nu dispun de resurse sau de personal suficient după 30 de ani în care o miliție a fost consolidată deasupra lor”, a declarat ea pentru Al Jazeera.

Ea a spus că președintele și prim-ministrul Libanului, cu sprijin internațional, solicită resurse, asistență financiară și capacitatea de a demontarea armamentului și rachetelor balistice ale Hezbollah.

„Nu putem da vina pe forțele armate libaneze. Ele fac o treabă excelentă, dar au nevoie de ajutor.”

Referitor la sugestiile că Libanul s-ar putea alătura Acordurilor Abraham ca recompensă pentru dezarmarea Hezbollahului, Saliba a spus: „Libanul își va decide singur soarta.

Libanul face parte din Liga Arabă și nu cred că va face ceva unilateral fără a se consulta cu prietenii săi de acolo. Probabil este prematur să vorbim despre asta.”

Aeroportul din Amsterdam reduce taxele percepute companiilor aeriene, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

ACTUALIZARE 17:35 Aeroportul Schiphol din Amsterdam a anunțat joi că va reduce temporar cu peste 10% taxele aeroportuare percepute companiilor aeriene, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. „Aeroportul ia această măsură deoarece costurile companiilor aeriene au crescut în mod neașteptat și brusc din cauza prețurilor ridicate ale kerosenului”, a explicat aeroportul într-un comunicat.

Reducerea se va aplica numai zborurilor de zi din perioada 27 aprilie 2026 – 31 martie 2027. „Având în vedere în special situația geopolitică actuală, este important să menținem legătura dintre Țările de Jos și restul lumii și să ne asigurăm că zborurile esențiale pot continua să fie asigurate”, a continuat acesta.

Parisul și Londra solicită un plan militar comun pentru asigurarea siguranței navigației în strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 17:30 John Healey, ministrul britanic al Apărării, și Catherine Vautrin, omologul său francez, au solicitat joi responsabililor militari din diferite țări, reuniți la Londra, să elaboreze un plan comun pentru asigurarea siguranței în strâmtoarea Ormuz. Această conferință de „planificare militară” are loc în urma unui summit care a reunit, pe 17 aprilie, la Paris și prin videoconferință, aproximativ cincizeci de participanți, dintre care aproximativ treizeci de șefi de stat și de guvern, scrie Le Monde.

Într-un comunicat, Healey și Vautrin au salutat armistițiul dintre Iran și Statele Unite, a cărui prelungire a fost anunțată marți de președintele american, Donald Trump. „Ne dorim ca acest armistițiu să dureze și să se consolideze, și să conducă la încetarea definitivă a ostilităților. Dar munca noastră nu se va opri aici”, au declarat miniștrii.

Aceștia au precizat că un „grup de planificare operațională” pentru restabilirea libertății de navigație în strâmtoare – practic blocată de la începutul atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului din 28 februarie – a prezentat miercuri un raport, care a servit drept bază pentru conferință.

Misiunea planificatorilor militari reuniți la Londra „constă în transpunerea consensului diplomatic stabilit de lideri în opțiuni militare concrete, cu un plan comun și coordonat menit să garanteze libertatea de navigație în strâmtoare și să susțină un armistițiu durabil”, au afirmat miniștrii.

„Pentru a transforma această dinamică diplomatică în acțiuni concrete, este nevoie de o planificare riguroasă, de discuții sincere și de angajamente ferme din partea națiunilor aliate și partenere, și suntem recunoscători celor care și-au manifestat deja voința de a contribui”, au continuat aceștia. „Suntem încrezători că se pot realiza progrese reale”, au adăugat ei.

Reuniunea are loc la cartierul general interarme permanent de la Northwood, în nord-vestul Londrei.

Prețurile la benzină în SUA cresc pentru prima dată după câteva săptămâni

ACTUALIZARE 17:15 Prețurile la benzină în SUA au crescut pentru prima dată după câteva săptămâni și a ajuns la 04,03 dolari pe galon, potrivit NBC News.

Aceasta după ce, la începutul acestei luni, prețul ajunsese la 4,17 dolari.

De atunci, prețurile au scăzut constant timp de două săptămâni, înainte de a crește ușor astăzi, potrivit datelor clubului auto AAA.

Prețul benzinei în SUA a crescut cu peste 30% de când administrația lui Donald Trump și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, declanșând războiul.

În unele state, printre care California, Hawaii, Nevada, Oregon și Washington, prețurile depășesc sau se apropie de 5 dolari pe galon, fiind cele mai ridicate la nivel național.

Suedia ar putea raționaliza combustibilul, dacă efectele războiului se vor prelungi

ACTUALIZARE 16:50 Suedia ar putea fi nevoită să raționalizeze combustibilul în lunile următoare, în cazul în care efectele războiului din Orientul Mijlociu se vor prelungi, acesta având deja un „impact semnificativ” asupra economiei țării, a declarat joi guvernul, potrivit Le Figaro.

Mai multe detalii, AICI

Prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, a fost stropit cu un lichid roșu la Berlin

ACTUALIZARE 16:35 Prințul moștenitor iranian în exil, Reza Pahlavi, a fost stropit cu un lichid roșu în timp ce părăsea joi clădirea Conferinței de Presă Federale din Berlin, după o conferință de presă.

Pahlavi tocmai criticase recentul acord de încetare a focului între SUA și Iran, susținând că acesta presupune că conducerea Iranului va trece brusc la pragmatism. În timp ce ieșea din clădire, o persoană neidentificată l-ar fi stropit cu ceea ce poliția a descris ca fiind suc de roșii. El nu a fost rănit și a salutat susținătorii înainte de a pleca cu mașina.

Poliția germană l-a reținut pe suspect la fața locului. Autoritățile nu au dezvăluit identitatea persoanei, invocând normele de confidențialitate.

Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, care trăiește în exil de aproape cinci decenii, continuă să se poziționeze ca parte a viitorului politic al Iranului, deși nivelul său de susținere în interiorul țării rămâne neclar.

Discuțiile dintre Israel și Liban nu vor fi deschise accesului pentru presă

ACTUALIZARE 16:30 Negocierile dintre Israel și Liban, care vor avea loc joi seara la Washington, vor fi închise pentru presă, a relatat postul de televiziune Al Jadeed, o schimbare față de runda anterioară de discuții.

Se așteaptă ca Libanul să solicite prelungirea armistițiului temporar din țară, în timp ce Israelul ar urma să insiste ca la următoarele runde de discuții să participe reprezentanți de rang mai înalt.

„Iranul are mari dificultăți în a stabili cine este liderul său!”: Donald Trump a reacționat din nou

ACTUALIZARE 16:20 Locatarul Casei Albe a reacționat din nou pe rețeaua sa Truth Social, declarând într-o postare că: „Iranul are mari dificultăți în a stabili cine este liderul său! Pur și simplu nu au nicio idee!”

„Controlăm în totalitate strâmtoarea Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși de acolo fără acordul marinei americane. Este „închisă ermetic” până când Iranul va fi în măsură să încheie un ACORD!!!”, a adăugat el.

„Iranul se chinuiește din greu să-și dea seama cine îi este liderul! Pur și simplu nu știu! Luptele interne dintre „linia dură”, care a suferit înfrângeri CRUNTE pe câmpul de luptă, și „moderații”, care nu sunt deloc moderați (dar câștigă respect!), sunt o ADEVĂRATĂ NEBUNIE! Avem control total asupra Strâmtorii Ormuz. Nicio navă nu poate intra sau ieși fără aprobarea Marinei Statelor Unite. Este „închisă ermetic”, până când Iranul va fi capabil să încheie o ÎNȚELEGERE!!! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, este postarea președintelui american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a ordonat Marinei SUA să atace navele care amplasează mine în Ormuz

ACTUALIZARE 16.01: Președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat Marinei SUA „să tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în strâmtoarea Ormuz. El a mai spus că dragoarele americane lucrează „la o capacitate triplă” pentru a elimina toate minele.

„Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi (toate navele lor de război, în număr de 159, se află pe fundul mării!), care amplasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Nu trebuie să existe nicio ezitare. În plus, dragoarele noastre de mine curăță strâmtoarea chiar în acest moment. Prin prezenta ordon ca această activitate să continue, dar la un nivel triplat! ”, a scris liderul american pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul Libanului: „Nu putem accepta o așa-zisă zonă tampon”

ACTUALIZARE 15.29: Libanul nu poate semna niciun acord care să nu prevadă „retragerea completă” a forțelor israeliene, a declarat premierul Nawaf Salam înaintea discuțiilor de joi de la Washington, conform Al Jazeera.

„Nu putem accepta o așa-zisă zonă tampon, o prezență israeliană în care persoanelor strămutate din Liban nu li se permite să se întoarcă și în care satele și orașele distruse nu pot fi reconstruite”, a afirmat el într-un interviu acordat Washington Post de la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Intrăm în aceste negocieri convinși că Statele Unite sunt partea care poate exercita o influență asupra Israelului. Rolul lor a fost esențial în încheierea armistițiului și sperăm că vor continua să-și exercite influența asupra Israelului”.

În ceea ce privește dezarmarea grupării Hezbollah, o cerință fundamentală a Israelului și a Occidentului, Salam a afirmat că este vorba de un proces, nu de un eveniment care se produce peste noapte. El a adăugat că Libanul nu face concesii prin simplul fapt că se află la masa negocierilor.

„Nu știu ce putem obține prin negocieri, dar știu ce ne dorim.”

Forțele SUA au interceptat o navă în Oceanul Indian

ACTUALIZARE 14.48: Forțele armate americane au interceptat o navă supusă sancțiunilor care transporta petrol din Iran, a anunțat Departamentul Apărării pe X, conform BBC.

„Forțele armate americane au efectuat o operațiune de interceptare maritimă și o abordare în temeiul dreptului de inspecție la bordul navei fără pavilion M/T Majestic X, supusă sancțiunilor, care transporta petrol din Iran, în Oceanul Indian”, se arată în comunicat.

Departamentul afirmă că armata americană va continua să intercepteze navele suspectate că „oferă sprijin material Iranului”.

Îndemnul Germaniei pentru Iran

ACTUALIZARE 14.40: Guvernul german îndeamnă Iranul să profite de această ocazie pentru a continua negocierile de pace cu Statele Unite, adăugând că Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână deschisă în permanență, conform Times of Israel.

„Guvernul federal salută prelungirea armistițiului dintre Statele Unite și Iran. Aceasta reprezintă o ocazie importantă de a relua negocierile diplomatice la Islamabad, cu scopul de a instaura pacea și de a preveni o escaladare suplimentară a conflictului. Teheranul ar trebui să profite de această ocazie”, se arată într-o declarație.

Pierderile SUA în operațiunea „Epic Fury”

ACTUALIZARE 14.15: În total 13 militari americani au fost ucişi, iar alţi peste 400 de au fost răniţi în Operaţiunea Epic Fury, lansată de către preşedintele american Donald Trump în Iran la 28 februarie, potrivit Sistemului de Analiză a Pierderilor Apărării (Defense Casualty Analysis System, DCAS).

Potrivit DCAS, 271 dintre răniţi sunt militari din Forţele Terestre (US Army), 84 din Forţele navale (US Navy) şi 46 din Forţele Aeroiene (US Air Force). De asemenea, 19 puşcaşi marini din cadrul US Marine Corps au fost răniţi, în total 420.

În total, 349 de bărbaţi şi 47 de femei au fost răniţi în Războiul din Orientul Mijlociu, iar majoritatea sunt subofiţeri.

DCAS înregistrează 13 morţi din cadrul din Forţelor Terestre şi Forţelor Aeriene, în primele zile ale războiului.

La 1 martie, un atac iranian cu dronă la baza Port Shuaiba, în Kuwait, s-a soldat cu şapte morţi, iar alţii au murit după aceea, din cauza rănilor. La 12 martie, prăbuşirea unui avion de realimentare în zbor cu carburant, în Irak, s-a soldat cu şase morţi, membri ai echipajului.

Site-ul american de investigaţii The Intercept, de stânga, scrie că pierderile americane ar putea să fie subestimate.

Un jurnalist relevă diferenţe umitoare în date difuzate de către Pentagon.

La 16 aprilie, la intrarea în vigoare a armistiţiului, bilanţul total al morţilor şi răniţilor era de 385. Luni, el a crescut la 428, după care a scăzut marţi.

Unii experţi consideră aceste pierderi relativ mici având în vedere tipul operaţiunii.

Populaţia americană percepe negativ acest bilanţ, traumatizată în continuare de războaiele din irak şi Afganistan.

Ministrul de Interne al Pakistanului, după o întâlnire cu însarcinata cu afaceri a SUA

ACTUALIZARE 13.07: Ministrul de Interne al Pakistanului, Mohsin Naqvi, a declarat într-un comunicat că speră la „progrese pozitive” din partea Iranului, în urma unei întâlniri cu Natalie Baker, însărcinată cu afaceri a Statelor Unite, conform Times of Israel.

Întâlnirea, care a avut loc în Islamabad, capitala Pakistanului, a inclus discuții privind eforturile diplomatice legate de a doua rundă de negocieri pentru încetarea focului dintre SUA și Iran, care a fost amânată după ce Teheranul nu a confirmat că va trimite o delegație.

Naqvi afirmă că prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir depun eforturi „la toate nivelurile” pentru a sprijini o soluționare pașnică și speră că toate părțile vor acorda o șansă diplomației.

Naqvi îl laudă pe președintele american Donald Trump pentru prelungirea armistițiului, calificând această măsură drept un pas binevenit către dezamorsarea conflictului.

Baker a apreciat „rolul constructiv” al Pakistanului în promovarea păcii, se arată în comunicat.

Șeful AIE: „Am pierdut 13 milioane de barili de petrol pe zi”

ACTUALIZARE 12.50: Lumea se confruntă cu cea mai mare amenințare la adresa securității energetice din istorie, potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol.

„Vom asista la o scădere a cererii ca urmare a creșterii prețurilor și, în unele cazuri, ca urmare a unor măsuri pe care guvernele le iau sau le vor lua” pentru a face față crizei energetice, a declarat el pentru agenția de știri Reuters.

În ceea ce privește impactul războiului din Iran asupra crizei energetice, Birol a afirmat: „Până în prezent, am pierdut 13 milioane de barili de petrol pe zi”.

Iranul a încasat primele venituri din taxele de trecere impuse în Ormuz

ACTUALIZARE 12.00: Un înalt oficial al parlamentului iranian a declarat că Teheranul a încasat primele venituri provenite din taxele de trecere pe care le-a impus în strâmtoarea strategică Ormuz, în contextul conflictului său cu Statele Unite și Israelul, conform Times of Israel.

„Primele venituri obținute din taxele de trecere prin Strâmtoarea Ormuz au fost depuse în contul Băncii Centrale”, a declarat vicepreședintele parlamentului, Hamidreza Hajibabaei, potrivit agenției de știri Tasnim.

Alte mijloace de informare în masă iraniene au preluat aceeași declarație, fără a oferi detalii suplimentare.

Trump susține că vrea un „acord avantajos” cu Iranul

ACTUALIZARE 10.50: Fox News relatează că președintele american Donașd Trump i-a spus prezentatoarei Martha MacCallum că nu există „nicio presiune de timp” în ceea ce privește prelungirea armistițiului cu Iranul, conform BBC.

Potrivit lui MacCallum, Trump i-a spus miercuri, într-o convorbire telefonică, că „nu se grăbește” să pună capăt conflictului și că dorește un „acord avantajos”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că negocierile „sunt în curs”, iar Trump „și-a exprimat foarte clar limitele” față de iranieni, cerându-le să predea Statelor Unite uraniul îmbogățit pe care îl dețin.

Leavitt a adăugat că Washingtonul „așteaptă un răspuns din partea regimului iranian”, care, potrivit acesteia, „nu poate transmite încă un mesaj unitar, motiv pentru care președintele a decis să prelungească armistițiul”.

Israelul susține că a arestat un luptător al Forței Radwan

ACTUALIZARE 09.46: Armata israeliană afirmă că soldații din Brigada 300 – o unitate subordonată Diviziei 146 – au arestat un luptător aparținând Forței Radwan, unitatea de elită a Hezbollah, în sudul Libanului, relatează Al Jazeera.

Într-o postare recentă pe X, s-a menționat că unitatea militară a identificat un luptător care intenționa să lanseze un atac împotriva forțelor israeliene, dar, la scurt timp după ce a fost identificat, acesta s-a predat și a fost arestat, fiind apoi transferat pentru a fi interogat la una dintre unitățile de informații militare ale Israelului.

Sursa citată nu a putut verifica în mod independent informația.

Armata SUA a interceptat petroliere iraniene în apele asiatice

ACTUALIZARE 09.38: Armata SUA a interceptat cel puţin trei petroliere sub pavilion iranian în apele asiatice şi le redirecţionează de la poziţiile lor din apropierea Indiei, Malaeziei şi Sri Lankăi, au declarat surse din domeniul transportului maritim şi al securităţii, citate de Reuters.

Forţele americane au capturat în ultimele zile o navă cargo iraniană şi un petrolier. Iranul a declarat că a capturat miercuri două nave container care încercau să iasă din Golf prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a deschis focul asupra acestora şi asupra unei alte nave - primele capturi de la începutul războiului.

SUA au deviat în ultimele zile cel puţin alte trei petroliere sub pavilion iranian, potrivit a două surse din transportul maritim din SUA şi India şi a două surse occidentale din domeniul securităţii maritime, care au discutat cu Reuters.

Armata SUA nu a răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii privind interceptările.

Una dintre nave era superpetrolierul „Deep Sea”, sub pavilion iranian, încărcat parţial cu ţiţei şi văzut ultima dată în urmă cu o săptămână în largul Malaeziei, potrivit surselor şi datelor de urmărire de pe platforma MarineTraffic.

Petrolierul „Sevin”, sub pavilion iranian, cu o capacitate maximă de 1 milion de barili şi încărcat în proporţie de 65%, a fost de asemenea interceptat. Nava a fost observată ultima dată în largul Malaeziei acum o lună, conform datelor de urmărire.

Superpetrolierul „Dorena”, sub pavilion iranian, încărcat complet cu 2 milioane de barili de ţiţei, a fost de asemenea interceptat şi fusese văzut ultima dată în largul coastei sudice a Indiei în urmă cu trei zile.

Comandamentul Central al SUA a anunţat miercuri, într-o postare pe X, că „Dorena” se află sub escorta unui distrugător al Marinei SUA în Oceanul Indian, după ce ar fi încercat să încalce blocada.

Forţele americane ar fi putut intercepta şi petrolierul „Derya”, au declarat surse din transportul maritim. Nava nu a reuşit să descarce ţiţei iranian în India înainte de expirarea unei derogări americane privind achiziţiile de petrol iranian, duminică. Aceasta a fost văzută ultima dată în largul coastei vestice a Indiei vineri.

Comandamentul Central al SUA a declarat că, de la începutul blocadei asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene, forţele americane au ordonat ca 29 de nave să se întoarcă sau să revină în port.

Armata SUA nu a publicat o listă completă a navelor interceptate şi nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind „Derya” şi „Deep Sea”.

O a treia sursă din domeniul securităţii maritime a declarat că armata americană încearcă să vizeze nave iraniene în afara Strâmtorii Ormuz, în ape deschise, pentru a evita riscurile reprezentate de minele marine în timpul operaţiunilor.

Șeful diplomației iraniene: Agresiunea SUA și Israelul „este sursa principală a nesiguranței” în Golful Persic și Ormuz

ACTUALIZARE 09.22: Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, afirmă că agresiunea Statelor Unite și a Israelului este „sursa principală a nesiguranței” în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, conform BBC.

O serie de postări publicate pe X de către guvernul iranian arată că Abbas Araghchi s-a întâlnit la Teheran cu trimisul special al Coreei de Sud, Chung Byung-ha, ministrul de externe iranian îndemnând țările să „adopte o poziție clară și fermă în condamnarea acestor atacuri”.

Potrivit sursei citate, Araghchi a afirmat că Iranul a luat măsuri în conformitate cu dreptul internațional pentru a-și apăra securitatea și interesele, adăugând că responsabilitatea pentru consecințe „le revine agresorilor”.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a susținut că a atacat trei nave în strâmtoare – capturând două dintre ele – după ce a promis represalii pentru interceptarea de către SUA a unui cargobot sub pavilion iranian.

Libanul acuză Israelul de crime de război

ACTUALIZARE 09.17: Prim-ministrul Libanului a acuzat Israelul de crime de război, după ce oficialii au declarat că atacurile aeriene israeliene au ucis-o pe jurnalista Amal Khalil și au rănit un alt jurnalist în sudul Libanului, miercuri, conform BBC.

Acuzația vine în contextul în care Israelul și Libanul se pregătesc să desfășoare astăzi, la Washington, o a doua rundă de negocieri.

Oficialii libanezi afirmă că Khalil și Zeinab Faraj au fost vizați în mod deliberat în timp ce căutau adăpost într-o casă, după ce un prim atac aerian a lovit vehiculul din fața lor, ucigând doi bărbați.

Oficialii au acuzat, de asemenea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) că au vizat intenționat o ambulanță marcată în timp ce aceasta încerca să ajungă la jurnaliști în satul Tayri.

Khalil, în vârstă de 43 de ani, lucra pentru ziarul libanez Al-Akhbar. Ea și Faraj, un fotograf independent, călătoreau împreună. Oficialii nu au dezvăluit identitatea celor doi bărbați care au murit.

Armata israeliană (IDF) a negat că ar fi împiedicat echipele de salvare să ajungă în zonă și a afirmat că nu a vizat jurnaliștii.

Pentagonul: Operațiunea de deminare a Strâmtorii Ormuz ar putea dura 6 luni

ACTUALIZARE 09.15: Pentru a curăța complet Strâmtoarea Ormuz de minele amplasate de armata iraniană ar putea fi nevoie de șase luni, iar o astfel de operațiune este puțin probabil să fie desfășurată până la încheierea războiului dintre SUA și Iran, a informat Pentagonul Congresul — o evaluare care înseamnă că impactul economic al conflictului s-ar putea prelungi până la sfârșitul acestui an sau chiar mai departe, relatează Washington Post. Detalii aici.

Cu cât a scumpit criza din Golf biletele de avion

ACTUALIZARE 09.13: Lufthansa va anula 20.000 de zboruri pe distanțe scurte până în octombrie. Va afecta cel mai aglomerat sezon, cel de vară. Compania face acest lucru pentru a economisi kerosen. Criza din Golf a scumpit biletele de avion, însă s-au vehiculat cifre exagerate. În medie, cursele în Europa s-au majorat cu mai puțin de 30 de euro. Sumele mai mari apar la zboruri intercontinentale. Criza este însă în derulare, ea chiar se poate accentua și scumpirile acestea ar putea fi doar un început. Va depinde și de cum va fi cererea în această vară. Detalii aici.

Piețele energetice globale sunt la un pas de dezastru

ACTUALIZARE 09.12: Pagubele produse de închiderea Strâmtorii Ormuz sunt însemnate – lumea a pierdut deja o cantitate de petrol egală cu aproape 2% din producția de anul trecut. Fără o redeschidere a acestei rute maritime, costurile vor exploda, ceea ce ar putea duce la blocarea completă a sistemului global de aprovizionare cu combustibil, potrivit unei analize The Economist care arată cât de aproape ne aflăm de o catastrofă energetică. Detalii aici.

Negocieri Israel - Liban sunt așteptate la Washington DC

ACTUALIZARE 08.06: Israelul și Libanul urmează să organizeze joi, la Washington DC, o a doua rundă de negocieri, în contextul discuțiilor în curs privind prelungirea actualului armistițiu de 10 zile, relatează BBC.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, afirmă că negocierile la nivel de ambasadori se „bazează pe încetarea completă a agresiunilor israeliene, retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile libaneze, eliberarea prizonierilor, desfășurarea armatei la frontierele internaționale și începerea reconstrucției a ceea ce a fost distrus în timpul acestui război”.

Prima rundă de negocieri a dus la un armistițiu temporar de 10 zile, care a început pe 16 aprilie.

Știrea inițială: Președintele Iranului și principalul său negociator au cerut încetarea blocadei americane asupra navelor și porturilor iraniene, pe care o consideră principalul obstacol în calea unui acord. Aceștia au enumerat motivele pentru care negocierile sunt în impas și au avertizat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este „imposibilă” atât timp cât măsurile impuse de SUA rămân în vigoare.

De cealaltă parte, Casa Albă susține că blocada „de succes” „strangulează” economia Iranului, chiar și în contextul armistițiului, și insistă că așteaptă o propunere „unitară” din partea liderilor de la Teheran pentru a avansa negocierile.

În paralel, creșterea accentuată a prețurilor la combustibilul pentru avioane, determinată de război, a dat peste cap industria aviatică globală, obligând companiile aeriene să reducă zborurile, să majoreze tarifele și să introducă taxe suplimentare.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut în ultimele săptămâni de la 85 - 90 de dolari pe baril la 150 - 200 de dolari pe baril. Anita Mendiratta, consilier global în aviație și turism, a explicat pentru Al Jazeera cât timp poate susține industria această situație.

„Răspunsul la întrebarea cât timp depinde foarte mult de regiunea în care este pusă”, a spus ea, subliniind că anumite zone se apropie de sezonul de vârf al călătoriilor de vară, când cererea pentru zboruri pe distanțe scurte, medii și lungi este foarte ridicată.

Mendiratta a evidențiat anunțul „surprinzător” al companiei Lufthansa, care va elimina 20.000 de zboruri pe distanțe scurte din program până în octombrie, echivalentul a aproximativ 40.000 de tone de combustibil pentru avioane.

„Totul ține de modul în care companiile aeriene își calculează decizia de a anula zboruri sau de a le scoate temporar din program, atunci când se confruntă cu o situație în care o resursă esențială, precum combustibilul pentru avioane, este foarte limitată”, a declarat ea. „Chiar și înainte de criză, combustibilul pentru avioane reprezenta 30% din costurile de operare ale unui avion, deci afecta deja puternic marjele. Când prețul combustibilului se dublează din cauza conflictului, devine pur și simplu imposibil pentru multe companii aeriene să mențină toate aeronavele în aer, însă sunt retrase doar unele dintre ele.”

Editor : A.M.G. | M.I. | M.C