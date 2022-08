Atacuri cu rachete lansate de armata rusă noaptea precedentă și joi dimineață asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca mărime, Harkov, au ucis cel puțin opt persoane și au rănit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune că războiul se află într-un „blocaj strategic” pentru ruși și că aceștia au avansat puțin pe linia frontului. Ministerul ucrainean de apărare a transmis că forțele ruse mutau aeronave în alte locații din Crimeea departe de raza de atac a forțelor Kievului, ca urmare a recentelor lovituri din peninsulă. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a ajuns la Liov pentru discuții cu Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Noile „arme minune” ale armatei lui Putin: Un câine-robot „ninja” fabricat în China și un camion fără șofer

ACTUALIZARE 10:00 Un „câine-robot” cu un lansator de grenade antitanc în spinare este una dintre „revelațiile” expoziției de armament „Armata 2022”, organizată în aceste zile la Moscova, ocazie cu care dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că „Rusia are cel mai modern armament”. Câinele-robot este „îmbrăcat” într-un costum negru și are inclusiv o „cagulă” similară luptătorilor ninja. În realitate, rolul acestui „costum tactic” este de a masca exoscheletul unui robot bionic produs în China, care poate fi cumpărat de pe AliExpress (serviciu de comerț online al companiei chineze AliBaba) cu puțin peste 3.700 de dolari, conform publicației The Drive.

Publicația notează că atât autoritățile de la Moscova cât și companiile de armament rusești au o veritabilă „tradiție” în privința exagerărilor referitoare la capacitățile și performanțele reale ale sistemelor de armament ale Rusiei.

Câinele-robot al armatei ruse seamănă cu unul produs de China și care poate fi cumpărat de pe site-ul AliExpress cu aproape 3.700 de dolari. Foto: Captură Twitter/Rob Lee

Citește continuarea AICI

Un fost parașutist rus a expus „putregaiul” invaziei din Ucraina: „Nu văd dreptate. De ce avem nevoie de acest război?”

ACTUALIZARE 09:50 Pavel Filatiev, un fost parașutist rus care a luptat în Ucraina, a expus „putregaiul” invaziei într-un document de 141 de pagini postat pe Vkontakte, echivalentul rusesc al Facebook. Știa care vor fi consecințele. A înțeles că riscă închisoarea, că va fi numit trădător și va fi ocolit de foștii săi camarazi de arme. Mama lui îl îndemnase să fugă din Rusia cât mai putea. Dar și-a asumat riscul, relatează The Guardian.

„Nu văd dreptate în acest război. Nu văd adevărul aici”, a spus el, în primul interviu față în față cu un jurnalist de când s-a întors din războiul din Ucraina. „Nu mi-e frică să lupt în război.

Dar trebuie să simt că există dreptate, să înțeleg că ceea ce fac este corect. Și cred că totul eșuează nu numai pentru că guvernul a furat totul, ci pentru că noi, rușii, nu simțim că ceea ce facem este corect”, spune el.

Militari ruși în Ucraina. Foto: Profimedia Images

În urmă cu două săptămâni, Filatiev a publicat o „bombă” de 141 de pagini pe Vkontakte: o descriere de zi cu zi a modului în care unitatea sa de parașutisti a fost trimisă în Ucraina, a intrat în Herson și a capturat portul, iar apoi a stat sub focul puternic de artilerie timp de mai bine de o lună, lângă Nikolaev, cum a fost rănit și evacuat cu o infecție oculară. Atunci era deja convins că trebuie să expună putregaiul din miezul invaziei ruse din Ucraina.

Citește continuarea AICI

8 oameni morți și peste 30 răniți într-un nou atac al rușilor în Harkov

ACTUALIZARE 09:40 Un atac cu rachetă lansat de armata rusă în Harkov a ucis cel puțin șapte persoane și a rănit alte 16, spun serviciile de urgență ale statului ucrainean, conform The Guardian.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că un bloc de apartamente a fost „distrus total...Nu vom ierta, ne vom răzbuna”.

Imaginile cu salvatorii care caută prin dărâmături au fost distribuite de serviciile de urgență.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Azi-dimineață, un alt atac a fost raportat asupra al doilea celui mai mare oraș ucrainean.

Potrivit presei locale, o persoană a fost ucisă iar alți 18 au fost răniți.

Kiev Independent citează guvernatorul regional al Harkovului, Oleg Siniehubov, care spune că forțele rusești au lansat rachete asupra Harkov azi-noapte.

Situat la aproximativ 40 de kilometri de graniţa cu Rusia în nord-estul Ucrainei, oraşul Harkov este atacat în mod constant de armata rusă încă de la începutul invaziei, la sfârşitul lunii februarie, dar trupele ruseşti nu au reuşit niciodată să preia controlul asupra oraşului, transmite Agerpres.

Sute de civili au fost ucişi în regiunea Harkov de la începutul războiului, potrivit autorităţilor locale. Forţele ruseşti îşi concentrează în prezent ofensiva în estul şi sudul Ucrainei.

Războiul este într-un „blocaj strategic” (consilier prezidențial)

ACTUALIZARE 09:20 Războiul Rusiei asupra Ucrainei a ajuns la un „blocaj strategic”, spune un consilier ucrainean prezidențial de rang înalt.

„Forțele ruse au avansat doar puțin iar în unele cazuri am avansat noi începând de luna trecută”, a transmis prin mesaj video Oleksi Arestovici. Ceea ce vedem este un «blocaj strategic»”.

Forțele Kievului au declarat joi că au contracarat un atac al rușilor în regiunea Herson din sud.

„Mizele Federației Ruse în acest război au crescut”, a adăugat Arestovici.

Ministerul ucrainean de apărare a transmis că forțele ruse mutau aeronave în alte locații din Crimeea departe de raza de atac a forțelor ucrainene, ca urmare a recentelor lovituri din peninsulă.

„Rușii își mută de urgență avioanele și elicopterele adânc în peninsula și către aerodromurile Federației Ruse ca urmare a atacurilor recente din Crimeea”, a afirmat ministerul într-o informare de noaptea trecută.

„Ocupanții iau măsuri pentru a transfera parțial echipamentul de aviație de pe bazele aeriene aflate pe poziții avansate în Crimeea către bazele de rezervă și pe aerodromurile permanente de pe teritoriul Federației Ruse”, a adăugat sursa.

Zelenski cere Moscovei să predea controlul centralei nucleare Zaporojie

ACTUALIZARE 09:00 Volodimir Zelenski i-a cerut din nou Moscovei să repună imediat centrala nucleară de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei, înaintea discuţiilor cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, informează joi dpa.

„Armata rusă trebuie să se retragă de pe teritoriul centralei nucleare şi al tuturor zonelor învecinate şi să-şi retragă echipamentul militar de la centrală”, a menţionat Zelenski pe Telegram. „Acest lucru trebuie să aibă loc fără niciun fel de condiţionări şi cât mai repede posibil”, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, diplomaţi şi oameni de ştiinţă ucraineni, precum şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) lucrează în vederea trimiterii unei misiuni a AIEA la centrală.

„Doar transparenţa absolută şi o situaţie aflată sub control la şi lângă centrala nucleară din Zaporojie poate garanta statului ucrainean, comunităţii internaţionale şi AIEA revenirea la o siguranţă nucleară normală”, a mai spus preşedintele ucrainean.

Întâlnire Zelenski, Guterres și Erdogan, la Liov

ACTUALIZARE 08:30 Vizita unei misiuni a AIEA la centrala nucleară de la Zaporojie va fi unul dintre subiectele ce vor fi discutate în timpul unei întrevederi între Zelenski, Guterres şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, ce va avea loc joi în oraşul Liov din vestul Ucrainei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderii vor analiza acordul de export de cereale susținut de ONU și vor discuta „nevoia pentru o soluție politică la acest conflict”, transmite The Guardian.

Vineri, secretarul general al ONU va vizita portul Odesa, unde exporturile cu cereale au fost reluate.

Sâmbătă, oficialul ONU va vizita Centrul Comun de Coordonare din Istanbul, care este format din oficiali ruși, ucraineni, turci și din partea ONU, ce supraveghează exporturile de cereale și îngrășăminte din Ucraina pe Marea Neagră.

Câteva dintre cele mai importante informații din ziua precedentă:

Ucraina anunţă că a distrus o bază militară rusească în regiunea Herson.

NATO cere o inspecţie „urgentă” la centrala nucleară de la Zaporojie.

Rusia estimează că prețul de export al gazelor va fi mai mult decât dublu în 2022.

Ucrainenii spun că 12 ocupanți ruși au fost uciși într-un atac asupra unei baze din orașul ocupat Nova Kakhovka.

Consilierul prezidențial Podolyak a spus că podul lui Putin din Crimeea este construit ilegal.

Rusia încearcă să recruteze mercenari din Asia Centrală.

Editor : A.C.