Război între Meta și TikTok: reclamele platformei chineze, interzise în SUA și alte șase țări

Meta, compania care deţine Facebook şi Instagram, a interzis reclamele pentru TikTok şi alte servicii ale grupului chinez ByteDance în Statele Unite şi alte şase ţări. Decizia intensifică rivalitatea dintre cele două companii, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Interdicţia se aplică în Statele Unite, Canada, Egipt, Indonezia, Japonia, Thailanda şi Vietnam. Măsura vizează atât reclamele publicate direct de ByteDance, compania-mamă a TikTok, cât şi campaniile altor terţi care conţin linkuri către TikTok sau alte servicii ale grupului chinez în ţările respective.

„Nu suntem obligaţi să difuzăm reclame ale unui concurent al cărui obiectiv este să atragă utilizatorii în afara aplicaţiilor noastre”, a transmis Meta.

Compania susţine că refuzul de a promova serviciile unui concurent este o practică obişnuită în numeroase industrii. Meta a adăugat că va continua să concureze prin calitatea produselor sale şi prin experienţa oferită utilizatorilor.

Decizia marchează o nouă etapă în competiţia dintre Meta şi ByteDance, în condițiile în care TikTok a devenit unul dintre principalii adversari ai Facebook şi Instagram în atragerea utilizatorilor, a creatorilor de conţinut şi a bugetelor de publicitate.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul TikTok, platforma nu permite linkuri care deschid direct alte aplicaţii de socializare sau care permit autentificarea utilizatorilor în acestea. Utilizatorii pot include însă în profilurile lor linkuri către versiunile web ale platformelor concurente.

Decizia Meta vine şi pe fondul disputelor dintre marile platforme privind protecţia minorilor în mediul online.

În august, Meta a cerut TikTok şi YouTube să adopte măsuri similare celor asumate de compania americană în cadrul unui acord de până la 18 miliarde de dolari cu statele americane. Acesta vizează soluţionarea acuzaţiilor potrivit cărora reţelele sociale ar avea efecte negative asupra copiilor.

Printre măsurile prevăzute se numără limitarea timpului petrecut zilnic de minori pe Facebook şi Instagram, restricţionarea accesului pe timpul nopţii şi consolidarea mecanismelor de blocare a accesului copiilor la conţinut cu restricţii de vârstă.

TikTok nu a comentat public solicitările Meta. În septembrie, însă, compania a încheiat un acord cu statul Alabama, prin care s-a angajat să introducă noi limite de utilizare şi să îmbunătăţească verificarea vârstei utilizatorilor. Acordul a soluţionat acuzaţii potrivit cărora platforma ar fi pus în pericol copiii şi ar fi indus în eroare consumatorii în privinţa siguranţei serviciului.

În prezent, TikTok operează în Statele Unite printr-o societate mixtă deţinută majoritar de investitori americani. Acordul care a dus la crearea acestei structuri a urmărit protejarea datelor utilizatorilor şi evitarea interzicerii aplicaţiei, care are peste 200 de milioane de utilizatori în SUA.

Informaţia privind interdicţia impusă de Meta a fost relatată iniţial de Bloomberg News.

Editor : A.P.