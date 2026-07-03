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Război pe baclava. Turcia sesizează UNESCO în legătură cu disputa culinară cu Grecia

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turkish baklava made with nuts and honey in a dessert display
Baclava turcească, făcută cu nucă și fistic. Foto: Profimedia
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Din articol
O rivalitate dulce care durează de zeci de ani Mai mult decât un simplu desert

Rivalitatea culinară veche dintre Turcia și Grecia cu privire la originile baclavalei ajunge pe scena internațională. Ankara a depus o cerere oficială la UNESCO pentru recunoașterea acestui desert celebru ca parte a patrimoniului său cultural național, scrie Greek Reporter.

Cererea, care solicită înscrierea oficială a desertului sub denumirea de „Baklava”, va fi evaluată în cursul acestui an, în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, care va avea loc la Xiamen, în China.

O rivalitate dulce care durează de zeci de ani

Această inițiativă reprezintă cea mai recentă escaladare a unei dezbateri care durează de zeci de ani cu privire la cine deține cu adevărat drepturile asupra acestui desert:

  • Pretenția Greciei: Susținătorii afirmă că rădăcinile produsului de patiserie sunt anterioare epocii otomane, indicându-l ca o moștenire a Imperiului Bizantin și promovându-l adesea pe plan internațional sub denumirea de „baklava grecească”.
  • Pretenția Turciei: Istoricii contraargumentează că desertul modern a fost perfecționat în bucătăriile imperiale ale Imperiului Otoman, mai precis în timpul domniei sultanului Mehmed al II-lea (Mehmed Cuceritorul), unde a devenit un element de bază al ceremoniilor de la palatul regal.

Mai mult decât un simplu desert

Deși înscrierile în patrimoniul UNESCO sunt menite să protejeze tradițiile vii, mai degrabă decât să acorde drepturi exclusive de proprietate, miza simbolică este incredibil de mare. O candidatură încununată de succes poate stimula semnificativ turismul unei națiuni, imaginea sa la nivel global și mândria culturală.

Ankara este foarte încrezătoare în victorie, susținută de o importantă victorie diplomatică culinară din 2013. Atunci, „Baklava din Gaziantep”, din orașul din sud-est cunoscut în limba kurdă sub numele de Dilok, a devenit primul produs din Turcia care a obținut statutul de Indicație Geografică Protejată (IGP) al Uniunii Europene.

Toate privirile vor fi îndreptate către decizia comitetului de la sfârșitul anului, care va adăuga cu siguranță un nou capitol la cea mai delicioasă dispută geopolitică din estul Mediteranei.

Indiferent de controversele istorice, rămâne faptul că baklava este un desert tradițional delicios, alcătuit din straturi de foietaj crocant, de un maro-auriu, umplut cu nuci tocate și garnisit cu sirop cu aromă de lămâie… O adevărată încântare!

Editor : M.C

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