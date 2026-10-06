António Guterres se apropie de sfârșitul mandatului său de zece ani în funcția de secretar general al ONU, cu o încredere publică scăzută în Ucraina, o dispută acerbă cu Israelul și un Consiliu de Securitate care rămâne vulnerabil la obstrucționarea din partea guvernelor pe care ar trebui să le tragă la răspundere.

Mandatul său a adus realizări concrete, inclusiv un acord care a redeschis porturile ucrainene pentru exporturile de cereale în timpul invaziei rusești. Însă relațiile sale cu Moscova și disputele legate de poziția sa în privința Gazei au accentuat întrebările cu privire la modul în care își folosește autoritatea de care dispune, scrie Kyiv Post.

Următorul secretar general va moșteni aceste dispute și aceleași constrângeri instituționale, fiind nevoit să satisfacă Moscova pentru a evita un veto rus.

În iunie 2016, predecesorul său, Ban Ki-moon, a provocat o reacție furioasă din partea ambasadorului Ucrainei la ONU după ce a subliniat rolul Rusiei în încheierea conflictelor din Ucraina și Siria și în apărarea drepturilor omului. Ban a susținut integritatea teritorială a Ucrainei, dar a continuat să caute cooperarea Moscovei.

Guterres a moștenit această abordare. În timpul unei vizite în Rusia din mai 2021, i-a mulțumit lui Putin pentru sprijinul acordat de Rusia ONU și a căutat o cooperare mai strânsă, inclusiv în domeniul drepturilor omului. Rusia ocupase deja Crimeea de șapte ani.

Guterres a menținut sprijinul ONU pentru integritatea teritorială a Ucrainei, iar rapoartele emise sub numele său au documentat abuzurile din Crimeea ocupată. Cu toate acestea, diplomația sa publică a continuat să prezinte Moscova ca pe un partener a cărui cooperare ar trebui cultivată.

Vizita sa din octombrie 2024 la summitul BRICS de la Kazan a intensificat în mod special furia ucraineană. Kievul a pus în contrast acceptarea invitației lui Putin cu absența sa de la summitul de pace din Elveția din luna iunie a acelui an. Putin făcea deja obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Relatarea ONU privind întâlnirea menționează că Guterres a reiterat faptul că invazia a încălcat Carta ONU și dreptul internațional. Această obiecție nu a anulat recunoașterea diplomatică transmisă prin prezența sa.

Neîncrederea față de ONU se extinde și dincolo de prezența la summituri. Într-un reportaj din 2022 al Kyiv Post privind tratamentul aplicat personalului ucrainean, un fost angajat al Organizației Internaționale pentru Migrație, afiliată ONU, a afirmat că colegii internaționali au plecat înainte de invazie, în timp ce personalul local nu a beneficiat de măsuri adecvate de evacuare.

Într-un interviu separat acordat Kyiv Post, Sergii Kislytsia, pe atunci ambasadorul Ucrainei la ONU, a criticat inconsistențele din cadrul Secretariatului, afirmând că unii funcționari au oferit propriile interpretări ale agresiunii, în loc să urmeze poziția Adunării Generale. Acestea erau acuzații privind managementul și disciplina instituțională, domenii în care Secretariatul poartă responsabilitatea, indiferent de dreptul de veto al Rusiei.

Un sondaj din noiembrie 2025 comandat de New Europe Center ilustrează poziția lui Guterres în Ucraina: aproximativ unul din patru respondenți avea încredere în el, în timp ce mai mult de jumătate nu aveau încredere în el. Sondajul telefonic realizat pe un eșantion de 1.000 de respondenți a înregistrat un nivel de încredere de 25,1% și unul de neîncredere de 56,7%.

Gaza a demonstrat că poate folosi funcția cu fermitate

Răspunsul lui Guterres la războiul dintre Israel și Hamas a demonstrat disponibilitatea sa de a folosi puterile oficiale ale funcției pentru a exercita presiuni în vederea luării de măsuri.

Pe 6 decembrie 2023, el a invocat articolul 99 din Carta ONU pentru prima dată în mandatul său, atrăgând în mod oficial atenția Consiliului de Securitate asupra pericolului reprezentat de războiul din Gaza. El a insistat pentru un armistițiu umanitar și a avertizat că protecția civililor și livrarea ajutoarelor se prăbușeau. El nu invocase oficial această prevedere în cazul Ucrainei.

Limbajul său a declanșat, de asemenea, o confruntare cu Israelul. La o ședință a Consiliului de Securitate din octombrie 2023, Guterres a afirmat că atacurile Hamas „nu au avut loc în vid”, invocând experiența palestinienilor cu privire la presupusa ocupație, în ciuda respingerii lor, documentate istoric, a propunerilor pentru o soluție cu două state.

Au apărut întrebări cu privire la judecata sa și în timpul controversei legate de Francesca Albanese, raportorul special independent al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate. Albanese a fost criticată pentru că a descris acuzațiile de „violuri în masă” din timpul atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 drept invenții și pentru că a apărat Hamas ca fiind „o forță politică”.

Deși raportorii independenți nu raportează direct lui Guterres, purtătorul său de cuvânt a luat apărarea acesteia împotriva sancțiunilor impuse de SUA în iulie 2025, calificând sancțiunile împotriva raportorilor speciali drept un precedent periculos.

Totuși, în ciuda implicării profunde în războiul din Gaza, intervenția lui Guterres a scos la iveală și limitele autorității sale: la două zile după ce a invocat articolul 99, SUA au exercitat dreptul de veto asupra unei rezoluții care solicita un armistițiu umanitar imediat.

Diplomația sa a dat totuși rezultate

Cea mai puternică contrapondere la o evaluare în întregime negativă o reprezintă Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, negociată de ONU și Turcia în iulie 2022.

Înainte ca Rusia să se retragă un an mai târziu, acordul a permis exportul a peste 32 de milioane de tone metrice (35 de milioane de tone americane) de cereale și alte produse alimentare către 45 de țări. Acesta a restabilit o piață de desfacere pentru agricultura ucraineană și a contribuit la stabilizarea piețelor alimentare internaționale.

Acordul depindea de cooperarea Rusiei. Când Moscova s-a retras în iulie 2023, Guterres nu a putut să o oblige să mențină acordul.

Au avut loc și reforme administrative.

În 2019, ONU a creat noi departamente de management și de sprijin operațional și a delegat mai multă autoritate managerilor. Aceste schimbări nu au rezolvat problema centrală a Consiliului de Securitate: membrii permanenți pot bloca deciziile substanțiale chiar și atunci când propria lor conduită este pusă în discuție.

Locul Rusiei este o responsabilitate a statelor membre

Ocuparea în continuare de către Rusia a locului Uniunii Sovietice în Consiliul de Securitate rămâne contestată de Ucraina.

Conform registrului de membri al ONU, Boris Elțîn a notificat organizația în decembrie 1991 că Rusia va continua calitatea de membru a Uniunii Sovietice, inclusiv locul său permanent.

În interviul său din 2022 acordat Kyiv Post, Kislytsia a susținut că Moscova a ocolit procedurile necesare de admitere. El a recunoscut, de asemenea, că nici măcar cei mai apropiați aliați ai Ucrainei nu erau pregătiți să accepte acest argument.

Contestarea nu a dus la excluderea Rusiei.

Rezolvarea acestei chestiuni ține de competența guvernelor care acționează prin intermediul instituțiilor ONU, și nu reprezintă o decizie administrativă pe care secretarul general o poate impune.

Aceeași distincție se aplică și reformei Consiliului de Securitate. Conform articolului 108, modificările aduse Cartei necesită adoptarea de către două treimi din Adunarea Generală și ratificarea de către două treimi din membrii ONU, inclusiv toți cei cinci membri permanenți ai Consiliului.

Pactul pentru Viitor al ONU din 2024 a reînnoit angajamentele privind reforma Consiliului. Acesta nu a eliminat dreptul de veto al Rusiei sau cerința ca membrii permanenți să ratifice modificările aduse Cartei. Așa cum a susținut Kyiv Post în 2022, apelurile la reformă s-au ciocnit în repetate rânduri cu capacitatea Moscovei de a bloca acțiunile îndreptate împotriva sa.

Ce s-a întâmplat cu secretarii generali mai asertivi?

În același interviu din 2022, Kislitsia l-a descris pe titularul funcției ca fiind „mai mult secretar decât general”. El a contrastat acest rol limitat cu disponibilitatea lui Dag Hammarskjöld de a se confrunta cu Moscova.

Hammarskjöld a murit într-un accident de avion în septembrie 1961, în timp ce încerca să negocieze încetarea luptelor în Congo. Circumstanțele rămân nerezolvate. Kislitsia a refuzat în mod explicit să afirme că acesta a fost asasinat, întrucât argumentul său mai amplu se referea la rezistența cu care se confruntă un secretar general ferm din partea statelor puternice.

De asemenea, i-a recunoscut meritul lui Kofi Annan, unul dintre cei mai populari șefi ai ONU, pentru îndeplinirea eficientă a mandatului său, subliniind totodată că membrii permanenți au limitat chiar și activitatea secretarilor generali de succes.

Ce își dorește publicul de la următorul șef

Un nou sondaj al Fundației ONU sugerează că respondenții își doresc mai mult decât o administrație competentă.

Dintre cele 5.000 de persoane chestionate în 20 de țări, 84% au considerat că ONU este necesară. Însă 52% dintre toți respondenții au ales opinia că aceasta rămâne necesară, deși se confruntă cu dificultăți în a-și îndeplini misiunea.

Prevenirea și încetarea conflictelor armate a fost prioritatea principală, aleasă de 58% dintre respondenți. Respondenții au preferat mai degrabă un diplomat, un manager de criză sau o voce morală decât un lider axat în primul rând pe reforma internă.

Printre cei sceptici față de instituțiile internaționale, aplicarea slabă a normelor și dominația țărilor puternice au reprezentat principalele motive de îngrijorare. Ambele aspecte țin de autoritatea pe care guvernele sunt dispuse să o acorde organizației.

Sondajul a utilizat eșantioane neprobabilistice de 250 de persoane pe țară și nu a inclus Ucraina. Concluziile sale descriu opinia celor chestionați, mai degrabă decât un verdict reprezentativ pentru populația mondială.

Candidații moștenesc aceleași constrângeri

Cei șapte candidați din cursă aduc la Moscova experiențe și abordări diferite.

Argentinianul Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), își prezintă gestionarea crizelor nucleare ca o pregătire pentru această funcție. Însă modul în care a gestionat situația de la Zaporizhzhia, ocupată de Rusia, a atras critici.

În aprilie, Greenpeace Ucraina a contestat sugestia sa conform căreia utilizarea comună a centralei de către Ucraina și Rusia era posibilă din punct de vedere tehnic, argumentând că aceasta risca să legitimeze rolul ocupantului.

AIEA a documentat prezența personalului militar și a echipamentelor rusești la fața locului. Cu toate acestea, disputa se referă mai degrabă la măsura în care eforturile lui Grossi de a ajunge la înțelegeri practice contestă suficient controlul Moscovei, decât la faptul că a recunoscut sau nu prezența militară.

Rebeca Grynspan din Costa Rica, care conduce Organizația Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), combină expertiza economică cu experiența dobândită în calitate de vicepreședintă a țării.

Negocierile sale pentru eliminarea obstacolelor din calea exporturilor rusești de alimente și îngrășăminte au făcut parte din „diplomația cerealelor” a ONU, oferindu-i experiență în negocierile care au caracterizat abordarea lui Guterres.

Ambasadoarea Guyanei la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett, a adoptat o poziție publică mai clară cu privire la retragere. Într-o declarație a Consiliului de Securitate din ianuarie 2025, ea a cerut Rusiei să-și retragă imediat forțele de pe teritoriul Ucrainei recunoscut la nivel internațional.

Ceilalți candidați sunt fosta președintă a Adunării Generale, María Fernanda Espinosa, fostul președinte senegalez Macky Sall, fosta diplomată ecuadoriană Ivonne A-Baki și Olara Otunnu din Uganda, fost reprezentant special al ONU pentru copii și conflicte armate. Fosta președintă chiliană Michelle Bachelet și-a retras candidatura în septembrie.

A-Baki este deosebit de îngrijorată, având în vedere simpatiile sale față de agenda Moscovei. În timpul audierii sale ca candidat la ONU, ea a sugerat că Rusia ar putea opri războiul, iar Ucraina ar putea renunța la aderarea la NATO. De asemenea, a afirmat că granițele trebuie respectate. Această abordare o diferențiază de cererea explicită a lui Rodrigues Birkett privind retragerea Rusiei.

Indiferent de situație, orice candidat care va câștiga va avea nevoie de cel puțin nouă voturi în Consiliul de Securitate și de absența unui veto din partea unui membru permanent, ceea ce înseamnă că persoana aleasă va trebui să aibă binecuvântarea Kremlinului.

Editor : Sebastian Eduard