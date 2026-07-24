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Războiul aerian al lui Trump în Iran își atinge limitele. Oficial american: „Ne aflăm, practic, într-un impas”

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Bombardier B-1 al Forțelor Aeriene ale SUA.
Bombardier B-1 al Forțelor Aeriene ale SUA. Foto: Profimedia
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Din articol
Războiul lui Trump, în impas

Donald Trump încearcă să exercite o presiune și mai mare asupra Iranului, însă regimul nu cedează, cel puțin deocamdată, și nu se întrevede un final clar al conflictului. Ultima amenințare a președintelui american de a bombarda infrastructura iraniană e puțin probabil să sperie Teheranul, ci mai degrabă subliniază limitele a ceea ce poate obține un război aerian, arată într-o analiză Politico.

Administrația Trump este din ce în ce mai frustrată de refuzul Iranului de a capitula, pe măsură ce cele două părți și-au intensificat atacurile în ultima lună, într-o luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz. Acum, Trump a promis că va lovi „un pod sau o centrală electrică” pentru fiecare navă atacată în Golful Arabiei.

Însă la cinci luni de la începerea campaniei aeriene masive a SUA, armistițiul este compromis, Teheranul nu a renunțat la pretențiile sale asupra strâmtorii, iar Pentagonul nu a reușit să elimine complet capacitatea regimului de a lansa atacuri cu drone și rachete - o realitate subliniată de moartea a trei militari americani weekendul trecut.

Dacă administrația nu este dispusă să ridice miza în mod semnificativ, poate prin extinderea substanțială a listei de ținte sau chiar prin desfășurarea de forțe terestre, actualul ciclu de atacuri și contraatacuri va continua probabil fără un final clar sau o ieșire din impas din partea Casei Albe.

„Am văzut că, atunci când SUA aplică forța cu ezitare sau treptat, ceea ce face este să prelungească conflictul și să sporească riscul. Dacă nu ești dispus să pui în practică amenințarea în forță, nu vei convinge inamicul de nimic”, a declarat sub protecția anonimatului un fost ofițer militar.

Până în prezent, nu s-a înregistrat nicio concentrare de forțe terestre care să sugereze că se pregătește o invazie terestră. Dispoziția forțelor americane rămâne aceeași ca în luna februarie, când SUA și Israelul au lansat primele atacuri aeriene, rotațiile escadrilelor aeriene și ale navelor menținând numărul trupelor din regiune la aproximativ 50.000, a declarat un oficial american, pentru Politico.

„În acest moment, președintele se concentrează să pedepsească Iranul pentru încălcările Memorandumului de Înțelegere și pentru actele sale continue de terorism din Strâmtoarea Ormuz. Și pentru recentele decese ale soldaților americani. Aceste lovituri devastatoare vor continua până când președintele va decide altfel, dar discuțiile dintre țările noastre continuă”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Războiul lui Trump, în impas

Din punct de vedere istoric, puterea aeriană a avut succes în eliminarea unor ținte specifice, dar s-a dovedit mai puțin eficientă când vine vorba de schimbarea regimului sau de obținerea unei victorii strategice asupra unui inamic.

„Cred că înțelegem limitele puterii aeriene în acest context, deoarece ne aflăm, practic, într-un impas”, le-a spus senatorul Brian Schatz (democrat din Hawaii) secretarului Apărării Pete Hegseth și șefului Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, în cadrul unei audieri care a avut loc marți.

Chiar și Caine a recunoscut în cadrul audierii că „puterea aeriană are limitele sale, iar noi trebuie să ținem mereu cont de asta” atunci când vine vorba de încercarea de a obține o victorie militară. Iar Teheranul și-a demonstrat disponibilitatea de a suporta bombardamentele americane.

Un nou sondaj Politico arată o scădere a sprijinului în rândul bazei electorale MAGA a lui Trump.

În luna mai, jumătate dintre aceștia considerau că războiul cu Iranul merită costurile economice pe care le implică, dar astăzi doar aproximativ o treime mai are aceeași opinie. Această scădere abruptă de 13 puncte procentuale în doar două luni sugerează că cei mai înfocați susținători ai președintelui se apropie treptat de majoritatea americanilor care s-au opus de mult timp implicării SUA în acest război.

O campanie aeriană extinsă sporește riscul de victime în rândul civililor. La preluarea mandatului în 2025, Hegseth a desființat Centrul de Excelență pentru Protecția Civililor al Pentagonului, care are sarcina de a limita victimele civile în timpul operațiunilor militare americane, în ciuda obiecțiilor conducerii militare.

Estimările independente situează numărul victimelor civile din războiul din Iran la aproximativ 1.700.

Hegseth, care a susținut de mult timp că armata iraniană a suferit o lovitură masivă, a recunoscut marți, în cadrul unei audieri la Senat, că „aceștia încă dispun de capacități, fără îndoială. Dar amploarea pagubelor pe care le-am provocat în cursul acestei serii de operațiuni i-a pus în cea mai gravă situație în care s-au aflat vreodată”.

Războiul a costat până acum 37,5 miliarde de dolari, a declarat Hegseth, pledând în același timp pentru alocarea de către Congres a unei sume suplimentare de 67 de miliarde de dolari pentru cheltuielile de război și alte cheltuieli, pe lângă cererea bugetară record a administrației de 1,5 trilioane de dolari pentru anul viitor.

El a refuzat să ofere un calendar privind momentul în care războiul s-ar putea încheia.

Editor : C.L.B.

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