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„Războiul ar putea dura 100 de ani”. Predicția sumbră a șefei extremiștilor francezi, Marine Le Pen

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Marine Le Pen
Marine Le Pen. Foto: Profimedia
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Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-a transformat într-un adevărat „masacru”, care ar putea dura 100 de ani, a declarat liderul partidului francez de extremă dreapta „Uniunea Națională” și candidata la președinția Franței, Marine Le Pen.

„Fie NATO va intra în acest război, iar atunci va fi al Treilea Război Mondial, fie vom deveni martorii unui Război de 100 de ani”, a spus Le Pen în cadrul unei emisiuni difuzate de canalul de televiziune LCI. Ea a reamintit că conflictul militar dintre Moscova și Kiev durează deja mai mult decât Primul Război Mondial, iar numărul victimelor a ajuns la 2 milioane de persoane. „ Nimeni nu vorbește despre asta. Este îngrozitor”, a subliniat lidera extremei drepte franceze.

Le Pen a făcut apel la organizarea unei conferințe la nivel înalt, cu participarea diferitelor țări, pentru a găsi soluții de soluționare a conflictului și a pune capăt războiului. Politiciana a declarat că ar dori să discute personal cu președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. De asemenea, potrivit acesteia, Germania, Polonia și Turcia trebuie implicate în procesul de negocieri. „Consider că rolul istoric al Franței constă tocmai în crearea condițiilor necesare pentru negocierile care preced încheierea păcii”, a subliniat lidera extremei drepte. De asemenea, Le Pen a adăugat că, în situația actuală, Franța nu mai poate acorda Ucrainei ajutor financiar la același nivel ca până acum. În același timp, ea a precizat că Parisul este dispus să instruiască soldații ucraineni și să furnizeze armament Kievului.

Marine Le Pen a candidat de mai multe ori la președinția Franței. În 2017 și 2022, ea a ajuns în turul al doilea, dar a pierdut de două ori în fața lui Emmanuel Macron. Anul viitor, politicianul intenționează să candideze pentru a patra oară. Se preconizează că alegerile prezidențiale din Franța vor avea loc pe 18 aprilie 2027 și, dacă va fi necesar un al doilea tur, pe 2 mai.

În prezent, Le Pen conduce detașat în fața celorlalți candidați la președinție. 33–34% dintre alegători sunt dispuși să o voteze, în funcție de candidatul centrist, conform rezultatelor medii ale sondajului realizat de Politico. Cei mai apropiați rivali pot conta, deocamdată, pe o pondere a voturilor de două ori mai mică — 16–18%.

Editor : A.R.

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