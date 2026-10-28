Războiul cu Iranul a costat Statele Unite peste 47 miliarde de dolari, cu 10 miliarde mai mult decât estimarea anterioară (raport)

Armata Statelor Unite a cheltuit până acum peste 47 miliarde de dolari în războiul cu Iranul, cu peste 25% mai mult decât estimarea din iulie a Pentagonului, potrivit datelor Departamentului de Război, obţinute de Reuters, dar care nu au fost făcute publice.

Informaţiile privind costurile în creştere ale războiului cu Iranul apar într-un moment în care republicanii se confruntă cu consecinţele politice ale acestui conflict nepopular, înaintea alegerilor din 3 noiembrie, care vor stabili cine va controla Congresul în următorii doi ani.

Impactul războiului asupra costurilor globale ale energiei a afectat sprijinul pentru candidaţii republicani şi a dus la scăderea cotei de popularitate a preşedintelui Donald Trump, al cărui Partid Republican deţine o majoritate fragilă în ambele camere ale Congresului.

Cea mai recentă estimare a Pentagonului vizează costurile operaţionale ale purtării războiului, incluzând o sumă de peste 29 de miliarde de dolari pentru înlocuirea muniţiilor consumate în timpul conflictului.

Peste 6 miliarde de dolari ar fi necesare pentru a înlocui echipamentele militare şi aşa-numitele „pierderi de platforme”, ce includ pierderi de aparate de zbor, printre care şi numeroase drone.

Strategia iniţială a lui Trump în războiul cu Iranul a vizat, într-o primă fază, utilizarea unor rachete de precizie sofisticate şi costisitoare pentru a bombarda sistemele de apărare iraniene, urmând ca ulterior să fie folosite muniţii mai ieftine, inclusiv bombe cu cădere liberă, precum JDAM, care sunt disponibile în stocuri mari.

10 miliarde $ peste evaluarea anterioară

Însă un armistiţiu încheiat în aprilie a oferit Iranului timpul necesar pentru recurge la facilităţile de stocare subterane, repunând în funcţiune anumite sisteme de apărare, precum şi rachete şi drone care fuseseră anterior inaccesibile.

Ulterior, Trump a impus o blocadă navală asupra Iranului pentru a-l priva de veniturile din exporturile de petrol, şi a lăsat deschisă posibilitatea reluării operaţiunilor de luptă după alegerile de la jumătatea mandatului. Oficiali americani, vorbind sub protecţia anonimatului, afirmă că Pentagonul planifică reluarea luptelor intense, pentru cazul în care va primi un astfel de ordin.

Cea mai recentă estimare a Pentagonului trebuie comparată cu cea avansată în iulie de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a evaluat costul războiului la 37,5 miliarde de dolari.

Deşi cifrele includ o serie de costuri operaţionale, de la operaţiunile de zbor până la sprijinul în domeniul cibernetic, estimările armatei americane privind costurile războiului cu Iranul nu au luat în calcul în mod clar cheltuielile uriaşe necesare pentru repararea daunelor suferite de bazele americane în urma atacurilor iraniene cu rachete şi drone.

Editor : B.P.