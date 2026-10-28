Live TV

Războiul cu Iranul a costat Statele Unite peste 47 miliarde de dolari, cu 10 miliarde mai mult decât estimarea anterioară (raport)

Data publicării:
Portavion SUA
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
10 miliarde $ peste evaluarea anterioară

Armata Statelor Unite a cheltuit până acum peste 47 miliarde de dolari în războiul cu Iranul, cu peste 25% mai mult decât estimarea din iulie a Pentagonului, potrivit datelor Departamentului de Război, obţinute de Reuters, dar care nu au fost făcute publice.

Informaţiile privind costurile în creştere ale războiului cu Iranul apar într-un moment în care republicanii se confruntă cu consecinţele politice ale acestui conflict nepopular, înaintea alegerilor din 3 noiembrie, care vor stabili cine va controla Congresul în următorii doi ani.

Impactul războiului asupra costurilor globale ale energiei a afectat sprijinul pentru candidaţii republicani şi a dus la scăderea cotei de popularitate a preşedintelui Donald Trump, al cărui Partid Republican deţine o majoritate fragilă în ambele camere ale Congresului.

Cea mai recentă estimare a Pentagonului vizează costurile operaţionale ale purtării războiului, incluzând o sumă de peste 29 de miliarde de dolari pentru înlocuirea muniţiilor consumate în timpul conflictului.

Peste 6 miliarde de dolari ar fi necesare pentru a înlocui echipamentele militare şi aşa-numitele „pierderi de platforme”, ce includ pierderi de aparate de zbor, printre care şi numeroase drone.

Strategia iniţială a lui Trump în războiul cu Iranul a vizat, într-o primă fază, utilizarea unor rachete de precizie sofisticate şi costisitoare pentru a bombarda sistemele de apărare iraniene, urmând ca ulterior să fie folosite muniţii mai ieftine, inclusiv bombe cu cădere liberă, precum JDAM, care sunt disponibile în stocuri mari.

10 miliarde $ peste evaluarea anterioară

Însă un armistiţiu încheiat în aprilie a oferit Iranului timpul necesar pentru recurge la facilităţile de stocare subterane, repunând în funcţiune anumite sisteme de apărare, precum şi rachete şi drone care fuseseră anterior inaccesibile.

Ulterior, Trump a impus o blocadă navală asupra Iranului pentru a-l priva de veniturile din exporturile de petrol, şi a lăsat deschisă posibilitatea reluării operaţiunilor de luptă după alegerile de la jumătatea mandatului. Oficiali americani, vorbind sub protecţia anonimatului, afirmă că Pentagonul planifică reluarea luptelor intense, pentru cazul în care va primi un astfel de ordin.

Cea mai recentă estimare a Pentagonului trebuie comparată cu cea avansată în iulie de secretarul apărării, Pete Hegseth, care a evaluat costul războiului la 37,5 miliarde de dolari.

Deşi cifrele includ o serie de costuri operaţionale, de la operaţiunile de zbor până la sprijinul în domeniul cibernetic, estimările armatei americane privind costurile războiului cu Iranul nu au luat în calcul în mod clar cheltuielile uriaşe necesare pentru repararea daunelor suferite de bazele americane în urma atacurilor iraniene cu rachete şi drone.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
bilet loto
4
Marele premiu la Loto 6/49 de peste 3,32 milioane € a fost câștigat de un prahovean...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
5
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Digi Sport
Scandal uriaș: iubita l-ar fi înșelat chiar cu prietenul său! Clipul video care ”spune totul”: ”E în direct?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pentagon US Iran
Pete Hegseth propune un cadru „ambiţios” în domeniul apărării între ASEAN şi SUA: „Următorii ani vor fi de o importanţă crucială”
Nimitz-class aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) leads a group sail July 22, 2026, in the Pacific Ocean off the coast of Hawaii during Ex
Trump pregătește noi bombardamente asupra Iranului după alegerile din Congres. Avertismentul trimis țărilor din Golful Persic
Nave ancorate
Statele din Golf pregătesc un acord pentru a evita un nou război între SUA și Iran. Planul include Strâmtoarea Ormuz și rebelii Houthi
Canadian Military Personnel Begin To Mobilize In Effort Of Aiding Spread Of Coronavirus
Cât de greu este să rupi legăturile cu Washingtonul: De ce virarea Canadei către apărarea europeană are limite (Politico)
Yurii Sodol si volodimir zelenski pe front
Garanțiile de securitate cerute de Ucraina. Zelenski dă trei opțiuni: „Nu schimbăm nimic pe nimic”
Recomandările redacţiei
accident trenuri spania
Accident feroviar grav în Spania: Cel puțin 10 morți după ciocnirea a...
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Despre ce a vorbit Putin 90 de minute cu președintele Finlandei și...
hacker telefon
Aproape 17.500 de instituţii din România au fost notificate cu...
alexandru nazare face declaratii
USR cere explicații despre bugetul României. Alexandru Nazare, chemat...
Ultimele știri
(P) Piața care crește spectaculos în România. Cum a ajuns un produs considerat de lux să fie tot mai accesibil
AUR îl cheamă pe Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului” pentru a explica cum va reduce Guvernul deficitul bugetar fără noi taxe
Pfizergate: Procurorii europeni au încă întrebări pentru Ursula von der Leyen. Ce spune Kovesi despre politicienii anchetați de EPPO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Natalie Portman și-a refăcut viața după divorț și a devenit mamă din nou, la 45 de ani: "Sunt plină de uimire...
Cancan
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Fanatik.ro
Titularul Rapidului, refuzat de 2 echipe din SuperLiga. N-au vrut să dea nici 100.000 euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„E fotbalist, el merita trofeul!”. Dezbatere aprinsă după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Adevărul
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a...
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
Mâncare de gutui, rețetă veche românească. Cum se face sosul dulce-acrișor, cu zahăr caramelizat
Descarcă aplicația Digi FM
oferte la supermarket
Managerii din România anticipează noi scumpiri și reduceri de personal în ultimele luni din 2026. Ce sectoare...
Pro FM
Coșmarul prin care a trecut Nick de la N&D: „Ajunsese să refuze concertele”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Nicole Kidman, abdomen de "fier", cu pătrățele, la 59 de ani. A pozat într-un top minuscul și a dezvăluit ce...
Adevarul
Péter Magyar taie mecanismul UDMR prin care 140.000 de maghiari din Transilvania au obținut cetățenia...
Newsweek
Sindicatele cer pensii mai mari pentru pensionarii cu grupe. Curtea de Apel le-a tăiat avântul: Nu e legal!
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar două pahare de alcool pe zi pot avea consecințe grave. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu
Digi Animal World
Parada pisicilor de lux! 1.500 de feline din 36 de țări s-au luptat pentru titlul de cele mai frumoase din...
Film Now
Amanda Seyfried a refuzat rolul care i-ar fi putut aduce faima mondială. De ce credea că filmul Marvel îi va...
UTV
Mădălina Ghenea își toarnă lapte pe frunte de 15 ani. Ce presupune ritualul neobișnuit la care apelează...