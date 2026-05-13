Războiul cu Iranul ar putea face ca vizita lui Trump în China să fie ceva mai rece decât cea din primul său mandat

Xi Jinping și Donald Trump, colaj foto. Foto Profimedia
Xi Jinping și Donald Trump, colaj foto. Foto: Profimedia
Beijingul, dispus să colaboreze cu SUA, pe baza egalității și respectului reciproc „O mai bună înțelegere" a lui Xi despre Trump Trump și Xi s-ar putea vedea des anul acesta Trump îl laudă de mult timp pe Xi Problemele comerciale, un punct de blocaj

Cu mult înainte de călătoria din această săptămână în China, președintele Donald Trump deja prezicea pe rețelele de socializare că omologul său chinez, Xi Jinping, îi va da „o îmbrățișare mare și intensă când va ajunge acolo, scrie The Hill.

Însă legăturile economice profunde ale Beijingului cu Iranul, precum și tensiunile comerciale legate de amenințările tarifare care datează din primul mandat al lui Trump, ar putea afecta sentimentele pozitive atunci când Trump va ajunge la Beijing săptămâna aceasta - chiar dacă președintele republican l-a lăudat pe Xi ani de zile, arătând clar că îl vede pe liderul Chinei ca pe un concurent suficient de puternic pentru a-i merita respectul și admirația.

În ultima vreme, Trump nu este foarte încântat de călătoriile lungi cu avionul sau de perioadele extinse departe de Casa Albă sau de proprietățile sale din Florida și New Jersey. El va ajunge la Beijing miercuri seară, iar a doua zi dimineață va participa la o ceremonie de bun venit și se va întâlni față în față cu Xi înainte ca cei doi lideri să viziteze Templul Cerului - un complex religios care datează din secolul al XV-lea și simbolizează relația dintre pământ și cer, relatează Associated Press.

Beijingul, dispus să colaboreze cu SUA, pe baza egalității și respectului reciproc

Trump va participa la un banchet de stat joi seara, apoi va lua un ceai și un prânz de lucru cu Xi vineri, înainte de a pleca, a declarat duminică purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly. Ea ​​a precizat că vor discuta despre crearea unui nou Board de Comerț pentru ca țările lor să continue discuțiile pe teme economice, precum și despre industrii cheie precum energia, industria aerospațială și agricultura.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Guo Jiakun, a declarat luni că Beijingul este dispus să colaboreze cu SUA, pe baza egalității și respectului reciproc, pentru a extinde cooperarea, a gestiona diferențele și a adăuga stabilitate într-o lume turbulentă. Diplomația dintre lideri „joacă un rol de călăuzire strategică de neînlocuit” în relația bilaterală, a spus el.

Va exista multă splendoare ceremonială, dar nu se așteaptă ca grandoarea să rivalizeze cu prima vizită a lui Trump în China din 2017, pe care Beijingul a numit-o „vizită de stat plus”.

„Chiar și înainte de această conflagrație cu Iranul, nu aveau de gând să meargă într-o vizită de stat plus ca ultima dată, doar pentru că lucrurile sunt tensionate”, a declarat Jonathan Czin, fost director pentru China la Consiliul Național de Securitate în timpul administrației Biden.

„O mai bună înțelegere” a lui Xi despre Trump

În timpul primei călătorii a lui Trump, China a desfășurat covorul roșu pentru sosirea sa, cu o formație care cânta muzică militară, iar niște copii au fluturat steaguri și au scandat „Bun venit”.

Xi a oferit un tur al Orașului Interzis. Trump și Melania Trump au avut chiar și o cină privată acolo. Trump a fost primul lider străin de la fondarea Republicii Populare Chineze în 1949 care a experimentat ceea ce era odinioară rezervat împăraților.

În dimineața următoare a avut loc o altă ceremonie de bun venit la Marea Sală a Poporului, care a inclus o paradă militară. De asemenea, a avut loc un banchet de stat în onoarea lui Trump, cu momente importante din vizita anterioară a liderului chinez în Florida și un clip cu nepoata lui Trump, Arabella, cântând în chineză.

Ali Wyne, consilier senior pentru cercetare și advocacy SUA-China pentru organizația non-profit din Washington, Crisis Group, a declarat că „delegația chineză va face probabil tot posibilul pentru a se asigura că Trump părăsește Beijingul crezând că tocmai a încheiat cea mai extraordinară vizită de stat dintre cele două președinții ale sale”.

Acum însă „Xi îl înțelege mult mai bine pe Trump, iar propria strategie de securitate națională și strategia de apărare națională a administrației recunosc China ca fiind aproape egală”.

Așteptările cu privire la ceea ce se va realiza ar putea fi mai mici de data aceasta, a spus Czin, acum membru la Brookings Institution. El a prezis că este posibil ca chinezii să nu ofere progrese majore în domeniul comerțului sau al oricărui alt lucru, deoarece cu cât se apropie mai mult de ziua alegerilor, „cu atât vor avea mai multă putere de influență”.

Partidul Republican se concentrează pe menținerea controlului asupra Congresului, chiar dacă sondajele arată că majoritatea americanilor sunt nemulțumiți de politicile economice ale lui Trump și cred că Statele Unite au mers prea departe în Iran. Totuși, Casa Albă susține că atitudinea fermă anterioară a lui Trump față de Beijing în ceea ce privește tarifele vamale - pe care Curtea Supremă le-a anulat ulterior - înseamnă că SUA vor rămâne într-o poziție puternică.

„Președintele Trump se preocupă de rezultate, nu de simboluri”, a spus Kelly. „Chiar și așa, președintele are o relație excelentă cu președintele Xi, iar viitorul summit de la Beijing va fi semnificativ atât din punct de vedere simbolic, cât și substanțial.”

Trump și Xi s-ar putea vedea des anul acesta

Trump s-ar putea întâlni cu liderul Chinei de patru ori în opt luni.

După vizita sa la Beijing, Trump intenționează să-l primească pe Xi la Casa Albă. Trump ar putea participa, de asemenea, la reuniunea de Cooperare Economică Asia-Pacific din noiembrie, care va avea loc la Shenzhen, China. Iar Xi ar putea veni la summitul Grupului celor 20 luna următoare, la stațiunea lui Trump din Doral, Florida.

Czin a remarcat că nici Xi nu este foarte pasionat de călătorii, ceea ce înseamnă că nu toate întâlnirile planificate ar putea avea loc. El a spus că liderul Chinei nu „face conexiuni personale” precum cele pe care le savurează Trump, menționând că Xi a condus o epurare militară chineză în ianuarie, care a inclus înlocuirea oficialilor cu legături personale vechi cu familia sa.

Wyne a spus însă că Xi „apreciază și faptul că este puțin probabil să aibă de-a face cu un alt președinte american care îl admiră la fel de mult și îmbrățișează o viziune cât mai îngustă asupra concurenței strategice”.

Aceasta înseamnă că Xi ar putea „încerca să obțină cât mai multe concesii economice și de securitate de la Trump”, a spus Wyne.

Trump îl laudă de mult timp pe Xi

Trump a declarat în 2024 The Wall Street Journal că Xi „a fost de fapt un foarte bun... Nu vreau să spun «prieten». Nu vreau să mă prefac. Dar m-am înțeles de minune cu el”.

Trump chiar a sugerat la acea vreme că forța militară ar putea să nu fie necesară pentru a se asigura că trupele chineze nu invadează Taiwanul, pur și simplu pentru că liderul Chinei „îș respectă”, în ciuda faptului că Trump a discutat mai recent despre o posibilă vânzare de arme către Taiwan.

Trump a continuat să laude relația bilaterală de la revenirea la Casa Albă, chiar și după ce vizita sa la Beijing, programată inițial pentru martie, a fost amânată din cauza etapelor incipiente ale războiului din Iran.

El a îndemnat fără succes China să se implice în redeschiderea Strâmtorii Ormuz după ce forțele iraniene au blocat-o și au perturbat economiile globale. Însă China și-a folosit influența de cel mai mare cumpărător de petrol iranian pentru a încuraja Iranul să accepte ceea ce a fost un armistițiu fragil.

Casa Albă spune că se așteaptă ca Trump să exercite presiuni asupra Chinei în ceea ce privește Iranul. Beijingul are legături economice puternice cu Teheranul, iar războiul ar putea afecta economia sa, care era deja proiectată să crească mai lent. Dacă China poate ajuta la stabilirea unei păci durabile, însă, acest lucru ar putea consolida poziția sa în negocierile privind problemele comerciale cu administrația Trump.

Problemele comerciale, un punct de blocaj

În timpul vizitei sale din 2017, Trump a anunțat acorduri comerciale neobligatorii în valoare de 250 de miliarde de dolari, dintre care unele nu s-au materializat niciodată. O rundă de acorduri comerciale anunțate în 2020 și în valoare de 200 de miliarde de dolari, în mare parte, nu s-a concretizat înainte de încheierea primului mandat al lui Trump.

Mai recent, anunțul lui Trump de anul trecut privind tarifele globale a determinat China să reducă achizițiile de soia americană și să reducă exporturile de minerale din minerale rare necesare fabricilor americane.

Tensiunile s-au diminuat oarecum de când SUA au ajuns la un armistițiu comercial toamna trecută, care a limitat tarifele vamale de ambele părți. Casa Albă spune că au existat discuții mai recente despre prelungirea armistițiului comercial și că ambele părți susțin acest lucru.

Trump „nu călătorește nicăieri fără să aducă rezultate acasă, în țara noastră”, potrivit lui Kelly. „Americanii se pot aștepta ca președintele să ofere mai multe oferte bune pentru Statele Unite cât timp se află în China”, a spus ea.

Editor : M.C

