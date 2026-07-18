Conflictul din Golf a slăbit producătorii tradiționali de petrol și a consolidat poziția Beijingului. Însă o economie în dificultate și o populație îmbătrânită trag țara asiatică în jos, scrie The Times într-o amplă analiză dedicată economiei Chinei.

Rachetele zboară din nou în Golf, iar prețul petrolului crește încă o dată, cu consecințe îngrijorătoare pentru multe țări. Cu toate acestea, costurile și beneficiile războiului se manifestă în moduri surprinzătoare. Nu este vorba doar de faptul că America se dovedește mai slabă, iar Iranul mai puternic decât se credea la nivel mondial, ci și de faptul că din acest conflict a ieșit la iveală un câștigător neașteptat: China.

Se părea că China va avea de suferit din cauza războiului, întrucât se bazează pe importuri pentru cea mai mare parte a petrolului său și a cultivat relații cu Iranul ca aliat și furnizor. Cu toate acestea, deoarece își făcuse stocuri de petrol înainte de atacul SUA, s-a dovedit a fi mai puțin vulnerabilă la creșterea prețurilor și la dificultatea tot mai mare de a-și asigura aprovizionarea decât se anticipase.

Într-adevăr, în timp ce OPEC, cartelul producătorilor de petrol, s-a prăbușit, China, care consumă 16% din petrolul mondial, a dobândit un rol în stabilirea prețului; impunând un plafon prin retragerea de pe piață atunci când prețul este ridicat și un prag minim prin cumpărarea de petrol atunci când prețul este scăzut.

În același timp, războiul a adus Chinei beneficii strategice. Statele Unite au retras sistemele de apărare antirachetă din Coreea de Sud pentru a le redesfășura în Orientul Mijlociu, lăsând țara brusc vulnerabilă în fața Coreei de Nord. De asemenea, Pentagonul a mutat un portavion, USS Abraham Lincoln, din Marea Chinei de Sud în Golful Persic. Echilibrul militar din Asia s-a înclinat astfel în favoarea Chinei.

S-a schimbat și percepția cu privire la care superputere ar putea fi aliatul mai de încredere. Cea de la capătul celălalt al lumii, cu un președinte impulsiv care impune tarife în mod imprevizibil atât prietenilor, cât și dușmanilor, pare o alegere mai proastă decât puternicul vecin care are o viziune pe termen lung și nu pleacă nicăieri.

Acest lucru se potrivește perfect cu viziunea președintelui Xi pentru regiune.

„Este de datoria popoarelor din Asia”, a declarat el la o conferință acum 12 ani, „să gestioneze treburile Asiei, să rezolve problemele Asiei și să mențină securitatea Asiei.”

Atacul Americii asupra Iranului a conferit Chinei și o nouă influență economică. Prin creșterea prețului petrolului și a incertitudinii privind aprovizionarea, conflictul a grăbit trecerea de la combustibilii fosili la energia curată. Deoarece America este cel mai mare producător mondial de petrol, iar China este cel mai mare producător mondial de echipamente pentru energia curată, această schimbare este în detrimentul Americii și în avantajul Chinei.

Dominația Chinei în sectorul energiei curate nu este o întâmplare. În 2000, Wan Gang, un inginer chinez care lucrase pentru Audi în Germania, a convins Beijingul că, pentru a învinge Occidentul în industria auto, China ar trebui să treacă peste etapa motorului cu ardere internă și să mizeze pe vehiculele electrice. Guvernul a acceptat ideea, Wan a devenit ministru al comerțului și științei, iar companii precum BYD și XPeng au beneficiat de subvenții substanțiale. China produce acum 70% din vehiculele electrice la nivel mondial.

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Întrucât vehiculele electrice sunt, în esență, carcase metalice construite în jurul unei baterii, supremația Chinei în această industrie înseamnă că domină și sectorul global al bateriilor. Acest lucru este crucial, și nu doar pentru automobile. Bateriile sunt considerate din ce în ce mai mult viitorul energiei. În țări precum Australia și Pakistan, gospodăriile se deconectează de la rețeaua electrică, folosind panouri solare pentru a-și produce propria energie și a o stoca în propriile baterii.

China a făcut un pariu strategic similar în ceea ce privește echipamentele solare fotovoltaice. În 2000, a publicat un plan pe 15 ani pentru a crea o industrie a energiei solare. A importat tehnologie din Germania — la acea vreme producătorul dominant — a subvenționat companiile și, când guvernul german a retras subvențiile, a inundat piața. Industria germană a dat faliment, iar China produce acum 80% din panourile solare la nivel mondial.

China a acaparat, de asemenea, piața pământurilor rare, 17 minerale precum neodimul și disprosiul (esențiale pentru magneții vehiculelor electrice) utilizate în producția de înaltă tehnologie. Din nou, acest lucru nu a fost o întâmplare. În 1992, Deng Xiaoping a spus: „Orientul Mijlociu are petrol. China are pământuri rare.” China nu este singurul loc în care se găsesc acestea, dar a investit în prelucrarea lor și deține acum aproximativ 90% din capacitatea globală.

Temându-se de impactul asupra industriei americane, Statele Unite încearcă să folosească restricții comerciale pentru a slăbi China. Există o taxă vamală de 100% pentru vehiculele electrice chinezești și una de 50% pentru echipamentele solare chinezești. UE a impus, de asemenea, o taxă de până la 35% asupra vehiculelor electrice chinezești. Însă restul lumii, care, în mare parte, nu are o industrie a energiei curate de protejat, compensează cu prisosință această situație. În martie, la o lună după ce SUA au declanșat războiul împotriva Iranului, exporturile chinezești de panouri solare s-au dublat. Exporturile de vehicule electrice din luna mai au fost cu jumătate mai mari decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Între timp, și China dispune de arme comerciale în arsenalul său. Ea a ripostat la tarifele americane și europene prin restricții asupra exportului de pământuri rare, impunând exportatorilor să solicite autorizație pentru fiecare transport, specificând destinatarii și utilizările materialelor. Birocrația este un coșmar, iar prețurile sunt în creștere: costul neodimului și al disprosiului s-a dublat.

„Orientul se ridică, Occidentul este în declin”

Toate acestea par o confirmare a unuia dintre sloganurile preferate ale lui Xi: „Orientul se ridică, Occidentul este în declin.” Într-un discurs de referință, el a declarat la cel de-al 19-lea congres al partidului, în 2017, că China „s-a ridicat, s-a îmbogățit și devine puternică; a ajuns să îmbrățișeze perspectivele strălucite ale renașterii”. Cu toate acestea, deși exporturile Chinei de energie curată sunt o manifestare a influenței sale globale, ele sunt, de asemenea, un simptom al problemelor sale economice, sociale și demografice.

Exporturile Chinei se descurcă atât de bine, în parte, datorită prețurilor extrem de competitive. Acest lucru nu se datorează doar faptului că fabricile chineze sunt foarte productive, ci și unor motive mai puțin sănătoase. Unul dintre acestea este că țara dispune de o capacitate industrială mult prea mare. Subvențiile substanțiale pe care guvernul le-a canalizat către aceste industrii au dus la suprainvestiții. Industria energiei solare are capacitatea de a produce panouri cu o putere totală de 1.200 GW, însă anul trecut au fost instalate la nivel mondial doar aproximativ 650 GW.

Conform unui studiu recent, doar 25% din capacitatea sectorului energiei curate este utilizată, ceea ce sugerează că s-au irosit sume uriașe de bani pentru crearea unor linii de producție destinate fabricării unor produse de care nimeni nu are nevoie. Prin urmare, produsele sunt exportate la prețuri care s-ar putea să nu acopere nici măcar costurile.

Un al doilea motiv pentru creșterea bruscă a exporturilor este lipsa cererii interne. Economia Chinei este în declin. Cifra oficială a creșterii economice din al doilea trimestru al acestui an, de 4,3%, a fost una dintre cele mai scăzute din ultimele decenii — și nimeni nu crede că este chiar atât de mare. Estimările independente variază de la o creștere nulă la 3%, exporturile reprezentând o mare parte din orice creștere ar exista. Economia internă a Chinei este probabil destul de stagnantă. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Investițiile sunt în scădere.

Economia chineză nu și-a revenit încă după prăbușirea masivă a pieței imobiliare de acum cinci ani. În centrul acesteia s-a aflat Evergrande, o companie care s-a prăbușit cu datorii de 300 de miliarde de dolari. A fost cea mai mare falimentare din istoria Chinei.

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Prețurile imobiliare sunt în scădere de patru ani, iar în unele zone s-au redus la jumătate. Există un volum uriaș de datorii la nivelul administrațiilor locale și al companiilor private, pe care guvernul central le susține printr-o politică cunoscută sub numele de „extend and pretend” — acordarea de credite suplimentare și prefacerea că nimic nu se întâmplă.

Vasta rețea de datorii a Chinei

Cu toate acestea, această vastă rețea de datorii reprezintă o povară pentru economie și societate. Locuințele reprezintă 70% din averea populației din China, comparativ cu 40% în Marea Britanie; iar economiile de-o viață ale multor oameni sunt blocate în apartamente practic fără valoare din orașele-fantomă, unde nimeni nu vrea să locuiască. Nu există cifre oficiale privind amploarea problemei, dar se estimează că există aproximativ 90 de milioane de astfel de apartamente — aproximativ un sfert din totalul locuințelor construite în acest secol.

Oamenii care și-au pierdut economiile de-o viață sunt mai înclinați să acumuleze bani decât să cheltuiască, așa că consumatorii nu cheltuiesc. Pentru companii ca LVMH, Kering și Burberry, care ajunseseră să se bazeze pe entuziasmul consumatorilor chinezi pentru mărcile de lux, rezultatul a fost catastrofal. Veniturile au scăzut drastic, iar prețurile acțiunilor companiilor au înregistrat o scădere de 45%, 70% și, respectiv, 55% față de maximele atinse acum doi sau trei ani. De aici și disperarea producătorilor chinezi de a-și exporta mărfurile cu orice preț.

În timp ce consumatorii nu oferă companiilor motive de optimism, tehnologia o face. China a adoptat o abordare diferită de cea a Occidentului în ceea ce privește inteligența artificială. În America, câteva companii acumulează sume uriașe de capital în încercarea de a se întrece în cursa pentru producerea celei mai performante IA, dar până acum tehnologia a avut un impact redus asupra locului de muncă. China, așa cum a făcut-o timp de jumătate de secol, vine în urma inovației americane, uneori în mod legal, alteori nu.

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La începutul acestui an, un inginer chinez care lucra pentru Google a fost găsit vinovat de 14 capete de acuzare de furt de secrete comerciale legate de IA; Anthropic susține că Alibaba, o companie chineză, a derulat o campanie de „extragere ilicită a capacităților lui Claude”. Abordarea Beijingului este de a se concentra pe aplicare mai degrabă decât pe inovație de vârf, îndemnând companiile să integreze IA și robotica în procesele lor de producție. Sectorul manufacturier al Chinei este astfel cel mai automatizat din lume. Aproape jumătate din roboții lumii se află în fabricile sale, iar ritmul de instalare a acestora este de nouă ori mai mare decât cel al SUA.

Însă, deși această evoluție sporește productivitatea fabricilor, populația chineză nu simte niciun beneficiu. Acest boom al producției nu creează locuri de muncă (relativ) bine plătite, așa cum s-a întâmplat în cazul celor anterioare. Tinerii absolvenți chinezi sunt angajați din ce în ce mai mult în economia gig (o piață a muncii caracterizată prin contracte pe termen scurt și muncă independentă, spre deosebire de locurile de muncă permanente, n.r): în acest an, 320 de milioane de persoane desfășoară activități „flexibile”, față de 280 de milioane anul trecut. Aceasta reprezintă aproximativ 40% din forța de muncă. Se estimează că doar 70 de milioane de lucrători din economia gig sunt înscriși în sistemele de pensii, ceea ce sugerează o problemă majoră pe măsură ce populația Chinei îmbătrânește.

Perspectivele sumbre pentru tineri au un efect profund asupra societății chineze. Timp de jumătate de secol, oamenii au acceptat ideea că ar trebui să muncească din greu în schimbul unei vieți mai bune decât cea a părinților lor. Codul pentru acest sistem este „996”: de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână. Cu toate acestea, acea îmbunătățire a condițiilor de viață pentru generația următoare nu mai pare să fie la îndemână, iar o nouă etică a muncii a prins contur: „tang ping”, adică a sta întins. Din ce în ce mai mulți tineri renunță — nu se mai obosesc să-și găsească un loc de muncă sau, dacă o fac, nu se străduiesc să obțină o promovare și fac cât mai puțin posibil, fără a fi trași la răspundere.

O formă alternativă de evadare este „runxue”, adică studiul fugii. Internetul chinezesc este plin de forumuri în care oamenii discută despre cum să părăsească țara, iar mulți chiar fac acest lucru. A existat un flux semnificativ de chinezi către SUA prin Ecuador și America Centrală, dar președintele Trump a închis, de fapt, granița sudică a Americii. Și accesul în Europa devine din ce în ce mai dificil.

„Tinerii celor patru nu”

Japonia, deși este un inamic istoric, este acum o destinație preferată: acolo trăiesc aproape un milion de chinezi, iar numărul lor crește rapid.

Această nemulțumire a dat naștere mișcării autointitulate „Tinerii celor patru nu” (chinezilor le plac sloganurile numerice): fără întâlniri, fără căsătorie, fără cumpărarea unei case și fără copii. Iar acest lucru contribuie la o tendință care subminează viziunea lui Xi privind o China reînnoită.

China se confruntă cu cea mai mare problemă demografică din lume. Vasta sa populație îmbătrânește atât de repede încât, conform nomenclaturii ONU, a trecut deja de la statutul de societate în curs de îmbătrânire la cel de societate îmbătrânită. Are mai mulți pensionari peste 65 de ani decât copii sub 15 ani. Rata sa de fertilitate, care era odată de peste șapte copii pe femeie, este acum cea mai scăzută dintre toate țările mari.

În SUA și Marea Britanie, aceasta este de 1,6, media în UE este de 1,3, iar în Japonia este de 1,1. În China, este de 1. Politica copilului unic, introdusă în anii 1970, poate purta o parte din responsabilitate, dar a fost abandonată acum zece ani, iar traiectoria descendentă abruptă a populației este acum, în mod clar, o chestiune de alegere individuală.

Schimbări demografice de neoprit

După cum știe toată lumea, China gândește pe termen lung. Din păcate, Zhou Enlai, fostul premier chinez, a fost înțeles greșit când a răspuns la o întrebare a președintelui Nixon privind consecințele Revoluției Franceze: „E prea devreme să ne pronunțăm.” (Zhou credea că Nixon se referea la revolta studențească din 1968 de la Paris și, având în vedere că era anul 1972, acesta a fost un răspuns firesc.) Însă orizonturile temporale ale guvernelor chineze, nefiind constrânse de necesitatea de a obține aprobarea alegătorilor la fiecare patru sau cinci ani, sunt fără îndoială mai lungi decât cele occidentale.

Demografia Chinei are în mod evident un impact uriaș asupra ambițiilor sale globale pe termen lung. Populația sa a început să scadă în 2022, a ajuns sub cea a Indiei și se preconizează că va scădea cu aproximativ 100 de milioane până în 2050. În acest ritm, se va înjumătăți până la sfârșitul secolului.

Populația Statelor Unite, care încă crește, va ajunge la aproximativ două treimi din cea a Chinei până atunci, iar cea a Indiei va fi de peste două ori mai mare. Demografia Chinei o slăbește și din punct de vedere economic. În ciuda performanțelor sale uimitoare în domeniul producției, ponderea sa în economia globală, măsurată în dolari, este deja în scădere.

Guvernul a încercat să-și schimbe traiectoria demografică oferind mamelor bani, servicii de îngrijire a copiilor și condiții de muncă flexibile, în timp ce a impozitat contraceptivele și a cenzurat discuțiile de pe internet împotriva căsătoriei și a copiilor. Nimic nu a reușit să schimbe situația. Chinezoaicele pur și simplu nu doresc să aibă copii.

Ascensiunea Chinei a fost uimitoare. În ultima jumătate de secol, a scos mai mulți oameni din sărăcie și a răspândit prosperitatea mai pe larg decât orice altă țară din istoria lumii. Această realizare este rezultatul unui guvern eficient, care se manifestă prin planificarea pe termen lung ce a permis țării să domine sectorul energetic al viitorului, precum și al eforturilor unei populații extraordinar de harnice. În viziunea lui Xi, „steagul socialismului cu caracteristici chinezești flutură acum sus, la vedere pentru toți”. Așa se vede, cu siguranță, din perspectiva lumii exterioare.

Nu la fel de mult în interiorul Chinei, însă. Populația sa se odihnește puțin. Poate că își vor reveni, poate că nu. Dar tocmai acest lucru va determina forma lumii care va urma. Dacă muncitorii chinezi nu sunt dispuși să continue să depună eforturi, dacă femeile chineze nu vor mai avea copii, atunci nici cea mai ingenioasă planificare a guvernelor chineze nu va mai putea înclina balanța puterii în favoarea țării.

Editor : B.E.